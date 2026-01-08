VW e-Transporter und e-Caravelle: Mehr Reichweite, schnelleres Laden, Allradantrieb

Volkswagen Nutzfahrzeuge optimiert das Angebot des vollelektrischen Transporters und der vollelektrischen Caravelle: Die nutzbare Batteriekapazität des e-Transporters und des e-Caravelle steigt von 64 auf rund 70 kWh. Das ermöglicht bis zu 380 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm und damit rund 13 Prozent mehr als bisher.

Gleichzeitig verkürzen sich die Ladezeiten: An einer 125-kW-DC-Ladesäule kann die Traktionsbatterie nun in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden – das sind etwa zehn Minuten weniger als zuvor. Andersherum bedeutet das: Ein Ladestopp von zehn Minuten erlaubt rund 100 Kilometer zusätzliche Reichweite.

Ab Anfang 2026 ist der elektrische Transporter auf Wunsch auch mit dem intelligenten 4Motion-Allradsystem erhältlich. Es kombiniert den bekannten Heckmotor mit einer zusätzlichen elektrischen Maschine an der Vorderachse. Da die beiden elektrischen Antriebseinheiten nicht mechanisch gekoppelt sind, kann das Drehmoment laut den Entwicklern „blitzschnell und bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt werden – für bessere Traktion auf Baustellen, nassen Straßen oder unbefestigten Wegen“.

Für gute Straßenhaftung arbeitet dieser 4Motion-Allradantrieb eng mit dem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) und der Traktionskontrolle zusammen. Drehmoment und Bremskraft können gezielt eingesetzt werden, um ein Über- oder ein Untersteuern zu reduzieren. So soll der e-Transporter auch bei Nässe, wechselnden Untergründen oder in Kurven sicher in der Spur bleiben.

Das System wird in drei Leistungsstufen angeboten: 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) und 210 kW (286 PS).

Der e-Transporter kostet als Kombi ab 62.760,60 Euro, als Kastenwagen ab 59.369,10 Euro. Für den e-Caravelle werden mindestens 66.080,70 Euro aufgerufen.