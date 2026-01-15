Leasys und EIB wollen 24.000 Elektrofahrzeuge in Flotten bringen

Leasys, ein Joint Venture des Autokonzerns Stellantis und Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein neues Finanzierungsabkommen geschlossen, um die Initiative Pan-European Clean Fleet Transport voranzutreiben. Ziel sei es, nachhaltige Mobilität in Europa zu fördern und den Ausbau emissionsfreier Fahrzeugflotten zu beschleunigen.

Kern des Projekts ist ein Kreditrahmen von 300 Millionen Euro seitens der EIB sowie eine gleich hohe Koinvestition von Leasys. Insgesamt stehen damit 600 Millionen Euro zur Verfügung, um eine Flotte von 24.000 emissionsfreien Fahrzeugen in zehn europäischen Ländern aufzubauen, darunter Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal.

Die Initiative ist den Angaben zufolge Teil der Strategie von Leasys, den Übergang zu sauberer Mobilität zu beschleunigen und den Zugang zu Elektrofahrzeugen für Geschäfts- und Privatkunden zu erweitern. Erwartet werden deutliche Umweltvorteile: Die Flottenleistung soll deutlich über dem aktuellen Marktdurchschnitt liegen und so zu geringeren Emissionen, besserer Luftqualität und weniger Lärm in Städten beitragen.

Zugleich soll das Projekt die europäische Wertschöpfungskette für saubere Mobilität stärken, die Verbreitung von Elektrofahrzeugen fördern und Innovationen in wichtigen Märkten unterstützen. Leasys-CEO Andrea Bandinelli: „Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der EIB durch ein Abkommen zu stärken, das den Einsatz einer modernen, wettbewerbsfähigen und vollständig elektrischen Flotte in Europa beschleunigt.“

„Die Unterstützung von sauberem Verkehr steht im Zentrum der Klimaziele der EIB“, so EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle. Miet- und Leasinggesellschaften wie Leasys seien besonders gut positioniert, um die Elektrifizierung des europäischen Fahrzeugbestands voranzutreiben und den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft zu begleiten.