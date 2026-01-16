Daimler Truck verkauft 6726 Elektro-Nutzfahrzeuge im Jahr 2025

Daimler Truck beendete das Geschäftsjahr 2025 absatzseitig mit seinem stärksten Quartal und verkaufte konzernweit 422.510 Lkw und Busse (2024: 460.409). Der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge stieg dabei um etwa zwei Drittel (+67 %) auf 6726 Einheiten (2024: 4.035).

Das Segment Trucks North America hat mit 141.814 Einheiten zum Konzernabsatz beigetragen (2024: 190.727). Mit 159.871 verkauften Einheiten lag Mercedes-Benz Trucks auf Vorjahresniveau (2024: 159.540). Trucks Asia steigerte den Absatz leicht auf 107.055 Einheiten (2024: 102.870). Daimler Buses hat 26.991 Einheiten abgesetzt (2024: 26.592).

Im vierten Quartal meldete Daimler Truck einen Konzernabsatz von 117.974 Einheiten (Q4 2024: 124.386). Während Mercedes-Benz Trucks einen deutlichen Absatzanstieg auf 48.841 Einheiten verzeichnete (Q4 2024: 43.806), war der Absatz von Trucks North America mit 34.017 Einheiten weiter von den schwierigen Marktbedingungen in den USA beeinflusst (Q4 2024: 46.906). Mit 30.325 Einheiten im letzten Quartal lag Trucks Asia auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q4 2024: 30.298). Der Absatz von Daimler Buses belief sich in Q4 2025 auf 7.315 Einheiten (Q4 2024: 7.624).

Zum 1. Januar 2025 hat Daimler Truck seine Geschäfte in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks integriert. Die Darstellung der Absatzzahlen für 2025 sowie der angepasste Vorjahresvergleich erfolgen auf Basis der neuen Segmentzusammensetzung.