Volvo: EX60 bislang intelligentestes und fortschrittlichstes Auto der Marke

Der Volvo EX60 feiert in Kürze seine Weltpremiere und setzt laut dem Hersteller auf umfassend Künstliche-Intelligenz-gestützte (KI) Technik, die Sicherheit, Komfort und Bedienbarkeit im Alltag verbessern soll. Im Zentrum steht ein stark softwaredefiniertes Elektroauto-Konzept, das Technik weitgehend im Hintergrund arbeiten lässt und den Fahrer entlastet.

„Der neue Volvo EX60 steckt voller menschenzentrierter Technik, die das Leben hinter dem Steuer verbessern soll“, sagt Volvos Technologiechef Anders Bell. „Unser hochmodernes Hardware- und Softwaresystem HuginCore kombiniert unsere selbst entwickelte Technik mit den besten Produkten und Dienstleistungen von technischen Innovationsführern wie Google, Nvidia und Qualcomm Technologies. Die Technik ist hochmodern, aber diskret: Sie arbeitet still im Hintergrund, um den Fahrer zu unterstützen.“

Eine zentrale Rolle spielt Google Gemini, das tief in das Fahrzeug integriert ist und eine freihändige, dialogbasierte Bedienung ermöglicht. Fahrer können komplexe Aufgaben per natürlicher Sprache erledigen, ohne sich feste Befehle merken zu müssen. Das System soll Ablenkung reduzieren, da der Blick seltener auf das zentrale Display gerichtet werden muss, und erlaubt unter anderem das Suchen von Hoteladressen aus E-Mails, das Prüfen des Kofferraumvolumens oder die Planung von Roadtrips.

Der EX60 enthält die neueste Version von „HuginCore“: Das Core Computing System von Volvo Cars befähigt den Angaben nach das Auto zum Denken, Verarbeiten und Handeln. Damit benennen die Schweden erstmals ihr Core Computing System, das die intern entwickelte elektrische Architektur, den Core Computer sowie Steuerungen und Software umfasst und den EX60 „zu einem echten Software-definierten Fahrzeug“ mache.

Die nötige Rechenleistung liefern mehrere Hochleistungsplattformen: Qualcomms Snapdragon Cockpit Plattform der nächsten Generation sorgt für die höchste bisher in einem Volvo erreichte Rechenleistung, ergänzt durch die Snapdragon Auto Connectivity Plattform für dauerhafte Konnektivität. Herzstück ist die Nvidia-Drive-Plattform mit dem sicherheitszertifizierten Betriebssystem DriveOS. Das Ergebnis ist laut Volvo das reaktionsschnellste Nutzererlebnis aller bisherigen Modelle.

Auch die Sicherheit profitiert von der hohen Rechenleistung. Sensoren erfassen kontinuierlich die Umgebung, erkennen Gefahren frühzeitig und unterstützen den Fahrer in Echtzeit. Mit bis zu 250 Billionen Operationen pro Sekunde kann der EX60 nicht nur verarbeiten, sondern dazulernen. Dabei greift er auf Erfahrungen anderer Fahrzeuge der Marke weltweit zurück, einschließlich Unfall- und Beinaheunfalldaten.

Der EX60 wird wie alle neuen Volvo-Modelle regelmäßig per Over-the-Air-Update weiterentwickelt, möglich durch den Volvo Cars Superset Tech Stack. Künftig soll Gemini noch tiefer integriert werden und perspektivisch auch Kamerabilder nutzen können, um Fragen zur Umgebung zu beantworten.

Neben der digitalen Kompetenz will Volvo auch bei der E-Antriebstechnologie Maßstäbe setzen: Bis zu 810 Kilometer sind mit einer Ladung möglich. An 400-kW-Schnellladestationen sollen sich in zehn Minuten bis zu 340 Kilometer nachladen lassen. Die Basis dafür bildet mit der SPA3 die laut dem Hersteller bislang fortschrittlichste Elektroauto-Architektur von Volvo Cars. Der EX60 soll dabei preislich mit einem Plug-in-Hybrid vergleichbar sein.