Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Dezember 2025

Im Dezember 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 246.439 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 9,7 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 61.917 gegenüber dem Vorjahresmonat um -21,6 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 25,1 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 27.088 Fahrzeugen nach einem Minus von 18,3 Prozent bei 11,0 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 54.774 Neuzulassungen auf ein Plus von 63,2 Prozent und einen Anteil von 22,2 Prozent. Des Weiteren wurden 71.273 Hybride (+1,0 %/28,9 %) neu zugelassen sowie 30.259 Plug-in-Hybride (+58,4 %/12,3 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,4 Prozent nach unten und lag bei 98,7 g/km.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren