Leapmotor B10 Hybrid EV: Neue Range-Extender-Version vorgestellt

Leapmotor stellt eine Range-Extender-Variante des 4530 Millimeter langen SUV B10 vor. Das elektrifizierte Mittelklasse-Modell entspricht optisch der bekannten Version mit rein batterie-elektrischem Antrieb, ergänzt aber das Antriebsportfolio.

Beim B10 Hybrid EV kombiniert der Hersteller ein 18,8 kWh großes Akkupack für eine rein elektrische WLTP-Reichweite von 80 Kilometern mit einem 1,5 Liter großen Benzinmotor. Der 50 kW starke Verbrenner soll als Bordgenerator eine kombinierte Reichweite von bis zu 900 Kilometern ermöglichen.

Vier Energiemodi (EV+, EV, Kraftstoff und Power+) ermöglichen es Fahrern, Leistung und Effizienz an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ist die Batterie voll, gibt Leapmotor den WLTP-Verbrauch mit 20,5 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km an, das entspricht offiziell zehn Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer.

Dank seiner Abmessungen (4530 mm Länge, 1885 mm Breite, 1655 mm Höhe, 2735 mm Radstand) vereine der B10 Hybrid EV kompakte Wendigkeit mit einem großzügigen Innenraum, wirbt Leapmotor. „Dieses Gefühl der Offenheit wird durch eine Kabine ergänzt, die auf alltägliche Praktikabilität ausgelegt ist, sowie von einer eleganten, einladenden Atmosphäre.“ Der B10 Hybrid EV biete zudem „erstklassige Kopffreiheit vorne und hinten sowie vorne beheizte und belüftete Eco-Ledersitze, was jede Reise sowohl für das Familienleben, den täglichen Arbeitsweg als auch für Wochenendausflüge komfortabel macht“.

Innen vereint ein 14,6-Zoll-2,5K-HD-Display Konnektivität, Unterhaltung und Fahrzeugsteuerung. Ein Audiosystem mit 12 Lautsprechern ist Serie. „Die Sicherheit bleibt dank eines hochfesten Rahmens mit erhöhter Torsionssteifigkeit, 7 Airbags und 17 ADAS-Funktionen, die Fahrende in unterschiedlichen Szenarien unterstützen, uneingeschränkt“, so Leapmotor.

Die Preise für den B10 mit Range-Extender-Antrieb sind noch nicht bekannt, der Bestellstart in Deutschland soll ab dem zweiten Quartal erfolgen. Die rein elektrische Version ist hierzulande von 29.990 Euro an bestellbar, selbst mit der großen Batterie und Vollausstattung liegt die Elektroauto-Version des B10 unter 34.000 Euro.