Polestar verkauft 60.119 Elektroautos im Jahr 2025

Polestar verzeichnete im 4. Quartal 2025 einen geschätzten Absatz von 15.608 Fahrzeugen, ein Plus von 27 Prozent gegenüber Q4 2024. Für das Gesamtjahr belief sich der Absatz des schwedisch-chinesischen Elektroautobauers auf 60.119 Fahrzeuge, ein Wachstum von 34 Prozent im Vergleich zu 2024.

„2025 war für die Einzelhandelsvolumina das beste Jahr in der Geschichte von Polestar – trotz anhaltender externer Gegenwinde und schwieriger Marktbedingunge“, so Michael Lohscheller, CEO von Polestar. „Wir gewinnen Marktanteile und übertreffen viele etablierte Automarken in wichtigen europäischen Märkten. Das ist ein Beweis für die Expansion unseres Vertriebsnetzes, das in diesem Jahr um über 50 Prozent gewachsen ist, unser attraktives Modellportfolio und die harte Arbeit des Teams.“

Deutschland bleibt ein zentraler Markt für Polestar: Mit über 5.000 Zulassungen im Gesamtjahr und 781 Zulassungen im Dezember erzielte die Marke hier ein jährliches Wachstum von 57,4 Prozent sowie ein monatliches Wachstum von 138,1 Prozent. Damit belege man Platz drei im Wachstum des Premiumsegments in Deutschland, so das Unternehmen.

Auch das Vertriebsnetz wurde weiter ausgebaut: Im vergangenen Jahr eröffneten fünf neue Polestar Spaces in Saarbrücken, Offenbach, Berlin, München und Karlsruhe. Im Januar wird der Polestar Space in Bonn nach einer Soft-Opening-Phase vollständig in Betrieb genommen. Bis 2027 sind 30 Polestar Spaces in Deutschland geplant.

Jan Grindemann, Regional Director, Central Europe & Managing Director, Germany: „Die Entwicklung in Deutschland bestätigt unsere Strategie: Wir wachsen deutlich schneller als der Markt und gehören zu den Top-Performern im Premiumsegment. Mit neuen Standorten, einem starken Team und der partnerschaftlichen Arbeit mit unseren Händlern schaffen wir die Basis für nachhaltigen Erfolg.“