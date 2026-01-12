Donut Lab stellt serienreife Festkörperbatterie für Elektrofahrzeuge vor

Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab hat auf der Messe CES 2026 in Las Vegas die eigenen Angaben nach erste kommerziell verfügbare, produktionsreife Festkörperbatterie vorgestellt. Sie solle die Elektromobilität revolutionieren – von Motorrädern über Nutzfahrzeuge bis hin zu Drohnen.
Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten als insgesamt leistungsstärker sowie auch sicherer gegenüber aktuellen Energiespeichern in Elektrofahrzeugen. An Festkörperbatterien wird schon länger gearbeitet, noch sind sie aber nicht reif für den Serieneinsatz. Donut Lab will hier einen Durchbrich erzielt haben, den es bei der CES mit einem E-Motorrad präsentiert.
Das Unternehmen verrät noch nicht viele technische Daten. Es verspricht, dass die Batterie eine Energiedichte von 400 Wh/kg erreicht und sich in nur fünf Minuten vollständig aufladen lässt. Die Lebensdauer soll bis zu 100.000 Ladezyklen betragen, die Kapazität soll auch bei extremen Temperaturen fast gänzlich erhalten bleiben. Außerdem soll die Batterie sicher sein, bei Beschädigung nicht brennen und aus weit verbreiteten, kostengünstigen Materialien bestehen.
Die erste praktische Anwendung erfolgt in den Motorrädern Verge TS Pro und TS Ultra. Hier soll die neue Batterietechnologie von Donut Lab die Reichweite auf bis zu 600 Kilometern erhöhen und die Ladezeit auf weniger als zehn Minuten verkürzen. Es handelt sich bei den Fahrzeugen laut dem Unternehmen um einen „Proof of Concept“, also einen Machbarkeitsnachweis. Später soll die Technologie auch in Autos, Nutzfahrzeugen oder als Bestandteil von Fahrzeugstrukturen verwendet werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Der bekannte Batterieforscher und stellvertretende Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung Prof. Dr. Maximilian Fichtner äußerte auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn Zweifel: „Die Festkörperbatterie der Firma Donut ist gerade dabei, eine Menge Aufregung zu erzeugen, ein echtes Wunderteil. Ich hab mir das viel gehypte Video mal angeschaut. Das macht mich eher noch skeptischer. Man kann zu diesem Wunderteil nichts sagen. Es gibt kein Zelldesign, es gibt keine Materialien, es gibt keine Produktionsmethode, geschweige denn eine Produktionslinie, die gezeigt würde. Und Daten zur Performance sowieso nicht.“
Fichtner verweist auch auf fehlende Transparenz des Unternehmens. „Da kann man nicht mal einen Podcast zu machen. Oder er wird sehr kurz… Ach ja. Auf deren Webseite gibt es auch kein Impressum“, so der Batterieexperte.
Erst im Dezember hat Donut Lab mit DonutOS eine neue Softwareplattform vorgestellt, die die Entwicklung und Realisierung von Elektrofahrzeugen grundlegend verändern soll. Bis dahin war die Tochter des Elektro-Motorradherstellers Verge Motorcycles vor allem durch den sogenannten Donut-Motor bekannt – ein Radnabenmotor, der in die Felge integriert ist. Davon wurde Anfang 2025 auch eine leistungsstarke Version für E-Autos vorgestellt.
Kommentare
Besser-BEV-Wisser meint
Was dafür spricht dass DONUT _tatsächlich_ ein Sold State Speichermedium hat und produzieren kann ist das es noch in Q1 2026 !!! geliefert werden soll.
Spätestens dann würde ein Scam sofort auffliegen. Diese Zeitspanne ist zu kurz um irgendjemand zum investieren von 100tern Millionen zu bringen und dann abzuhauen…
Trotz fehlender Details ist die Ankündigung also glaubwürdiger als manch andere Versprechen von diversen SSB Start-ups…
Es wird spannend. Die E-Revolution könnte dramatisch an Fahrt aufnehmen wenn es stimmt.
MrBlueEyes meint
„Prof. Dr. Volker Fichtner“
Ich denke, hier ist Prof. Dr. Maximilian Fichtner vom Helmholtz Institute gemeint?
Oder Prof. Dr. Volker Quaschning?
Es wurden hier wahrscheinlich Prof. Dr. Volker Quaschning und Prof. Dr. Maximilian Fichtner zu einem neuen Namen zusammengewürfelt?!
Redaktion meint
Danke für den Hinweis – korrigiert!
VG | ecomento.de
MrBlueEyes meint
Perfekt 👍
South meint
Mja, die Meldung ist auch schon ziemlich alt… da muss man abwarten, was tatsächlich dabei rüberkommt. Trotzdem. Bei all dem Forschungsaufwand und dem relativ neuen Fokus auf Accu-Technik wäre es schon unwahrscheinlich, dass da gar nix dabei rumkommen sollte…
Miro meint
Na dann warten wir mal auf das Motorrad. Wenn es denn kommt.
Tim Leiser meint
Tom Bötticher hat dazu ein schönes Video.
Die Redaktion sollte die Überschrift dahingehend ändern, dass es eine Behauptung ist.
CaptainPicard meint
Mal ganz logisch gedacht: Wenn sie wirklich diese revolutionäre Technologie hätten, warum wollen sie die dafür nutzen um ein paar Motorräder zu verkaufen? Ist die Technologie real dann würden alle großen Batteriehersteller und andere große Tech-Konzerne Schlange stehen und ihnen Milliarden für die Technologie bieten. Mehr als sie jemals mit ihrer vergleichsweise kleinen Firma verdienen könnten.
Matthias meint
Immerhin hat Verge bereits Elektro-Motorräder verkauft die ordentlich funktionieren und sogar an CCS laden können, eine Seltenheit im Zweiradmarkt. Allerdings passt schon beim bisherigen 20-kWh-Modell die Angabe „bis zu 350km Reichweite“ nicht so ganz zur Realität, in der ein Guinness-Rekord gefeiert wird: 311km in London in 16 Stunden Schleichfahrt.
Das neue Modell mit dem 33-kWh-Wunderakku soll ja bald ausgeliefert werden, dann wird man schon sehen.
Dirk meint
„Es gibt kein Zelldesign, es gibt keine Materialien, es gibt keine Produktionsmethode, geschweige denn eine Produktionslinie, die gezeigt würde.“
OK, Dr. Fichtner ist ein Schwergewicht, dem man kaum das Wasser reichen kann…aber das Zitat sagt jetzt auch nichts aus, denn natürlich halten die das geheim. auch wenn alles patentiert ist: es gibt globale Player, denen ist das egal.
Wenn die Batteire das hält, was sie verspricht, würden globale Player so eine Minifirma einfach plattmachen oder aufkaufen, bevor der Wert zu hoch wird. Da geht es um Multimilliarden.
Aber kein Impressum klingt jetzt leider nicht wirklich glaubwürdig.
Wenn das Ding läuft war’s das mit dem Verbrenner, abgesehen von Luft- und Seelangstrecken.
Lanzu meint
Sie haben halt nichts gezeigt. Es ist im Moment eine bloße Behauptung. Hat nicht viel Nachrichtenwert.