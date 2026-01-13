CATL erwartet Durchbruch von Natrium-Ionen-Batterien ab 2026

CATL, der weltweit größte Hersteller von Antriebsbatterien, rechnet damit, dass Natrium-Ionen-Batterien ab diesem Jahr in mehreren Bereichen breit eingesetzt werden. Der Ausblick erfolgt vor dem Hintergrund stark gestiegener Lithiumpreise in den vergangenen Monaten.
Auf einer Zuliefererkonferenz erklärte das Unternehmen laut Berichten, dass Natrium-Batterien ab 2026 in großem Maßstab bei Batteriewechselsystemen, in Pkw, Nutzfahrzeugen sowie in der Energiespeicherung zum Einsatz kommen sollen. Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Lösungen sollen künftig parallel tragende Säulen der Batterietechnologie bilden.
Auslöser dieser Entwicklung sind stark gestiegene Rohstoffkosten. Der Preis für batterietaugliches Lithiumcarbonat ist in China in den vergangenen drei Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Kostensteigerungen haben dazu geführt, dass einige Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) Produktionsstopps ankündigten, offiziell mit Verweis auf Wartungsarbeiten, nachdem Abnehmer die höheren Preise nicht akzeptieren wollten.
CATL hatte seine erste Generation von Natrium-Ionen-Batterien bereits im Juli 2021 vorgestellt, ebenfalls in einer Phase stark steigender Lithiumpreise. Die Technologie rückte damals kurzzeitig in den Fokus, verlor jedoch an Bedeutung, als die Lithiumpreise in den folgenden Jahren deutlich sanken.
Im April 2025 stellte CATL die Natrium-Ionen-Marke Naxtra vor und begann damit, gezielt Alternativen zu Lithiumbatterien unter diesem Markennamen zu entwickeln. Nach Angaben des Unternehmens erreicht die Naxtra-Batterie für Pkw eine Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg und liegt damit weltweit an der Spitze bei Natrium-Ionen-Batterien auf dem Niveau von LFP-Batterien.
Zudem sollen Naxtra-Batteriepacks Reichweiten von bis zu 500 Kilometern ermöglichen und mehr als 10.000 Ladezyklen erreichen, was laut CATL die Wartungskosten deutlich senkt.
Kommentare
Futureman meint
Die Natrium-Batterien könnten erst einmal alle stationären Systeme ersetzen. Denn dort kommt es nicht so auf Volumen und Gewicht an, dafür ist gerade im Winter das Temperaturverhalten sehr wichtig. Dazu die größere Zyklenzahl, die häufige Ladevorgänge pro Tag ermöglicht.
Das ganze entspannt dann den Markt für mobile Lösungen. Und CATL hat das Potenzial die Produktionsvolumen mal schnell zu verdoppeln, damit die Preise weiter nach unten gehen. Das Jahr fängt spannend an.
CJuser meint
Da ist oben wohl 2025 und 2205 gemeint. ;)
Hoffentlich werden Natrium-Ionen Akkus bei der Preis-Leistung möglichst schnell vergleichbar zu aktuellen LFP-Zellen.
Halber Akku meint
@ecomento: „Im April 2205“ – ich gehe davon aus, es war April 2025 oder?
Redaktion meint
Danke für den Hinweis – korrigiert!
VG | ecomento.de
Paul meint
@Redaktion ecomento
„Im April 2205 stellte CATL …“
sollte sicher
„Im April 2025 stellte CATL…“
heißen.
Redaktion meint
Korrigiert!
VG | ecomento.de
Justin Case meint
gibt es Angaben zur volumetrischen Energiedichte?
Daniel S meint
10000 Zyklen. Respekt!
CaptainPicard meint
Aktuell sind Natrium-Zellen sowohl schlechter als auch teurer als LFP. Damit sie biliger werden braucht es hohe Skalen, aber wie erreicht man hohe Skalen wenn das Produkt schlechter und teurer ist als ein anderes das man ebenfalls vertreibt? Welcher Kunde kauft absichtlich das schlechtere und teurere Produkt?
Jörg2 meint
Ich denke, das steht im Artikel: Drohende Preissteigerungen/Lieferengpässe in der Vorkette der LFP verschieben die Preisrelationen zwischen den Zelltypen.
petzstef meint
Natrium Akkus sollen bei tiefen Temperaturen besser laden und weniger Verluste haben. Das wäre ein Fortschritt.
Jeff Healey meint
Expertenmeinungen gehen davon aus, dass der Preis der Natriumzellen allein schon auf Grund des deutlich günstigeren Rohstoff-Preises sehr schnell deutlich unterhalb des Preises der LFP Zellen liegen wird, und sprechen perspektivisch von einem Drittel Ersparnis im Vergleich zu LFP.
Dazu kommt, wie hier schon erwähnt wurde, dass Natrium-Zellen deutlich unempfindlicher sind gegenüber hohen und tiefen Temperaturen, und einmal aufgenommene Ladung teilweise über ein Jahr hinweg halten können. Daher wird sich die Natriumzelle über diese handfesten Vorteile zunächst rasend schnell im stationären Bereich durchsetzen, und im Anschluss mindestens für günstige E-Kleinwagen relevant werden.