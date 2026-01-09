KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Dezember 2025

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Dezember 2025 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat gab es erneut in zwei Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Obere Mittelklasse war der Audi A6 das meist zugelassene Modell und bei den SUVs war es der BMW X1. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat zwei Veränderungen: Der Volvo XC60 war bei der Antriebsart Plug-in-Hybrid das meistzugelassene Modell. Für die Antriebsart Brennstoffzelle wurden im Dezember 2025 hingegen keine Neuzulassungen verzeichnet.

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Die Antriebsart Elektro/BEV wurde wiederholt vom VW ID.7 angeführt, bei den Hybriden (ohne Plug-in-Hybride) sowie Voll-Hybriden war es jeweils der Toyota Yaris und bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte weiterhin der Dacia Sandero. Keine Neuzulassungen wurden für die Antriebsart Wasserstoff registriert.