Tesla führt neue Model-Y-Standard-Version mit 657 Kilometer Reichweite ein

Tesla stellte in Deutschland im vergangenen Oktober das bisher erschwinglichste Model Y vor. Dafür wurde die abgespeckte „Standard“-Version konzipiert, die seit Anfang November auch in der Europa-Fabrik der Marke in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollt. Nun gibt der US-Elektroautobauer die Einführung einer weiteren Standard-Variante des Mittelklasse-SUV bekannt: des Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb.
Das in Deutschland ab 46.990 Euro erhältliche Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb bietet 657 WLTP-Kilometer pro Ladung und damit die größte Reichweite der Baureihe. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,2 Sekunden und weiter bis Tempo 201. Zum Vergleich: Das darunter positionierte Model Y Standard Hinterradantrieb für 39.990 Euro hat die gleichen Beschleunigungswerte und die gleiche Höchstgeschwindigkeit, schafft aber nur 534 Kilometer pro Ladung.
Dank seines niedrigen Stromverbrauchs von 12,7 kWh/100 km und der hohen Ladeleistung von 250 kW gewährleiste das neueste Mitglied der Model-Y-Standard-Reihe entspanntes Reisen zu minimalen Kosten, wirbt der Hersteller. Mit Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in Europa punkte das Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb durch geringe Stromkosten auf Langstreckenfahrten. Ein Ladestopp von 15 Minuten liefere bis zu 278 weitere Kilometer Fahrt.
Wie alle Model Y biete auch die Version Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb serienmäßig unter anderem Fernzugriff über die mobile App, Routenplaner mit Anzeige der Supercharger-Verfügbarkeit in Echtzeit sowie eine Vielzahl von Spiel- und Unterhaltungsoptionen, heißt es weiter. Handyschlüssel, Klimaanlagen-Fernsteuerung, Wächter-Modus, Hunde-Modus und alle anderen charakteristischen Tesla-Merkmale seien ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Updates würden over-the-air automatisch installiert, wodurch das Elektroauto kontinuierlich verbessert werde. Das Fahrzeug sei serienmäßig mit Autopilot ausgestattet und durch Hardware auf überwachtes autonomes Fahren vorbereitet.
Standard-Versionen weisen Unterschiede auf
Die Standard-Versionen des Model Y unterscheiden sich in mehr Aspekten als der Antriebsleistung von den anderen, teureren Ausführungen. Die bei der jüngsten Generation der Baureihe vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten fehlen. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als bei den höherpreisigen Ausführungen.
Die Auswahl an Lackierungen ist bei den Standard-Model-Y auf Weiß, Schwarz und Grau beschränkt. Die letzteren beiden Farben kosten 1.300 Euro Aufpreis. Die Basis-Räder des Model Y Standard sind 18 statt 19 Zoll groß und zeigen ein neues Design. Es kommen passive statt frequenzabhängige Stoßdämpfer zum Einsatz. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell und sie haben auch keine Abblendautomatik. Die Standard-Version weist ein nicht durchsichtiges Glasdach auf, die anderen Varianten bieten ein Panorama-Glasdach.
Innen gibt es ebenfalls Unterschiede. So finden sich ein nur manuell justierbares Lenkrad, ein weniger raffinierter Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank und keine hintere Sitzheizung. Es gibt außerdem eine andere, offene Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung wird nicht geboten. Man sitzt zudem auf Stoff- statt Kunstledersitzen. Letztere sind beheizt, aber nicht belüftet. Bei den hinteren Sitzen entfällt auch die Heizung, sie sind außerdem nur manuell umklappbar statt elektrisch verstell- und umklappbar.
Neben den nun zwei Standard-Versionen bietet Tesla das Model Y weiter in den bisherigen Ausführungen an. Diese kosten ab 49.990 bis 61.990 Euro für Reichweiten von 580 bis 622 Kilometern, eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in bis zu 3,5 Sekunden und bis zu 250 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Kommentare
Future meint
12,7 kWh/100 km ist sehr effizient und damit nachhaltig für ein SUV. Kein Elektroauto sollte mehr verbrauchen. Natürlich ist es auch praktisch und preiswert für die Nutzer. Es ist schön, dass es bereits einige Hersteller gibt, die das hinbekommen. Das gute daran ist, dass es dann auch keine überdimensionierten Akkus mehr braucht. Ressorcenschonung ist auch beim Elektroauto wichtig und bedeutet Verantwortung.
MrGreenEyes meint
Verzweifelte Antwort auf EV3 und Elroq…
Future meint
Kann man EV3 und Elroq schon auf allen wichtigen Märkten der Welt kaufen? Es geht doch nicht immer nur um den kleinen deutschen Markt – mittlerweile nur noch Platz 5 in der Welt.
Steven B. meint
Mit der Ausführung des Modell Y ist auch schon klar, dass die meisten Käufer wohl hier zugreifen werden. Der Umsatz steigt also, aber die Marge dürfte dannn weiter einbrechen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Unternehmen derart viele Ausführungen produziert, wo nur eines stark nachgefragt werden wird. Modell S und X zeigen ja auf, dass sie in der Bedeutungslosigkeit untergehen. Das wird dann auch mit den „gehobenen“ Ausführung von Y und 3 passieren. Ich finde das gut, dass Tesla diesen Schritt macht, um weiter existent am Markt unterwegs zu sein. „Darfs en bissel mehr sein“, wird man sich wohl nicht mehr bei Tesla umschauen, sondern auf die Premium Hersteller zugehen…
Andi EE meint
Die sind ja nur auf dem Papier Premium. Mehr Hartplastik ist nicht Premium. Weniger Autonomie ist nicht Premium, weniger Platz ist nicht Premium. Der teurere Betrieb könnte Premium suggerieren, aber das ist nicht erstrebenswert.
Future meint
Premium ist nichts weiter als Marketing, um einen höheren Preis zu verlangen. Ich habe gehört, dass die Flittenkunden aber eh einen Rabatt bekommen und die Privatkunden handeln den Preis ja auch aus wie auf dem oriientalischen Basar. Vemrutlich macht das am Ende dann beide Seiten glücklich.
Andi EE meint
Die Reichweite ist top. Ich find den Weg, über möglichst hohe Effizienz Reichweite zu generieren, das A und O bei einem BEV. Hat man dann noch eine gute Grösse in der Batterie, hat allgemein das Laden nur noch eine marginale Bedeutung.
Wenn man jetzt nur regional und nicht auf der Autobahn fahren würde, würde bei 50km Tagesfahrleistung, der Akku für 10-12 Tage ausreichen. Geht man auf die Autobahn, sind schon sehr lange Strecken ohne Nachladen möglich. Heisst, man muss das Fahrzeug im Durchschnitt nur 1x pro Woche an der Wallbox laden. Dann hat man immer ein leistungsfähiges SuC Netz was jeder mit einfach einstöpseln „überall“ auf der Welt bedienen kann. Mehr braucht es doch nicht für 90%+ der User nicht.
Und Geld spart man auch noch dank dem tiefen Verbrauch, und weil man primär Zuhause, aber auch an den SuC laden kann.
Die Bedienung find ich etwas vom besten am Tesla, intuitiv wie an einem Tablet oder Smartphone wie es sich Milliarden Nutzer gewohnt sind. Es ist klar, dass sich ältere User von konventionellen Fahrzeug-UIs kommend, noch schwerer tun, aber die Zeit ist da ganz klar auf Teslas Seite mit Touchbedienung, KI, selbstfahrenden Auto, alles wird automatisch geregelt. Mit Grok in den USA kann man mit dem Fahrzeug wie mit einer Person reden und seine Absichten mitteilen und das Fahrzeug macht dann alles selbständig was den Transport, Routenwahl, Abstecher, Parken, … betrifft.
Gernot meint
«Die Reichweite ist top. Ich finde den Weg, über möglichst hohe Effizienz Reichweite zu generieren, das A und O bei einem BEV. »
Es hängt ganz von der individuellen Konstellation ab. Grundsätzlich ist Effizienz natürlich gut, aber Effizienzmaßnahmen kosten auch Geld oder gegen zu Lasten des Designs (siehe u.a. EQE, EQS, M3, MY). Und dann ist es eben eine Abwägung.
Wer z.B. eine große PV auf dem Dach hat, den juckt es wenig, wenn das Auto satte 3 kWh auf 100 km mehr verbraucht als ein vergleichbares, effizienteres Modell. Der lädt 8 Monate im Jahr quasi zum Nulltarif und in den restlichen 4 Monaten ergeben sich dann Mehrkosten von 35 Euro pro Jahr für 140 kWh zusätzlichen Stromverbrauch aus dem Netz. Da sind andere Faktoren wie Kaufpreis, Versicherungseinstufung relevanter für die Kosteneffizienz. Das ist ja ein Grund, warum viele chinesische BEVs weniger effizient sind. Die wurden primär für den chinesischen Markt konzipiert und bei den dortigen Strompreisen sind Investition in Effizienz schlicht unrentabel.
Langstreckentauglichkeit stellt man vor allem über die Ladegeschwindigkeit her. Wenn das Auto 650 km Reichweite hat, aber im Winter 45 Minuten für 10-80%-Laden braucht, dann ist ein Auto mit weniger Reichweite, aber deutlich höherer Ladegeschwindigkeit langstreckentauglicher.
Future meint
Ein großartiges Teaserfoto. Da steht dieses Automobil in der endlosen Kargheit am Ende der Welt in dystopischem Schwarz/Weiß. Nichts könnte den Niedergang Teslas besser verkörpern als die ästhetische Tristesse in diesem Bild. Da hat das Team ein wirklich wirklich starkes Bild geschaffen.
Future meint
Ich finde, das hat Seat mit der Vulkanlandschaft schon besser umgesetzt. Hier gibt es diesen Blaustich im Hintergrund, was natürlich vielleicht ein Hinweis auf die politische Zukunft im Osten sein könnte? Alles hat ja eine Bedeutung.
Daniel S meint
Gute Daten, gute Einsparungen. Ein Auto ohne Schnickschnack das alles nötige bietet.
Schade ist EM noch bei Tesla, sonst wäre das Auto eine ersthafte Überlegung wert.
M. meint
Gute Reichweite.
Verschmerzbare Downgrades, mit denen man grundsätzlich leben könnte – warum man hier immer „friss oder stirb“ betreibt statt Optionen zu bieten, weiß nur Tesla. Bei den Farben geht’s doch auch.
Auf die sonstige Technik gehe ich nicht weiter ein – da gibt’s ernste Makel, aber ein wesentliches Problem des Autos liegt im CEO, und da helfen alle technischen Maßnahmen nichts. Nicht heute und in Zukunft auch nicht.
Bleibt damit ein NoGo.
Fred Feuerstein meint
„Bleibt damit ein NoGo.“ Ja, für dich. Ist auch in Ordnung. Bleib bei deinen alten Diesel.
Tim Leiser meint
Weil die Alternative für ein eAuto von Tesla ein Diesel ist? Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen. Aber es gibt auch andere eAutos.
Fred Feuerstein meint
Es geht konkret um Mister M.oralapostel. Der redet nur über Elektroautos, fährt aber selbst einen BMW Diesel.
Jeder andere kann kaufen was er will. Egal ob Volkswagen, Renault, Dacia, Tesla oder XPeng. Es ist ein Gebrauchsgegenstand, nicht mehr und nicht weniger.
M. meint
Ich habe dir früher schon darauf geantwortet, kram in deinem Hirn, schaue in alten Artikeln, aber erwarte keine erneute Stellungnahme.
Fred Feuerstein meint
Die Gründe sind egal. Fakt ist, du redest nur darüber.
Future meint
Jeder wird immer einen Grund finden, um sich gegen ein besonders effizientes Elektroauto mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis zu entscheiden. Natürlich spielt dabei keine Rolle, ob es in Deutschland produziert wurde und besonders viele deutsche Zulieferteile enthält. Es gibt immer einen Grund dagegen. Es gibt aber immer auch einen Grund dafür. Es ist wie immer im Leben.
South meint
Also nachdem ich gerade auf Autoschau bin, das Model Y ist wirklich kein schlechtes Auto und wer in der Preisklasse um die 50T unterwegs ist, der findet da tatsächlich ein brauchbares Modell. Innen ist er wirklich gut gelungen, an der Qualität haben sie offenbar sauber gearbeitet und er fährt sich gut, hat echte Power. Was mich riesig bei der Probefahrt störte, war die Bedienung. Natürlich muss man ein Auto nicht mit Knöpfen überfrachten, aber z.B. Scheibenwischer sollte man problemlos über nen Hebel bedienen können. Der ADAC moniert zwar das Assistenzsystem, aber bei mir hat das funktioniert (gut war nur ne Testfahrt) und ich hätte da jetzt auch keine Bedenken, denn es stirbt ja nun wahrlich nicht jeden Tag nen Tesla Fahrer. Ich war sogar in der Innenstadt unterwegs, das System war echt hilfreich.
Trotzdem. Es wird eher kein Tesla. Die Bedienung ist zu umständlich, das würde mich jeden Tag nerven. Ein NoGo… die Reichweite mit 622 WLTP ist gerade ausreichend, aber das Laden ist mittlerweile grenzwertig langsam, zumindest wenn das stimmt, was der ADAC getestet hat. Das Design war 2016 echt ok, finde ich mittlerweile aber nur noch so lala. Und ehrlich. Schwer, neben nem Tesla zu stehen und nicht an den ollen Musk zu denken…
Yoa, der Autokauf ist momentan kein Zuckerschlecken…
eBikerin meint
Ich glaube es nicht: ein sachlicher unaufgeregter Kommentar mit Pro und Kontra.
Danke dafür. Wird wohl vermutlich der einzige bleiben.
Mäx meint
Schon das Popcorn bereitgestellt? :D
Tim Leiser meint
Ich habe sowas mal probiert. Er wird jetzt ein Shitstorm von Thorti EE EV kommen. Hab ich so schon erlebt. Sie werde ihm erklären, dass er rückständig ist, der ADAC lügt und Ladezeiten unter 30 Minuten unnötig sind, weil er sowieso eine Pause von 30 Minuten machen MUSS!
Haubentaucher meint
Der Scheibenwischer ist am Lenkrad zu bedienen und kann auch auf die Scrollräder konfiguriert werden, Sprachbedienung ist auch möglich. Die Bedienung ist super einfach, natürlich braucht man etwas Gewöhnung wenn man von einem anderen Auto kommt.
Das Laden ist völlig ausreichend, die Effizienz ist stark.
Und zuletzt: Autokauf ist ein keine Gehirn-OP sondern ein Gebrauchsgegenstand.
Tim Leiser meint
Ich finde die letzten beiden Punkte auch. Er sagte aber, dass ihm das Laden nicht ausreichend ist und er lieber frei konfigurieren möchte. Kann man das nicht einfach akzeptieren?
Rob meint
Bei mir ähnlich, wobei ich noch knapp 2 1/2 Jahre mein Model 3 fahren werde.
Aber solange in der Zeit keine deutlichen Fortschritte bei der Ladegeschwindigkeit und den Assistenzsystemen kommen, sehe ich keinen Grund mich nicht nach einer Alternative umzuschauen. Gibt ja glücklicherweise keinen Mangel an Elektroautos die in den nächsten paar Monate und Jahren vorgestellt werden.
Mit der Bedienung komme ich mittlerweile, auch ohne zusätzliche Hebel am Lenkrad, ganz gut klar. Aber bei den Assistenzsystemen ist deutlich Luft nach oben, allein schon die Tatsache das ich jedes Mal bei der Nutzung vom Tempomaten den Regensensor deaktivieren muss, um nicht irgendwann die Scheibe trocken wischen zu lassen ist ziemlich nervig.
Gernot meint
Mittlerweile gibt es Spekulationen, ob der seitens Tesla eskalierte Streit mit der IG Metall den Vorwand liefern soll, mit dem Musk Grünheide gesichtswahrend schließen kann. Spin „Wegen der IG Metall können wir in Grünheide nicht mehr rentabel produzieren“ statt „Uns ist wegen Elon Musk die Hälfte des Absatzes in Europa weggebrochen und mit so wenig Absatz lässt sich Grünheide nicht mehr wirtschaftlich betreiben“.
Ich halte Elon Musk für einen kranken, gefährlichen Faschisten und schließe es aus, einen Tesla zu kaufen. Aber eine Schließung von Grünheide wäre kein Grund zum Jubeln.
Ja, im letzten Jahr konnte Tesla den in Europa einbrechenden Absatz ganz gut mit mehr Exporten kompensieren. Aber zum Teil waren das eher Einmaleffekte. Z.B. gab es in der Türkei eine Regulierungslücke, die Tesla ausnutzen konnte und die zu einem Tesla-Boom geführt hat. Die Regulierungslücke ist nun aber geschlossen. Exporte nach Kanada dürften auch zurück gehen.
Und ja, Tesla hat zuletzt in den Raum gestellt, Batterien, Cybercab und oder Semi in Grünheide zu produzieren, also zu investieren. Aber nichts, wirklich gar nichts von dem, was Musk und Tesla verlautbaren, ist vertrauenswürdig und belastbar. Es zählt nur, was nachweislich umgesetzt wurde. Batterie(zelle)n sollten schon vor Jahren in Grünheide produziert werden. Die Produktionskapazität sollte auf 1 Mio. Fahrzeuge erhöht werden. Usw.
Zum eigentlichen Thema: Anders als früher sind Model 3 und Model Y technologisch nicht mehr voraus. Ausstattungsbereinigt sind sie aber immer noch wettbewerbsfähige Fahrzeuge mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber 70-90% der potenziellen Kunden schließen eben wegen Elon Musk einen Kauf kategorisch aus. Ich gehöre dazu.
MrBlueEyes meint
„Dank …der hohen Ladeleistung von 175 kW gewährleiste das neueste Mitglied der Model-Y-Standard-Reihe entspanntes Reisen zu minimalen Kosten, wirbt der Hersteller.
…Ein Ladestopp von 15 Minuten liefere bis zu 260 weitere Kilometer Fahrt.“
Das ist natürlich Comedy-Gold… 175 KW sind KEINE „hohe Ladeleistung“
Ein BMW iX3 lädt in 10(!) Minuten bis zu 372 Km WLTP nach…
Aber dennoch würde mich interessieren, wo dieser über 130 Km WLTP große Unterschied zur Reichweite des „normalen“ Standardmodells herkommt? Reifen? Akku? Kennt jemand die tatsächlichen Akkugrößen?
Weil der nur minimal geringere Verbrauch kann es nicht sein.
Auch ist das reichweitenstärkere Modell 30 Kg leichter, was mich fragen lässt, was fehlt in dem Modell oder wurde gewichtsoptimiert? Oder ist es doch der Akku, dann müsste der aber eine andere Chemie haben, um mehr Kappa bei gleichzeitig weniger Gewicht zu bieten…?
Redaktion meint
Es sind 250 kW, diese Angabe hat Tesla eben korrigiert.
VG | ecomento.de
MrBlueEyes meint
OK, danke…
South meint
Natürlich hat der iX3 deutlich bessere Werte, aber er kostet halt auch ein Drittel, schon fast die Hälfte mehr, dass ist eine Menge, mehr als eine Autoklasse! 50T können/wollen viele noch ausgeben, 70T da wird die Luft da oben schon deutlich dünner.
Der iX3 mag mehr bieten, aber vieles davon braucht der Kunde nicht und bei dem Preis sind viele Kunden schlicht raus. Mag sein, dass das Modell mal in günstigeren Versionen oder als i3 da näher dran kommen, aber aktuell knapp 20T einfach mehr ausgeben, für die Mittelklasse…das ist eine andere Hausnummer… und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, für mich ist das ein K.O. Kriterium…
MrBlueEyes meint
“ aber vieles davon braucht der Kunde nicht“
Ich denke, das sollte doch jeder Kunde für sich selbst entscheiden… 😉
Aber ja, bei Tesla gibt es für weniger Geld einfach auch weniger Auto… das bestreitet ja niemand…
South meint
Selber entscheiden kann er aber aktuell gar nicht… und bei Tesla gibt es halt für DEUTLICH weniger Geld einfach weniger Auto… aber hey, es steht alles da, darf ja selbst beurteilen…
reifen meint
Vermutlich sind doch die Felgen 18 Zoll und die Räder gleich groß wie bei 19/20, wie es immer so ist. Telsa sind die einzigen, die keine gescheiten Reifenangaben im Konfigurator machen.
Aber positiv, dass man gescheite Räder bekommen kann.
ID.alist meint
Die PR-Texter von Tesla sind wirklich niedlich.
Ben meint
„Die PR-Texter von Tesla sind wirklich niedlich.“
Wenigstens sind die niedlich, anders als die Bürogemeinschaft von VW die immer unsachlich und aggressiv ist und standig Fake News verbreitet.
NeutralMatters meint
Da unterscheiden sich die Tesla-Hardliner überhaupt nicht. Was von beiden Lagern hier auf der Plattform behauptet wird, ist einfach nur erschreckend und teilweise richtig ekelhaft.