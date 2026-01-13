GM schreibt Milliarden auf E-Autos ab und drosselt Kapazitäten

General Motors (GM) musste im vierten Quartal 2025 hohe Abschreibungen auf sein Elektroauto-Geschäft verbuchen. Rund 6 Milliarden US-Dollar entfielen auf Elektrofahrzeuge, hinzu kamen 1,1 Milliarden Dollar an Sonderkosten für den Umbau in China. Das teilte der US-Konzern mit unter anderem den Marken Chevrolet und Cadillac zum Beginn des neuen Jahres mit.

Als Gründe nannte GM eine nachlassende Nachfrage infolge auslaufender Steueranreize und gelockerter Emissionsregeln in den USA. In Reaktion darauf habe man seine Elektroauto-Kapazitäten gesenkt. US-Präsident Donald Trump hatte eine E-Auto-Steuerprämie von 7500 Dollar abgeschafft 2025 und die Emissionsvorgaben für Autos entschärft.

Konkret stellte GM unter anderem das Werk in Orion im Bundesstaat Michigan von der Produktion elektrischer Antriebe auf Verbrenner-SUVs und -Pick-ups um. Bereits im dritten Quartal hatte der Konzern in Nordamerika 1,6 Milliarden Dollar abgeschrieben. In China belasteten im vierten Quartal zudem der Umbau des dortigen Gemeinschaftsunternehmens sowie Rechtsstreitigkeiten.

Zugleich betonte GM, dass die aktuell angebotenen Elektro-Modelle der Marken Cadillac, Chevrolet und GMC im Programm bleiben. Zu den bereits bekannten Maßnahmen zählt auch der Verkauf der Beteiligung an der Ultium-Batteriezellfabrik in Lansing an den Joint-Venture-Partner LG Energy Solution.

Strategisch setzt GM nach eigenen Angaben auf geringere Preisnachlässe als die Konkurrenz. „Unsere E-Auto-Anreize liegen weiterhin bei etwa der Hälfte des Branchendurchschnitts“, erklärte das Unternehmen gegenüber Investoren. Zudem soll nach mehreren Jahren Pause eine neue Generation des Kompakt-Elektroautos Chevrolet Bolt zum attraktiven Preis auf den Markt kommen. Mit der Edelmarke Cadillac und E-Autos versucht GM derzeit, wieder in Europa Fuß zu fassen.

Noch deutlich drastischer reagierte der US-Rivale Ford: Der Konzern kündigte im Dezember Abschreibungen von 19,5 Milliarden Dollar auf sein E-Auto-Geschäft an und stellte unter anderem die batterieelektrische Variante des Pickups F-150 ein.