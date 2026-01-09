Tesla führt neue Model-Y-Standard-Version mit 657 Kilometer Reichweite ein

Tesla stellte in Deutschland im vergangenen Oktober das bisher erschwinglichste Model Y vor. Dafür wurde die abgespeckte „Standard“-Version konzipiert, die seit Anfang November auch in der Europa-Fabrik der Marke in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollt. Nun gibt der US-Elektroautobauer die Einführung einer weiteren Standard-Variante des Mittelklasse-SUV bekannt: des Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb.

Das in Deutschland ab 46.990 Euro erhältliche Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb bietet 657 WLTP-Kilometer pro Ladung und damit die größte Reichweite der Baureihe. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,2 Sekunden und weiter bis Tempo 201. Zum Vergleich: Das darunter positionierte Model Y Standard Hinterradantrieb für 39.990 Euro hat die gleichen Beschleunigungswerte und die gleiche Höchstgeschwindigkeit, schafft aber nur 534 Kilometer pro Ladung.

Dank seines niedrigen Stromverbrauchs von 12,7 kWh/100 km und der hohen Ladeleistung von 250 kW gewährleiste das neueste Mitglied der Model-Y-Standard-Reihe entspanntes Reisen zu minimalen Kosten, wirbt der Hersteller. Mit Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in Europa punkte das Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb durch geringe Stromkosten auf Langstreckenfahrten. Ein Ladestopp von 15 Minuten liefere bis zu 278 weitere Kilometer Fahrt.

Wie alle Model Y biete auch die Version Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb serienmäßig unter anderem Fernzugriff über die mobile App, Routenplaner mit Anzeige der Supercharger-Verfügbarkeit in Echtzeit sowie eine Vielzahl von Spiel- und Unterhaltungsoptionen, heißt es weiter. Handyschlüssel, Klimaanlagen-Fernsteuerung, Wächter-Modus, Hunde-Modus und alle anderen charakteristischen Tesla-Merkmale seien ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Updates würden over-the-air automatisch installiert, wodurch das Elektroauto kontinuierlich verbessert werde. Das Fahrzeug sei serienmäßig mit Autopilot ausgestattet und durch Hardware auf überwachtes autonomes Fahren vorbereitet.

Standard-Versionen weisen Unterschiede auf

Die Standard-Versionen des Model Y unterscheiden sich in mehr Aspekten als der Antriebsleistung von den anderen, teureren Ausführungen. Die bei der jüngsten Generation der Baureihe vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten fehlen. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als bei den höherpreisigen Ausführungen.

Die Auswahl an Lackierungen ist bei den Standard-Model-Y auf Weiß, Schwarz und Grau beschränkt. Die letzteren beiden Farben kosten 1.300 Euro Aufpreis. Die Basis-Räder des Model Y Standard sind 18 statt 19 Zoll groß und zeigen ein neues Design. Es kommen passive statt frequenzabhängige Stoßdämpfer zum Einsatz. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell und sie haben auch keine Abblendautomatik. Die Standard-Version weist ein nicht durchsichtiges Glasdach auf, die anderen Varianten bieten ein Panorama-Glasdach.

Innen gibt es ebenfalls Unterschiede. So finden sich ein nur manuell justierbares Lenkrad, ein weniger raffinierter Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank und keine hintere Sitzheizung. Es gibt außerdem eine andere, offene Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung wird nicht geboten. Man sitzt zudem auf Stoff- statt Kunstledersitzen. Letztere sind beheizt, aber nicht belüftet. Bei den hinteren Sitzen entfällt auch die Heizung, sie sind außerdem nur manuell umklappbar statt elektrisch verstell- und umklappbar.

Neben den nun zwei Standard-Versionen bietet Tesla das Model Y weiter in den bisherigen Ausführungen an. Diese kosten ab 49.990 bis 61.990 Euro für Reichweiten von 580 bis 622 Kilometern, eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in bis zu 3,5 Sekunden und bis zu 250 km/h Höchstgeschwindigkeit.