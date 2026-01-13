Marke VW liefert 382.000 Elektroautos im Jahr 2025 aus (-0,2 %)

Die Marke Volkswagen hat im vergangenen Jahr rund 4,73 Millionen Fahrzeuge an Kunden weltweit übergeben. Damit lagen die Auslieferungen 2025 nahezu auf dem Vorjahresniveau (-1,4 %). Während sich die Auslieferungen insbesondere in Europa (+5,1 %) und Südamerika (+18,5 %) positiv entwickelten, blieb das Marktumfeld in China (-8,4 %) weiterhin anspruchsvoll. Auch die US-Zölle hatten spürbare Auswirkungen auf die Auslieferungen in Nordamerika (-8,2 %).

Im Bereich der Elektromobilität zeigt sich eine stabile Nachfrage: 2025 lieferte Volkswagen weltweit rund 382.000 vollelektrische Fahrzeuge aus (-0,2 %). Der Anteil der Elektroautos an den gesamten Auslieferungen lag damit bei 8,1 Prozent.

„Mit diesem Ergebnis bleibt Volkswagen in Europa weiterhin klarer Marktführer – sowohl bei Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben als auch bei vollelektrischen Modellen“, unterstreichen die Wolfsburger. Gleiches gelte für den Heimatmarkt Deutschland: Hier liege der Marktanteil der Marke über alle Antriebsarten hinweg laut Kraftfahrt-Bundesamt bei 19,6 Prozent (+0,5 zum Vorjahr).

„Die Entwicklung unserer Auslieferungszahlen bestätigt, dass unsere Produkte gut bei unseren Kundinnen und Kunden ankommen und wir mit unserer Markenstrategie auf dem richtigen Weg sind“, sagt Martin Sander, Volkswagen-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales. „Auch im Jahr 2026 rechnen wir mit einem insgesamt anspruchsvollen Marktumfeld. Ich bin dennoch überzeugt: Mit unserem erneuerten und attraktiven Produktportfolio sowie dem klaren Fokus auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sind wir dafür sehr gut aufgestellt. Allein in China bringen wir in diesem Jahr mehr als zehn neue elektrifizierte Modelle auf den Markt.“

Den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge konnte Volkswagen im Jahr 2025 vor allem in Deutschland und in Europa deutlich erhöhen. Die Auslieferungen stiegen auf 93.800 Fahrzeuge im Heimatmarkt Deutschland (+60,7 %) sowie in Gesamteuropa auf rund 247.900 Einheiten (+49,1 %).

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte der als Limousine und Kombi erhältliche ID.7, das Topmodell der Elektroauto-Familie ID. In Deutschland wurden vom ID.7 rund 35.000 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Zuwachs von 132,0 Prozent entspricht. Auch in Europa ist der ID.7 mit 76.600 Einheiten (+133,9 %) nachgefragt.