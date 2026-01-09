Mazda CX-6e ab Sommer 2026 für 49.900 Euro bestellbar

Mit dem neuen Mazda CX-6e baut die Marke ihr vollelektrisches Modellportfolio in Europa weiter aus. Das 4,85 Meter lange SUV interpretiert die Designsprache „Kodo – Soul of Motion“ neu und richtet sich laut den Japanern an Kunden, die Individualität, Komfort und Fahrdynamik schätzen. Der CX-6e soll im Sommer in die Ausstellungsräume der deutschen Partner rollen und ab 49.900 Euro kosten.

Im CX-6e versorgt eine 78-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) einen Elektromotor an der Hinterachse. Mit 190 kW/258 PS geht es in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 185 km/h. Die Reichweite beträgt bis zu 484 Kilometer nach WLTP-Norm. Die DC-Schnellladeleistung von bis zu 195 kW ermöglicht das Aufladen der Batterie von 10 auf 80 Prozent in 24 Minuten. Für das Laden zu Hause oder unterwegs steht ein 11-kW-Bordladegerät für dreiphasiges AC-Laden zur Verfügung. Eine Wärmepumpe gehört ebenfalls zum Serienumfang.

Die Fahrwerksabstimmung, Lenkung, Bremsen und das gesamte Fahrverhalten des CX-6e wurden Mazda zufolge maßgeblich vom europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Oberursel für die Anforderungen europäischer Straßen optimiert. Das Ergebnis sei ein ausgewogenes, komfortables und zugleich agiles Fahrerlebnis, das Vertrauen vermittele und Fahrspaß in den Mittelpunkt stelle. Drei Fahrmodi Normal, Sport und Individual ermöglichen es dem Fahrer, Beschleunigungscharakteristik, Rekuperation und Lenkunterstützung anzupassen.

„Der Innenraum des Mazda CX-6e bietet eine ruhige, aufgeräumte Atmosphäre und großzügige Platzverhältnisse für alle Insassen“, heißt es. „Das intelligente Cockpit wird von einem ultrabreiten 26,45-Zoll-Touchscreen im 32:9-Format geprägt, der Fahrer und Beifahrer mit personalisierten Informationen versorgt. Ergänzt wird er durch ein großes Head-up-Display, das unter anderem Navigationshinweise direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Mit Spracherkennung lassen sich beispielsweise Klimatisierungsfunktion steuern, die Fenster öffnen und schließen oder Navigationsziele anweisen. Zusätzlich bietet der neue CX-6e eine Gestensteuerung, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie eine 256-farbige Ambientebeleuchtung. Serienmäßige Bluetooth-Lautsprecher in den vorderen Kopfstützen ermöglichen es Fahrer und Beifahrer, Medien oder Navigationsansagen zu nutzen, ohne andere Passagiere zu stören. Vier intelligente Fahrzeugmodi – Pet Comfort, Rest, Relax und Car Wash – passen mehrere Fahrzeugfunktionen automatisch an unterschiedliche Nutzungssituationen an.

Der CX-6e ist ab Werk mit einer Palette moderner Fahrerassistenzsysteme ausgestattet. Jedes Modell verfügt über neun Airbags sowie ein Netzwerk aus hochauflösenden Kameras, Millimeterwellenradar und Ultraschallsensoren, die die Sichtbarkeit und Wahrnehmung verbessern sollen. Eine Palette an Fahrerassistenzsystemen, darunter Smart Brake Support, Spurhalteassistent und Blind Spot Monitoring, soll für Sicherheit auf jeder Fahrt sorgen. Ein Occupancy Monitoring System warnt zudem, wenn Kinder oder Haustiere im Fahrzeug zurückgelassen werden.

„Der neue Mazda CX-6e bringt unseren menschenzentrierten Ansatz ins Elektrozeitalter und kombiniert großartiges Design, Fahrspaß und fortschrittliche Technologie für unsere Kunden in Europa“, sagt Martijn ten Brink, Präsident und CEO von Mazda Motor Europe. „Unser neuestes Elektrofahrzeug bietet die Effizienz und Leistung, die unsere Kunden erwarten und unterstützt gleichzeitig das übergeordnete Ziel von Mazda, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und unser vollelektrisches Fahrzeugportfolio zu erweitern. Zusammen mit dem kürzlich vorgestellten Mazda6e beschleunigt er unsere Elektrifizierungsstrategie und stärkt unseren Multi-Solution-Ansatz.“