Hyundai startet Verkauf des neuen Nexo

Hyundai startet den Verkauf des neuen Nexo, der zweiten Generation des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs des südkoreanischen Herstellers. Das 4750 Millimeter lange Fahrzeug soll mit seiner neuen Brennstoffzellentechnologie, einer elektrischen Reichweite von bis zu 826 Kilometern und einem komplett neuen Design punkten.
Bereits die Basisversion biete eine umfassende Serienausstattung, wodurch der Zugang zur Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie attraktiver werde, wirbt Hyundai. Zum Standard gehören Matrix-LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn sowie das Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays. Auch die neue Vehicle-to-Load-Funktion ist bereits dabei und ermöglicht das externe Nutzen von Strom direkt aus dem Fahrzeug.
Für Sicherheit und Komfort sorgen ab Werk eine 360°-Kamera, der Parkassistent mit Fernbedienung, eine Einparkhilfe vorne, seitlich und hinten mit Notbremsfunktion sowie der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige. Der Einstiegspreis des neuen Nexo liegt bei 69.900 Euro, der Vorgänger kostete zuletzt ab 77.290 Euro.
Auch innen präsentiert sich der Nexo neugestaltet. Dank größerer Abmessungen ist das SUV breiter, länger und höher als sein Vorgänger, was mehr Platz für Passagiere und Gepäck bringt. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 1.630 Liter. Mit der Anhängelast von 1.000 Kilogramm können zusätzlich Fahrräder, Sportequipment oder ein kleiner Anhänger mitgenommen werden.
Im Cockpit wandert der Shift-by-Wire-Schalthebel mit integriertem Start-Stopp-Knopf direkt hinter das Lenkrad, die Bedienknöpfe für die Sitzklimatisierung an die Innenseite der Tür. Die Displays der digitalen Außenspiegel sind in das Armaturenbrett integriert. Das Infotainmentsystem mit den zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays basiert auf der ccNC-Software und bietet neben KI-gestützter Spracherkennung und Over-the-Air-Updates kabelloses Apple CarPlay sowie Android Auto. Serienmäßig sind 100-Watt-USB-C-Anschlüsse an Bord, optional ist ein digitaler Innenspiegel erhältlich. Ab der Ausstattungslinie Prime (ab 77.550 Euro) gehören zudem ein Head-up-Display und ein Bang&Olufsen-Soundsystem zur Serienausstattung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Verbesserter Antriebsstrang
Der jüngste Nexo bietet eine aufgewertete Antriebsstrangtechnologie. Die Verbesserungen sowohl der Brennstoffzellen- als auch der Leistungselektronik ermöglichen es dem neuen Elektromotor, 150 kW (204 PS) zu liefern. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,8 Sekunden, maximal sind 179 km/h möglich. Der Energieverbrauch liegt bei kombiniert 0,9-0,8 kg H2/100 km, so ergibt sich eine offizielle Reichweite von bis zu 826 Kilometern.
Das Wasserstoffsystem verfügt jetzt über eine größere Speicherkapazität: 6,69 gegenüber 6,33 Kilogramm bei der vorherigen Generation. Das Platzangebot im Innenraum wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Zum ersten Mal verfügt der Nexo außerdem über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) im Inneren des Fahrzeugs und außen – damit lassen sich externe Geräte wie E-Bikes, Kühlboxen oder Laptops direkt über das Fahrzeug mit Strom versorgen.
Neben dem autonomen Notbremsassistenten 2.0 kommt künftig auch der Autobahnassistent 2.0 mit Handerkennung zum Einsatz. Darüber hinaus verfügt der neue Nexo über das Smart Regenerative System – ein intelligentes Rekuperationssystem, das die Bremsenergierückgewinnung automatisch an die jeweilige Fahrsituation anpasst. Mithilfe von Navigationsdaten und Informationen über vorausfahrende Fahrzeuge wird die Bremswirkung vorausschauend gesteuert. Dabei berücksichtigt das System auch Straßenmerkmale wie Bremsschwellen oder Gefälle.
„Für ein besonders ruhiges und ausgewogenes Fahrerlebnis sorgt der optimierte Geräuschkomfort“, heißt es weiter. „Die Aktive Geräuschunterdrückung und schallabsorbierende Reifen minimieren störende Fahrgeräusche und Vibrationen – spürbar vor allem beim Beschleunigen und auf unebenen Strecken.“
Kommentare
A-P meint
Das könnte für Hubert Oiwonger interessant sein! Er hat sich immer für den Wosserstoff eingesetzt.
Halber Akku meint
Der Maggus auch. Wenn die zwei bestellen, gibt´s vielleicht Rabatt. Aber es wird schon daran scheitern, dass bayerische Politiker auf den H2 X5 im nächsten Jahr warten müssen.
LOL meint
hab grad nachgeschaut, es gibt tatsächlich eine Tankstelle in Landshut, aber sonst halt weit und breit nichts, selbst in München gibts nur noch eine (?)
die in Landshut gibts wahrscheinlich auch nur wegen dem Hubsi
Mäx meint
Na endlich mal ein Schnäppchenangebot bei H2 Fahrzeugen.
Dafür gibts bei BMW gerade mal 800km (WLTP), 469Ps und 2.000kg Anhängelast.
Das muss sie sein die überlegen H2 Technik.
Mark Müller meint
Beim Gewicht, bei der Zeit zum Nachladen und im Winter generell, sieht es dann wieder deutlich anders aus.
Mark Müller meint
Ich fahre jetzt gerade ein BMW-BEV-SUV im kalten Winter. An sich tolles Auto. Die Reichweite kann man aber grob gesagt gerade halbieren; oder sagen wir 60%.
Ein FCEV-Plug-In mit 30kWh-Batterie, 30kW-Brennstoffzelle und 5-6 kg H2 und alle 150 km entlang den Fernverkehrsstrecken eine H2-Tankstelle wäre wirklich das Nonplusultra. Wenn das soweit sein wird (203x), sind alle Reichweiten-Probleme der elektrischen Mobilität gelöst.
Electric_Wyatt meint
Bei Preisen von 18-19 EUR/kg an öffentlichen Tankstellen ergeben sich mit einem Verbrauch von 0.8kg/100km Kosten von >14 EUR/100km. Außer dem schnelleren Nachtanken sehe ich daher keinerlei Vorteile gegenüber BEV-Fahrzeugen.
LOL meint
ist das nachtanken wirklich schneller?
und der Umweg zur Tankstelle kann durchaus mehrere 100 km betragen … ;-)
Futureman meint
Bekommt man bei dem Preis auf eine Tanksäule für zu Hause dazu? Denn mangels Tankmöglichkeiten gibt es für das Modell in Deutschland gar keinen Markt. Wofür dann diese aufwendige Entwicklungs- und Pressearbeit? Gibt es wieder neue Fördergelder für den Bereich nutzlose Technik? Auf jeden Fall gibt es bei dem Thema Wasserstoff im PKW mehr Fragen als Antworten.
Anti-Brumm meint
Das Design von Hyundai/Kia der letzten paar Jahre wurde zunehmend gewöhnungsbedürftig (nett ausgedrückt), aber der hier schlägt dem Fass den Boden aus.
Sieht aus wie eine Neuinterpretation des Pontiac Aztec.
Ich dachte, der Inster sollte sich designmäßig abheben, aber offenbar will man das jetzt auf die gesamte Palette ausweiten. Na dann gute Nacht.
Mark Müller meint
Das ist offenbar wirklich massiv Geschmackssache.
Ich finde das Design der Hyundai-Fahrzeuge generell sehr gelungen – vielleicht mit Ausnahme des Inster (ohne Cross, der ist wieder gut).
Im Vergleich zu einem Tesla Model Y (der mit der ‚Fieberzäpfchen-Form‘) ist das geradezu ein Bijou.