EU und China einigen sich auf Mindestpreise für Elektroautos statt Zölle

Die Europäische Kommission und das chinesische Handelsministerium haben sich laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) auf Preisverpflichtungen für chinesische Elektroauto-Exporteure geeinigt. Künftig können die Hersteller die seit Ende 2024 zwischen 7,8 und 35,3 Prozent liegenden Strafzölle sowie den schon vorher geltenden regulären Importzoll von zehn Prozent vermeiden, wenn sie sich verpflichten, ihre Elektroautos in Europa nicht unter einem bestimmten Mindestpreis zu verkaufen.
Die EU-Kommission veröffentlichte dazu Leitlinien, die den Ablauf der Umsetzung regeln. Die China-Hersteller müssen Anträge bei der EU einreichen und ihre Mindestpreise direkt mit Brüssel abstimmen. Laut den Vorgaben dürfte sich die Höhe der Aufschläge kaum ändern, sodass die Preise für Verbraucher voraussichtlich stabil bleiben.
Im Gegensatz zu den bisherigen Strafzöllen behalten die chinesischen Hersteller nun die Differenz zwischen dem ursprünglichen Preis und dem vereinbarten Mindestpreis selbst, anstatt Zölle an die EU abzuführen. Die Einigung soll im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation stehen.
Die EU hatte die Strafzölle auf in China gebaute Elektroautos im Herbst 2024 eingeführt, weil sie der Meinung ist, dass die Regierung des Landes ihre Autoindustrie übermäßig subventioniert und damit den Wettbewerb verzerrt. Ziel war es, europäische Hersteller vor der Konkurrenz aus Fernost zu schützen.
Insbesondere deutsche Autohersteller hatten die Zölle allerdings nicht unterstützt, da sie stärker auf den chinesischen Markt angewiesen sind als etwa französische Konkurrenten. Auch die Bundesregierung stimmte in dem Votum gegen die Maßnahme, konnte sich aber nicht durchsetzen.
Das chinesische Handelsministerium lobte den Verhandlungsprozess mit Brüssel als von gegenseitigem Respekt geprägt und betonte den konstruktiven Dialog. Es hieß, dass man „Differenzen im Rahmen der WTO-Regeln beilegen“ könne, was „der gesunden Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und der EU“ sowie „der Aufrechterhaltung einer regelbasierten internationalen Handelsordnung“ diene.
Chinesische Unternehmen haben aufgrund der EU-Strafzölle im letzten Jahr ihre Pläne für die Produktion von Elektroautos hierzulande forciert. Ob die Bemühungen für europäische Werke nun zurückgefahren werden, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für den zuletzt hochgefahrenen Export von Plug-in-Hybriden, die nicht von den zusätzlichen EU-Zöllen betroffen sind.
Kommentare
Trömmelsche meint
The Minimum Import Price (MIP) must be set at a level appropriate to remove the injurious
effects of the subsidisation.
Given the large variations of the product (models, configuration options) significantly
impacting the sales prices, specific MIPs are required for each model and configuration
option.
Two possible pathways to determine the MIP are:
• Based on the CIF prices of the exporter in question in the investigation period of
the proceeding leading to the imposition of the measures, increased by the relevant
margin of the countervailing duties imposed.
• Basing the MIP on the non-subsidised EU-produced BEV’s sales price in the Union
of the same product type (or closely resembling, appropriately adjusted for physical
differences), which includes Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
and a reasonable margin of profit.
The more limited the variety in models and configuration options, the more practicable the
UT.
Also für mich klingt eserstmal so, als wird es dazu führen, dass es wenige Konfigurationsmöglichkeiten zur Auswahl für den Endkunden gibt, weil es sonst zu viel Bürokratie ist alles vorzurechnen.
Und da erhaltene Subventionen nicht mehr alles sind, könnte mit der Richtlinie der Verkaufspreis sinken. Aber es ist immernoch alles so abstrakt formuliert, dass man den Mindestpreis leicht nach oben argumentieren kann auf das jetzige Niveau.
Jörg2 meint
Wir werdenehen, was das wird. Ich bin gespannt.
„Konfigurationsmöglichkeiten“:
Da gibt es bei chinesischen Fahrzeugen ja eh wenig. In der Regel „volle Hütte“ und dann AWD/RWD und noch zwei..drei Akkuvarianten.
Bei der Zollfestlegung der Varianten-„Reichtum“ wohl auch keine Rolle gespielt. Wenn man sich an den alten Zollhöhen langhangeln kann, würde das ja dann nun auch irgendwie passen.
Ich befürchte, der Druck, innerhalb der EU zu produzieren, hier Arbeitsplätze zu schaffen und die Sozialsysteme zu füttern… dieser Druck könnte sinken.
Ossisailor meint
Für die chinesischen Hersteller steigen ja ab diesem Jahr die Kosten pro Auto, weil der bisherige 5-Jahres-Plan ausgelaufen ist und durch einen neuen ersetzt worden ist. In dem sind die bisherigen Subventionen für die Produktion von BEV entfallen, weil die Regierung den Markt für ausreichend stark entwickelt betrachtet, also als so stark, dass er sich aus sich heraus selbst weiterentwickeln wird und daher die Unterstützung nicht mehr benötigt.
Man kann daher nicht einfach von einem zusätzlichen Ertrag für die chinesischen Hersteller ausgehen.
M3P_2024 meint
Die Kosten pro Auto steigen deshalb nicht, aber die „Defizitgarantie“ entfällt. Also tun die Hersteller gut daran dass die Kosten pro Auto sinken. Und mit der EU-Regelung steigen die Margen pro Auto.
Tolle neue Regelung, die EU sind die einzigen die die Abmachungen des Welthandels einhalten. Alle anderen sagen dankeschön….
Jörg2 meint
Durch das Gießkannenprinzip der Aufbauperiode sind jetzt viele BEV-Herter imchsischn Markt. Die Rückabwicklung der Frderug simuliert nun den im Kapitalismus üblichen Wettbewerb.
Die Anzahl der Marktteilnehmer wird sich verringern.
Ich vermute, es wird Fusionen geben.
Der steigende Druck wird wohl zu fallenden Stückkosten führen.
Hinzu kommt, dass in China, als neues Instrument, über simulierten Wettbewerb die Produkte z.B. weltmarktfähiger zu bekommen, Höchstverbrauchswerte für BEV eingeführt werden (ich vermute, dass diese Daumenschraube Stück für Stück angezogen wird).
Micha meint
Ich verstehe den grundsätzlichen Konflikt und die Bedeutung für die europäische Industrie. Aber wurde wirklich mal transparent erläutert, was zulässige Subventionen sind, was „übermäßige Subventionen“ sind und inwiefern diese in China vorliegen? Denn Subventionen gibt es doch zB auch hierzulande. Im Gegensatz will China die Subventionen in den kommenden Jahren außerdem massiv zurückfahren.
Jörg2 meint
Verstehe ich das richtig?
(Fiktive Zahlen, sehr vereinfacht)
Bisheriges Zollverfahren:
Der Hersteller hätte das Auto für 100 anbieten können. Er muss aber 30 Zoll zahhlen und bietet es daher für 130 an.
Der Hersteller realisiert die 100. Die EU nimmt 30 ein.
Jetziges Mindestpreisverfahren:
Der Hersteller könnte das Auto für 100 anbieten. Er muss aber einen Mindestpreis von 130 einhalten.
Der Hersteller nimmt 130 ein. Die EU nimmt nichts ein.
Da es Vertragsfreiheit in der EU gibt, bin ich gespannt, wie das in der Realität stattfnden wird. Ich vermute: Listenpreis die o.g. „130“ -> Zulassung auf den Händler, Nutzung als Vorführer über 2..3 Monate -> Verkauf an Kunden zum Endpreis von „130 minus X“.
Steffen meint
So habe ich das auch verstanden.
Future meint
Das wäre dann ja sehr kundenfreundlich. Die Spannung steigt. Wenn das wirklich so kommt, dann wird Trump den Europäern aber dazwischenfunken. Für ihn gibt es nur die Zölle, um die Chinesen zurückzudrängen. Die Europäer werden tun müssen, was Trump von ihnen erwartet.
Envision meint
Ja, hat man sich schön einseifen lassen und der eigenen Industrie keinen Gefallen getan, aber wer in Brüssel vermutlich die richtigen schmiert, die bevorzugt nicht aus Autonation kommen…
A-P meint
Meine Vermutung:
Hinter den Kulissen dürfte es eher so gelaufen sein:
China: ‚Wenn ihr unsere seltenen Erden braucht, verzichtet auf Zölle.‘
EU: ‚Einverstanden – statt Zöllen setzen wir einen Mindestpreis für E-Autos fest.‘
Offiziell geht es um faire Wettbewerbsbedingungen: Die EU will Dumping verhindern, China behält den Zugang zum Markt. Seltene Erden sind zwar nicht Teil des Deals, könnten aber strategisch im Hintergrund eine Rolle spielen.
bs meint
Ja genau so. Man hat einfach die Margen für die Hersteller in China erhöht. China wird vermutlich immer die voll ausgestattete Versionen hier für erhöhte Preisen anbieten, die Trotzdem sehr konkurrenzfähig mit EU Herstellern sind. Ich verstehe nicht so richtig , was man jetzt gelöst hat, außer, dass die Mehreinahmen jetzt nach China statt EU gehen.
Dagobert meint
Die Mindestpreise werden pro Hersteller im Hinterzimmer ausgeklüngelt. Die Verbraucher haben davon nichts…
EU – ist das noch Demokratie, oder kann das weg?
R2D2 meint
Europa wird aktuell täglich aufs Neue vorgeführt. Und was machen wir in Europa? reden reden reden und reden..
South meint
Ohne EU würde uns China und die USA sowas von nebenbei einsacken…
M3P_2024 meint
Wo ist jetzt der Unterschied?
South meint
Du hast ja kein Ahnung. Den würdest du schnell merken… schau dir mal die Verhandlungen über das Abkommen USA / GB an… und dann schreib nochmal…
Futureman meint
Da jetzt für die chinesischen Hersteller pro Auto in Europa mehr übrig bleibt, werden sie ihre Anstrengungen für den europäischen Markt massiv steigern. Obwohl die Preise nicht sinken, wird es für die hiesigen Hersteller dadurch nicht gerade einfacher. Und ob die deutschen Fahrzeuge sich dadurch in China besser verkaufen bleibt auch fraglich.