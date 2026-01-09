EnBW hebt Preise bei unter anderem EWE Go und Pfalzwerken wieder an

Mitte des vergangenen Monats hatte die EnBW bei ausgewählten Roaming-Partnern ihre Ladepreise auf 56 Cent pro Kilowattstunde (kWh) gesenkt. Inzwischen hat das Energieunternehmen die Preise für das Laden bei mehreren Fremdanbietern aber wieder angehoben, wie das Portal Electrive berichtet.

Über die EnBW-mobility+-Ladetarife gewährt das Unternehmen Zugang zum eigenen Ladenetz sowie zu Ladestationen anderer Betreiber. Unabhängig vom gewählten Tarif liegt die Preisgrenze für das Laden an Fremdladesäulen je nach Betreiber zwischen 56 und 89 Cent für die Kilowattstunde.

Mitte Dezember hatte die EnBW Kunden darüber informiert, dass die Preise an Ladepunkten von EWE und den Pfalzwerken auf 56 Cent/kWh sinken. Inzwischen ruft das Energieunternehmen im Roaming aber beispielsweise 64 Cent/kWh bei EWE Go und den Berliner Stadtwerken auf. Für Ladevorgänge bei den Pfalzwerken, den Stadtwerken München sowie den Hamburger Energiewerken fallen 69 Cent/kWh an. Bei Electra verlangt die EnBW 74 Cent/kWh.

Ausnahme bleibt weiterhin Enercity: Hier gilt weiter der im Dezember eingeführte Preis von 56 Cent pro Kilowattstunde. Insgesamt hat die EnBW damit laut Electrive einen Großteil der erst kürzlich vorgenommenen Roaming-Preissenkungen wieder zurückgenommen.