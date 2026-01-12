Donut Lab stellt serienreife Festkörperbatterie für Elektrofahrzeuge vor

Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab hat auf der Messe CES 2026 in Las Vegas die eigenen Angaben nach erste kommerziell verfügbare, produktionsreife Festkörperbatterie vorgestellt. Sie solle die Elektromobilität revolutionieren – von Motorrädern über Nutzfahrzeuge bis hin zu Drohnen.

Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten als insgesamt leistungsstärker sowie auch sicherer gegenüber aktuellen Energiespeichern in Elektrofahrzeugen. An Festkörperbatterien wird schon länger gearbeitet, noch sind sie aber nicht reif für den Serieneinsatz. Donut Lab will hier einen Durchbrich erzielt haben, den es bei der CES mit einem E-Motorrad präsentiert.

Das Unternehmen verrät noch nicht viele technische Daten. Es verspricht, dass die Batterie eine Energiedichte von 400 Wh/kg erreicht und sich in nur fünf Minuten vollständig aufladen lässt. Die Lebensdauer soll bis zu 100.000 Ladezyklen betragen, die Kapazität soll auch bei extremen Temperaturen fast gänzlich erhalten bleiben. Außerdem soll die Batterie sicher sein, bei Beschädigung nicht brennen und aus weit verbreiteten, kostengünstigen Materialien bestehen.

Die erste praktische Anwendung erfolgt in den Motorrädern Verge TS Pro und TS Ultra. Hier soll die neue Batterietechnologie von Donut Lab die Reichweite auf bis zu 600 Kilometern erhöhen und die Ladezeit auf weniger als zehn Minuten verkürzen. Es handelt sich bei den Fahrzeugen laut dem Unternehmen um einen „Proof of Concept“, also einen Machbarkeitsnachweis. Später soll die Technologie auch in Autos, Nutzfahrzeugen oder als Bestandteil von Fahrzeugstrukturen verwendet werden.

Der bekannte Batterieforscher und stellvertretende Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung Prof. Dr. Maximilian Fichtner äußerte auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn Zweifel: „Die Festkörperbatterie der Firma Donut ist gerade dabei, eine Menge Aufregung zu erzeugen, ein echtes Wunderteil. Ich hab mir das viel gehypte Video mal angeschaut. Das macht mich eher noch skeptischer. Man kann zu diesem Wunderteil nichts sagen. Es gibt kein Zelldesign, es gibt keine Materialien, es gibt keine Produktionsmethode, geschweige denn eine Produktionslinie, die gezeigt würde. Und Daten zur Performance sowieso nicht.“

Fichtner verweist auch auf fehlende Transparenz des Unternehmens. „Da kann man nicht mal einen Podcast zu machen. Oder er wird sehr kurz… Ach ja. Auf deren Webseite gibt es auch kein Impressum“, so der Batterieexperte.

Erst im Dezember hat Donut Lab mit DonutOS eine neue Softwareplattform vorgestellt, die die Entwicklung und Realisierung von Elektrofahrzeugen grundlegend verändern soll. Bis dahin war die Tochter des Elektro-Motorradherstellers Verge Motorcycles vor allem durch den sogenannten Donut-Motor bekannt – ein Radnabenmotor, der in die Felge integriert ist. Davon wurde Anfang 2025 auch eine leistungsstarke Version für E-Autos vorgestellt.