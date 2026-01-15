BMW plant nächsten i4 auch auf „Neue Klasse“-Plattform

Als zweites Modell nach dem jüngsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ treibt BMW aktuell den Serienstart des nächsten i3 voran. Dass der neue 3er künftig auch hierzulande sowohl als Elektroauto, Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten wird, soll nicht das Aus für eine Batterievariante des 4er bedeuten.

BMW arbeitet laut Autocar an einer neuen 4er-Reihe, die als „stilbewusstere und dynamischere Alternative“ zur Neue-Klasse-3er-Reihe dienen soll. Die 4er-Reihe ging 2020 in die zweite Generation und bildet die Grundlage für den vollelektrischen i4 (Artikelbild). Ob letzterer nach dem in diesem Jahr geplanten Start des neuen Elektro-3er eine Zukunft hat, schien fraglich. Doch BMW zufolge dürfte es einen neuen i4 geben, der anders als das bisherige Modell nicht mehr eine für mehrere Antriebe geeignete Plattform nutzt.

Joachim Post, der für die Konstruktion und Entwicklung aller neuen BMW-Modelle verantwortlich ist, erklärte gegenüber Autocar, dass es in der kommenden Neue-Klasse-Reihe Platz für ein sportlicheres Derivat gebe. „Die 4er-Reihe ist für uns ein wichtiges Fahrzeug. Sie ist sportlicher, und BMW ist eine sportliche Marke, die auch in puncto Leistung eine klare Tradition hat. Sie wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.“

Dem Bericht zufolge wird der nächste 4er wahrscheinlich wie zuerst der X3 und der 3er auf der Neue-Klasse-Architektur auch als Elektroauto angeboten. Die Plattform ist die erste ihrer Art nur für Vollstromer, mit der BMW eine Vielzahl von Modellen umsetzen will. Bisher mussten die Bayern mit ihren für mehrere Antriebe ausgelegten und teils auf denselben Fertigungsbändern genutzten Architekturen größere Kompromisse eingehen.

Laut Autocar könnte der nächste i4 auf Basis des kommenden i3 realisiert werden, der die erste Elektro-Limousine der Neuen Klasse wird. Das Portal erwartet einen Vollstromer mit einer Auswahl an Heck- oder Doppelmotorantrieben und einer 108-kWh-Batterie, die eine offizielle Reichweite von mehr als 800 Kilometern ermöglicht. Der neue i4 soll dabei nicht wie bisher als viertürige Limousine, sondern als sportliches zweitüriges Coupé angeboten werden.

Ein i4 auf Basis der Neuen Klasse ebnet nach den Worten von Manager Post auch den Weg für die Rückkehr des M4. Ob wie beim neuen M3 neben dem Elektro- und auch Verbrenner-Antrieb parallel angeboten würde, bleibt abzuwarten. Der reguläre 4er soll künftig auf jeden Fall weiter mit Verbrenner verkauft werden.