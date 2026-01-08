Nio verkauft 326.028 Elektroautos im Jahr 2025

Nio hat im vergangenen Jahr 326.028 Elektroautos der Marken Nio, Onvo und Firefly ausgeliefert. Damit erreichte der chinesische Elektroautohersteller ein um 46,9 Prozent besseres Ergebnis als 2024. Im vierten Quartal 2025 hat Nio dabei 124.807 Autos ausgeliefert (+71,7 %).

Nur für den Dezember schlüsselt Nio die Verkäufe etwas weiter auf: Von den 48.135 Elektroautos im Dezember sind 31.897 Einheiten auf die schon ältere Premiummarke Nio entfallen, 9.154 auf die 2024 gestartete Marke für erschwingliche Familienfahrzeuge Onvo und 7.084 auf die ebenfalls seit 2024 aktive Kleinwagen-Marke Firefly. Für das Gesamtjahr teilt Nio die Zahlen nicht auf.

Das Unternehmen merkt nur noch an, dass der Nio ES8 im Dezember kumuliert 40.000 Auslieferungen überschritten hat. Die Marke hatte im vergangenen Jahr eine neue Generation ihres Flaggschiff-SUV vorgestellt.

Seit Beginn der Auslieferungen überhaupt steht Nio zum Stichtag des 31. Dezember 2025 bei 997.592 Fahrzeugen. Das finanzielle Ergebnis im vierten Quartal 2025 und dem gesamten zurückliegenden Jahr wird man wie üblich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Im Q3 2025 hatte das Unternehmen seine Verluste deutlich reduzieren können.