Hyundai startet Verkauf des neuen Nexo

Hyundai startet den Verkauf des neuen Nexo, der zweiten Generation des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs des südkoreanischen Herstellers. Das 4750 Millimeter lange Fahrzeug soll mit seiner neuen Brennstoffzellentechnologie, einer elektrischen Reichweite von bis zu 826 Kilometern und einem komplett neuen Design punkten.

Bereits die Basisversion biete eine umfassende Serienausstattung, wodurch der Zugang zur Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie attraktiver werde, wirbt Hyundai. Zum Standard gehören Matrix-LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn sowie das Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays. Auch die neue Vehicle-to-Load-Funktion ist bereits dabei und ermöglicht das externe Nutzen von Strom direkt aus dem Fahrzeug.

Für Sicherheit und Komfort sorgen ab Werk eine 360°-Kamera, der Parkassistent mit Fernbedienung, eine Einparkhilfe vorne, seitlich und hinten mit Notbremsfunktion sowie der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige. Der Einstiegspreis des neuen Nexo liegt bei 69.900 Euro, der Vorgänger kostete zuletzt ab 77.290 Euro.

Auch innen präsentiert sich der Nexo neugestaltet. Dank größerer Abmessungen ist das SUV breiter, länger und höher als sein Vorgänger, was mehr Platz für Passagiere und Gepäck bringt. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 1.630 Liter. Mit der Anhängelast von 1.000 Kilogramm können zusätzlich Fahrräder, Sportequipment oder ein kleiner Anhänger mitgenommen werden.

Im Cockpit wandert der Shift-by-Wire-Schalthebel mit integriertem Start-Stopp-Knopf direkt hinter das Lenkrad, die Bedienknöpfe für die Sitzklimatisierung an die Innenseite der Tür. Die Displays der digitalen Außenspiegel sind in das Armaturenbrett integriert. Das Infotainmentsystem mit den zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays basiert auf der ccNC-Software und bietet neben KI-gestützter Spracherkennung und Over-the-Air-Updates kabelloses Apple CarPlay sowie Android Auto. Serienmäßig sind 100-Watt-USB-C-Anschlüsse an Bord, optional ist ein digitaler Innenspiegel erhältlich. Ab der Ausstattungslinie Prime (ab 77.550 Euro) gehören zudem ein Head-up-Display und ein Bang&Olufsen-Soundsystem zur Serienausstattung.

Verbesserter Antriebsstrang

Der jüngste Nexo bietet eine aufgewertete Antriebsstrangtechnologie. Die Verbesserungen sowohl der Brennstoffzellen- als auch der Leistungselektronik ermöglichen es dem neuen Elektromotor, 150 kW (204 PS) zu liefern. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,8 Sekunden, maximal sind 179 km/h möglich. Der Energieverbrauch liegt bei kombiniert 0,9-0,8 kg H2/100 km, so ergibt sich eine offizielle Reichweite von bis zu 826 Kilometern.

Das Wasserstoffsystem verfügt jetzt über eine größere Speicherkapazität: 6,69 gegenüber 6,33 Kilogramm bei der vorherigen Generation. Das Platzangebot im Innenraum wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Zum ersten Mal verfügt der Nexo außerdem über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) im Inneren des Fahrzeugs und außen – damit lassen sich externe Geräte wie E-Bikes, Kühlboxen oder Laptops direkt über das Fahrzeug mit Strom versorgen.

Neben dem autonomen Notbremsassistenten 2.0 kommt künftig auch der Autobahnassistent 2.0 mit Handerkennung zum Einsatz. Darüber hinaus verfügt der neue Nexo über das Smart Regenerative System – ein intelligentes Rekuperationssystem, das die Bremsenergierückgewinnung automatisch an die jeweilige Fahrsituation anpasst. Mithilfe von Navigationsdaten und Informationen über vorausfahrende Fahrzeuge wird die Bremswirkung vorausschauend gesteuert. Dabei berücksichtigt das System auch Straßenmerkmale wie Bremsschwellen oder Gefälle.

„Für ein besonders ruhiges und ausgewogenes Fahrerlebnis sorgt der optimierte Geräuschkomfort“, heißt es weiter. „Die Aktive Geräuschunterdrückung und schallabsorbierende Reifen minimieren störende Fahrgeräusche und Vibrationen – spürbar vor allem beim Beschleunigen und auf unebenen Strecken.“