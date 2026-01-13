ADAC Test: Die besten Elektroautos aller Fahrzeugklassen (Stand 30.12.2025)

Der ADAC untersucht das Preis-Leistungs-Verhältnis von Neuwagen. Laut der jüngsten Auswertung von Anfang des Jahres schneiden Elektroautos deutlich besser ab als in den Vorjahren und dominieren sogar beim Preis-Leistungs-Ranking. Der Autoclub hat kürzlich auch seine Aufstellung der besten Elektroautos aller Fahrzeugklassen im ADAC Test aktualisiert (Stand 30.12.2025).

Der ADAC bewertet nicht alle, sondern die seiner Einschätzung nach relevanten neuen Modelle. In seine Übersicht finden sich fast 100 Tests aktueller Elektroautos, vom Kleinstwagen bis zur Oberklasse-Limousine. Neu aufgenommen ins Ergebnis-Ranking wurden Ende Dezember 2025 die Modelle BYD Dolphin Surf, Cupra Tavascan, Genesis GV60 Facelift, Leapmotor T03, Mazda 6e, Mercedes CLA EQ, Mercedes EQS Facelift, Opel Grandland Electric, Tesla Model Y Facelift und Volvo EX90.

Der ADAC hebt den jüngsten Mercedes CLA hervor, der im letzten Jahr auf einer vorrangig für Elektroautos konzipierten neuen Plattform gestartet ist. Insbesondere bei diesem Modell sei es interessant, wo sich das Auto in der Bestenliste einsortiert. Bei Verbrauch, Reichweite und Ladeperformance könne das neue E-Auto aus Stuttgart „echte Highlights“ setzen, so der ADAC.

Wir zeigen die drei Sieger im ADAC Test der jeweiligen Klassen. Die vollständige Liste inklusive der die Preis-Leistungs-Note hat der Autoclub hier veröffentlicht.

Sieger Kleinst- und Kleinwagen

Kleinstwagen

Fiat 500e, 42 kWh, La Prima (10/23) Leapmotor T03 (11/25) Dacia Spring Electric 65 Expression (8/25)

Kleinwagen

Mini Aceman SE (7/25) Mini Cooper E (08/25) Renault R4 Electric 150 CR (52 kWh) (ab 05/25)

Sieger Untere Mittelklasse

Škoda Elroq 85 (4/25) Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive (12/25) Kia EV3, 58,3 kWh, Earth (6/25)

Sieger Mittelklasse

Škoda Enyaq 85x Sportline (7/25) Hyundai Ioniq 6, 77,4 kWh, 2 WD (5/23) Cupra Tavascan Endurance (12/24)

Sieger Obere Mittelklasse/Oberklasse

Obere Mittelklasse

VW ID.7 Pro (4/24) VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (12/24) Audi Q6 e-tron Performance (4/25)

Oberklasse