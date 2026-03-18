Leapmotor B10 erhält Over-the-Air-Update für One-Pedal-Modus und smarteres Infotainment

Leapmotor setzt ein neues Over-the-Air-Software-Update für den B10 um. Die Aktualisierung bringt neue Funktionen zur Verbesserung des Fahrkomforts, der Konnektivität und der Sicherheit mit sich. Das Update erscheint wenige Monate nach der Markteinführung des vollelektrischen Kompakt-SUV aus China.

„Die Aktualisierung spiegelt das langfristige Bestreben der Marke wider, das Fahrerlebnis für alle Kundinnen und Kunden kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug im Laufe der Zeit seine Funktionalität erweitert – und das, ohne dass ein Besuch beim Händler erforderlich ist“, so das Unternehmen.

Das neueste OTA-Update umfasst die „One-Pedal“-Funktion, native Apple CarPlay- und Android-Auto-Unterstützung, erweiterte Sprachbefehlsfunktionen und eine Reihe von Optimierungen, die die Bedienung des Elektroautos intuitiver machen sollen.

Mit dem im Anschluss an das Update verfügbaren One-Pedal-Fahren sollen sich die meisten Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge direkt über das Gaspedal steuern lassen. Die verbesserte Logik der Energierückgewinnung trage zu einer sanfteren Steuerung und einer höheren Effizienz bei, so Leapmotor. Apple CarPlay wie auch Android Auto werden nach dem Update entweder über eine kabelgebundene oder eine kabellose Verbindung unterstützt.

Zudem verbessert ein Schnittstellen-Update die Barrierefreiheit: Fahrer können ihre Lenkradtasten mit neuen Multifunktionseinstellungen personalisieren, darunter Shortcuts für ADAS-Funktionen und Fahrmodi. Das Update optimiert auch Elemente des Fahr- und Infotainment-Erlebnisses. Die Navigation kann nun über ein neu eingeführtes Split-Screen-Layout auf der linken Seite angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit bei der Verwendung mehrerer Programme verbessern soll.

Das Infotainmentsystem startet dank neuer Vorladefunktion schneller, wodurch die Wartezeit beim Start verkürzt wird. Die Erinnerung zur Erkennung von Personen im Fahrzeuginneren wurde optimiert, und Verbesserungen an den Systemen ACC (Adaptive Cruise Control, Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung) und LCC (Lane Centering Control, Spurzentrierungsassistent) sollen für eine sanftere Verzögerung bei der Annäherung an Kurven sorgen.

Das erste Over-the-Air-Software-Update für 2026 wurde Anfang Februar gestartet und wird derzeit ausgerollt. Fahrer des B10 erhalten eine Benachrichtigung in dem Elektroauto, wenn die Software verfügbar ist, und können diese direkt über die Fahrzeugschnittstelle installieren.

„Leapmotor ist weiterhin bestrebt, Technologien zu liefern, die sich nahtlos weiterentwickeln, und das Fahrerlebnis durch nützliche, softwaregesteuerte Innovationen, die sich an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden anpassen, kontinuierlich zu verbessern“, wirbt das Unternehmen.