Apcoa nimmt 2025 bundesweit 307 neue Ladepunkte in Betrieb

Der eigenen Angaben nach Europas führende Parkplatzbetreiber Apcoa hat im Jahr 2025 die Ladeinfrastruktur an seinen Standorten in Deutschland deutlich ausgebaut. Insgesamt wurden 307 neue Ladepunkte in Parkhäusern in Betrieb genommen. Ein wesentlicher Baustein des Ausbaus ist eine Kooperation mit den Stadtwerken Stuttgart, in deren Rahmen zusätzliche Ladepunkte in zentralen Parkgaragen der baden-württembergischen Hauptstadt live geschaltet wurden.

„Parkhäuser sind nicht einfach starre Elemente des Verkehrssystems, sondern ein aktiver Teil der Verkehrswende“, sagt Katrin Teichert, Managing Director bei Apcoa. „Wir freuen uns, als größter Parkraumbewirtschafter Europas aktiv zu dieser Entwicklung beizutragen und unseren Kundinnen und Kunden immer mehr Möglichkeiten zum Laden von Elektrofahrzeugen zu bieten.“

Der Schwerpunkt des Ausbaus lag 2025 in Hamburg. An den Standorten Hanseviertel, Gänsemarkt, Elbphilharmonie sowie Blankenese P1 und P2 wurden insgesamt 55 Ladepunkte freigeschaltet. In Frankfurt am Main gingen 30 Ladepunkte am Messeturm in Betrieb; am Standort Villa Kennedy/The Florentin kamen weitere 14 Ladepunkte hinzu. Auch München wurde deutlich ausgebaut: In den Riem Arcaden wurden 30 Ladepunkte live geschaltet, im Marriott München weitere 10 Ladepunkte.

Weitere neue Ladepunkte entstanden unter anderem in Köln (10 am Standort Klapperhof) und Dresden (7 am Straßburger Platz). In Düsseldorf gingen im Medical Center sowie im DJC Nikko insgesamt 9 Ladepunkte in Betrieb. In Hannover wurden am PODBI Park 10 Ladepunkte freigeschaltet, im Allee Center Remscheid kamen 4 Ladepunkte hinzu. In der De-Gasperi-Passage Norderstedt wurden 5 Ladepunkte in Betrieb genommen. Am Standort Südtor Stuttgart gingen 9 Ladepunkte live. Weitere 19 Ladepunkte wurden an zusätzlichen Standorten in Deutschland in Betrieb genommen.

Im Rahmen der Kooperation mit den Stadtwerken Stuttgart wurde das Ladeangebot in zentralen Parkgaragen gezielt erweitert. In der Tiefgarage Schlossplatz gingen 30 AC-Ladepunkte in Betrieb. In der Tiefgarage Königsbau Passagen wurden zudem 55 AC-Ladepunkte sowie 8 DC-Ladepunkte freigeschaltet.

Apcoa betreibt nach eigenen Angaben mit 5000 Mitarbeitern mehr als 1,6 Millionen Einzelparkplätze an 13.000 Standorten in zwölf europäischen Ländern.