BMW plant nächsten i4 auch auf „Neue Klasse“-Plattform

Als zweites Modell nach dem jüngsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ treibt BMW aktuell den Serienstart des nächsten i3 voran. Dass der neue 3er künftig auch hierzulande sowohl als Elektroauto, Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten wird, soll nicht das Aus für eine Batterievariante des 4er bedeuten.
BMW arbeitet laut Autocar an einer neuen 4er-Reihe, die als „stilbewusstere und dynamischere Alternative“ zur Neue-Klasse-3er-Reihe dienen soll. Die 4er-Reihe ging 2020 in die zweite Generation und bildet die Grundlage für den vollelektrischen i4 (Artikelbild). Ob letzterer nach dem in diesem Jahr geplanten Start des neuen Elektro-3er eine Zukunft hat, schien fraglich. Doch BMW zufolge dürfte es einen neuen i4 geben, der anders als das bisherige Modell nicht mehr eine für mehrere Antriebe geeignete Plattform nutzt.
Joachim Post, der für die Konstruktion und Entwicklung aller neuen BMW-Modelle verantwortlich ist, erklärte gegenüber Autocar, dass es in der kommenden Neue-Klasse-Reihe Platz für ein sportlicheres Derivat gebe. „Die 4er-Reihe ist für uns ein wichtiges Fahrzeug. Sie ist sportlicher, und BMW ist eine sportliche Marke, die auch in puncto Leistung eine klare Tradition hat. Sie wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.“
Next BMW 4 Series on the way with petrol, EV power and a hot M4 🔥 https://t.co/34OoKZixbJ pic.twitter.com/kYhtBh0Y6s
— Autocar (@autocar) January 15, 2026
Dem Bericht zufolge wird der nächste 4er wahrscheinlich wie zuerst der X3 und der 3er auf der Neue-Klasse-Architektur auch als Elektroauto angeboten. Die Plattform ist die erste ihrer Art nur für Vollstromer, mit der BMW eine Vielzahl von Modellen umsetzen will. Bisher mussten die Bayern mit ihren für mehrere Antriebe ausgelegten und teils auf denselben Fertigungsbändern genutzten Architekturen größere Kompromisse eingehen.
Laut Autocar könnte der nächste i4 auf Basis des kommenden i3 realisiert werden, der die erste Elektro-Limousine der Neuen Klasse wird. Das Portal erwartet einen Vollstromer mit einer Auswahl an Heck- oder Doppelmotorantrieben und einer 108-kWh-Batterie, die eine offizielle Reichweite von mehr als 800 Kilometern ermöglicht. Der neue i4 soll dabei nicht wie bisher als viertürige Limousine, sondern als sportliches zweitüriges Coupé angeboten werden.
Ein i4 auf Basis der Neuen Klasse ebnet nach den Worten von Manager Post auch den Weg für die Rückkehr des M4. Ob wie beim neuen M3 neben dem Elektro- und auch Verbrenner-Antrieb parallel angeboten würde, bleibt abzuwarten. Der reguläre 4er soll künftig auf jeden Fall weiter mit Verbrenner verkauft werden.
McGybrush meint
Ja gut. Das keine Überraschung.
Die 2er und 4er Cabrio/Coupe‘s sind ja nur schwachsinnig umbenannte 1er und 3er Modelle.
Und wenn der 3er eine Bestimmte Plattform vorgibt. Warum sollte das 3er… ich meine 4er Coupe/Cabrio auf was anderes setzen. Viel zu aufwendig da ne eigene Suppe zu kochen.
MrBlueEyes meint
Was jetzt schon prognostiziert werden kann, ist, dass die i3 und i4 mit der knapp 109 KWh Netto-Batterie allen anderen Mittelklasse-Limousinen, -Coupés und auch -Kombis in punkto Reichweite und Ladeperformance und Effizienz das Fürchten lehren werden…
Das werden alles Benchmark-Autos in ihrem Bereich
Auch als Gebrauchtwagen werden die auf Grund der technischen Daten beliebter sein als andere…
Well done, BMW 👍🏻
CJuser meint
Sehr erfreulich zu hören, dass jetzt auch die Medien darüber berichten und es hier quasi bestätigt wird!
Laut Leaker hat das i4 Coupé den Code NA2 und startet Mitte 2028… und dem folgt auch ein Cabriolet mit dem Code NA3. Selbst mit den kleineren Akkupacks, sollte die Reichweite hier ordentlich sein. Die Produktion des 4er/M4 soll sich übrigens ein Jahr mit dem i4 überlappen. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung, dass der i2 NB8 ebenfalls ein Coupé wird. Der soll auch 2028 erscheinen.
Kommt also doch etwas Bewegung in den Markt elektrischer Zweitürer :)
brainDotExe meint
„Der neue i4 soll dabei nicht wie bisher als viertürige Limousine, sondern als sportliches zweitüriges Coupé angeboten werden“
Einerseits gut, dass endlich ein zweitüriges Coupé als BEV kommt, das fehlt aktuell noch. Andererseits schade, dass das Gran Coupé wohl nicht kommt, war für viele ein guter Kompromiss.
„Der reguläre 4er soll künftig auf jeden Fall weiter mit Verbrenner verkauft werden.“
Aber nur die aktuelle Generation. Die nächste Generation 4er ist, stand heute, lediglich als BEV geplant.
brainDotExe meint
Nachtrag: Neben dem Coupé soll der nächste i4 auch als Cabrio kommen.
Mäx meint
Der i4 war ja eher genau das Kompromissauto um 3er Limo und 3er Touring Kunden abzuholen, als auch evtl. die Leute die eher eine Coupe Form haben wollen.
Damit hatte man eine große Kundengruppe geschaffen, die potentiell auf so ein Fahrzeug mit wenig Kompromissen umschwenken konnten.
Wenn es nun i3 Limo, i3 Touring und i4 Coupe hat, braucht es nicht wirklich ein GC.
Das sieht man ja auch beim 6er und 8er, da wurden die GC auch eingestellt.
brainDotExe meint
Bei den Verbrennern hat man sich den „Luxus“ aber bisher gegönnt, also Stufenheck, Kombi, Cabrio, Coupé und Gran Coupé.
Da war für jeden was dabei.
Ich denke aus Kostengründen hat man die Varianten reduziert.
Mäx meint
Aber nur noch beim 3er/4er
Im oberen Preissegment hat man das schon zusammengestrichen.
Daher fraglich ob das beim 3er/4er dann wie bisher weitergeht.
50% vom 4er Absatz sind bereits elektrisch.
Die würden sich dann demnächst zu großen Teilen auf i3 +Touring und das i4 Coupe aufteilen und das 4er GC unter Druck setzen.
Ich sehe das nicht, dass man sich diesen Luxus leisten können wird.
i3, i3 Touring und i4 Coupe holen 90% in Summe aller Käufer ab die sich sonst ein 4er GC geholt hätten.
Aber wir werden sehen.
David meint
Auch bei uns fuhr drei Jahre lang ein i4 als Zweitwagen. Man kann über dieses Auto nur sagen, dass es in dieser Zeitschiene keine Konkurrenz hatte. Es ist ein echtes Premiumauto, von dem Dritte fast nie wahrnehmen, dass es tatsächlich ein Elektroauto ist. Erst beim mitfahren stellt man das fest. Langstrecken waren kein Problem, wenn sie mal anstanden. Insofern ist deine ausgezeichnete Basis für einen Nachfolger gelegt und die neue Klasse Basis ist technisch beeindruckend. Man muss ja sagen, der iX3 ist ja sogar fair bepreist. Denn es geht ja nicht darum, die Ansprüche von Kommentatoren aus der unteren Hälfte der Einkommensskala zu erfüllen, sondern genügend echte Käufer zu haben – und die hat BMW.
MichaelEV meint
„sondern genügend echte Käufer zu haben “
Saubere Satire. Von den „echten Käufer“ landen wahrscheinlich wieder 60-70% im Leasing…
Envision meint
Jup, vom Polestar 2 auf den i4 (für 8 Monate) – kam mir vor wie eine Klasse Unterschied, auch so Basics wie eine unschwammige souveräne Lenkung bei der man die Strasse erfühlen kann und das ausgezeichnete Fahrwerk (vermutlich auch weil i4 serienmäßig mit Luftfederung hinten) oder die Wertigkeit des Innenraum.
MichaelEV meint
Ich frag mal für jemanden, der an nichts anderes denken kann:
Wird der i3 eine große Kofferraumklappe analog bisheriger i4 haben? Wenn nicht, kleine Kofferraumklappen will bekanntlich niemand haben…
brainDotExe meint
Das Gran Coupé (große Kofferraumklappe) wird bei BMW wahrscheinlich (vorerst) nicht kommen.
Der i3, als 3er, wird sehr wahrscheinlich ein klassisches Stufenheck mit normaler kleiner Klappe.
Für beides gibt es eine Nachfrage, das klassische Stufenheck hat auch viele Fans.
MichaelEV meint
„Für beides gibt es eine Nachfrage, das klassische Stufenheck hat auch viele Fans.“
Schon klar, 3er und Co. waren ja nie anders. Vielleicht wird das ja jetzt mal erfolgreich an die vercoacht, die immer gegenteiliges behaupteten.
Wenn kann man ja eher die Nachfrage für die große Kofferraumklappe in Frage stellen, sonst würde z.B. BMW diese Variante nicht (erstmal) weglassen.
Mäx meint
Brain hat den hint/Köder nicht geschluckt/verstanden ;)
Grundsätzlich kam der Touring, selbst da wo er außerordentlich gut gelaufen ist, immer etwas später.
Zuletzt ist das Interesse an Kombis ja nochmal abgeflacht, zugunsten der SUV.
Die gesamte F31 Reihe über die Bauzeit verkaufte sich wie folgt:
> 55% Limo (weltweit)
> 19% Limo Langversion (nur China)
> 17% Touring
> 9% GT
Der GT fällt weg und ist quasi im 4er GC aufgegangen, weil Fließheck.
CJuser meint
Ich persönlich halte einen Nachfolger vom i4 GranCoupé auch für unnötig. Wer eine große Heckklappe haben will, muss zum i3 Touring greifen.
Vor Jahren war in der Mittelklasse bei BMW halt auch kaum Auswahl. Eine i3 Limousine gab es bisher leider nur in China. Zudem wird BMW (wenn man Preis und Nachfrage mit dem neuen iX3 vergleicht) wohl genug Nachfrage generieren, als das man sich Gedanken um ein ähnliches Modell machen müsste. ;)
brainDotExe meint
Ja, darauf wird es wohl leider hinauslaufen.
Nicht jedem gefällt ein Kombi, aber vielleicht doch die große Heckklappe. Mir zum Beispiel ;)
Aber ich denke ich werde den jetzigen i4 einfach als Zweitwagen behalten und den nächsten als Coupé nehmen.