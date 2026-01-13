CATL erwartet Durchbruch von Natrium-Ionen-Batterien ab 2026

CATL, der weltweit größte Hersteller von Antriebsbatterien, rechnet damit, dass Natrium-Ionen-Batterien ab diesem Jahr in mehreren Bereichen breit eingesetzt werden. Der Ausblick erfolgt vor dem Hintergrund stark gestiegener Lithiumpreise in den vergangenen Monaten.

Auf einer Zuliefererkonferenz erklärte das Unternehmen laut Berichten, dass Natrium-Batterien ab 2026 in großem Maßstab bei Batteriewechselsystemen, in Pkw, Nutzfahrzeugen sowie in der Energiespeicherung zum Einsatz kommen sollen. Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Lösungen sollen künftig parallel tragende Säulen der Batterietechnologie bilden.

Auslöser dieser Entwicklung sind stark gestiegene Rohstoffkosten. Der Preis für batterietaugliches Lithiumcarbonat ist in China in den vergangenen drei Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Kostensteigerungen haben dazu geführt, dass einige Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) Produktionsstopps ankündigten, offiziell mit Verweis auf Wartungsarbeiten, nachdem Abnehmer die höheren Preise nicht akzeptieren wollten.

CATL hatte seine erste Generation von Natrium-Ionen-Batterien bereits im Juli 2021 vorgestellt, ebenfalls in einer Phase stark steigender Lithiumpreise. Die Technologie rückte damals kurzzeitig in den Fokus, verlor jedoch an Bedeutung, als die Lithiumpreise in den folgenden Jahren deutlich sanken.

Im April 2025 stellte CATL die Natrium-Ionen-Marke Naxtra vor und begann damit, gezielt Alternativen zu Lithiumbatterien unter diesem Markennamen zu entwickeln. Nach Angaben des Unternehmens erreicht die Naxtra-Batterie für Pkw eine Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg und liegt damit weltweit an der Spitze bei Natrium-Ionen-Batterien auf dem Niveau von LFP-Batterien.

Zudem sollen Naxtra-Batteriepacks Reichweiten von bis zu 500 Kilometern ermöglichen und mehr als 10.000 Ladezyklen erreichen, was laut CATL die Wartungskosten deutlich senkt.