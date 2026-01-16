Rolls-Royce: Erlkönigfotos sollen Elektro-SUV zeigen

Rolls-Royce hat 2023 mit dem Luxus-Coupé Spectre sein erstes Elektroauto vorgestellt. Die britische BMW-Tochter arbeitet bereits an einem weiteren Vollstromer, von dem es nun erste Erlkönigfotos gibt. Demnach handelt es sich um ein großes Luxus-SUV.

Eigentlich wollte die Marke das neue Modell schon im letzten Jahr vorstellen, das geschah aber nicht. Nun könnte es im Juli beim nächsten Goodwood Festival of Speed oder im August beim Pebble Beach Concours d’Elegance soweit sein, berichtet Autocar.

Ein aktueller Prototyp wurde kürzlich bei Testfahrten auf dem Testgelände von BMW im schwedischen Arjeplog gesichtet. Das abgelichtete Fahrzeug scheint sehr ähnliche Proportionen wie das Verbrenner-SUV Cullinan zu haben. Demnach könnte es sich um ein elektrisches Schwestermodell für dieses Modell handeln.

Autocar spekuliert, dass das neue Elektroauto den traditionell angetriebenen Cullinan auch komplett ersetzten könnte. Auf Nachfrage des Portals erklärte Rolls-Royce, dass man keine Angaben zu zukünftigen Produktplänen machen könne.

Cullinan RETURNS?! Rolls-Royce is out testing a new SUV – and it could be its second electric car…⚡️ Could this be the ultimate luxury car? pic.twitter.com/3NWX61Otdx — Autocar (@autocar) January 16, 2026

Das zweite Elektroauto der Luxusmarke soll voraussichtlich nächstes Jahr auf den Markt kommen. Es ist das erste Modell unter der Leitung von Designchef Domagoj Dukec, dem ehemaligen Designchef von BMW, der 2024 zu der britischen Tochter wechselte.

Das neue SUV wird laut Autocar wahrscheinlich wie die übrigen Modelle des Programms auf der maßgeschneiderten AOL-Plattform (Architecture of Luxury) von Rolls-Royce basieren und gleichzeitig die neuen Technologien der Muttergesellschaft BMW nutzen, darunter Batterien und Software. Demnach könnte die Plattform „Neue Klasse“ die Basis stellen, die Ende letzten Jahres der jüngste BMW iX3 eingeführt hat.

Elektroautos kommen bei der Zielgruppe von Rolls-Royce gut an: Der Spectre war 2024 in seinem ersten vollen Verkaufsjahr auf Anhieb der Bestseller der Marke in Europa. Weltweit war das Coupé die Nummer 2 hinter dem Verbrenner-SUV Cullinan. Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor. Die Briten wollen bis Ende 2030 eine rein elektrische Modellpalette anbieten.