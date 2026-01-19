Frost legt neue Wasserstoff-Elektrobusse in der Rhein-Neckar-Region lahm

Im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen kommt es in diesem Winter vermehrt zu verspäteten und ausgefallenen Busverbindungen. Ursache sind neue E-Gelenkbusse mit Brennstoffzellen-Range-Extender, die bei Frost wegen technischen Problemen teilweise nicht eingesetzt werden können.

Der Betreiber Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bestätigte auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erhebliche Einschränkungen im laufenden Betrieb. Besonders betroffen sind demnach die neuen Mercedes-Benz eCitaro G Busse, die wegen technischer Probleme ausfallen. Das Problem ist seit Anfang Dezember bekannt, hat sich aber zuletzt deutlich verschärft.

Nach Angaben eines RNV-Sprechers ist derzeit im Schnitt mehr als die Hälfte der 48 neuen Fahrzeuge nicht einsatzbereit. „Wir gehen davon aus, dass uns diese Schwierigkeiten noch einige Zeit begleiten werden“, sagte er. Ursache sind laut dem Zeitungsbericht frostbedingte Schäden an Kompressoren der Busse.

Die RNV hatte 2023 als erstes Verkehrsunternehmen Serienfahrzeuge des Typs Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell erhalten. Die Elektrobusse verfügen neben der Batterie über eine 60-kW-Brennstoffzelle als „Range Extender“, um betrieben mit Wasserstoff höhere Reichweiten zu ermöglichen. Eingesetzt werden alle 48 Fahrzeuge im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen.

Schon im Dezember zeichnete sich ab, dass die Fahrzeuge mit niedrigen Temperaturen Probleme haben. Während man zunächst von einer schnellen Lösung ausging, heißt es nun aus der Betriebszentrale: „Eine vollständige Stabilisierung des Busverkehrs ist zumindest kurzfristig nicht möglich.“ Die Heidelberger Linie 20 zwischen Karlstor und Neuenheimer Feld wird vorübergehend komplett eingestellt.

Da die Busse noch neu sind, liegt laut dem Portal Electrive die Haftung bei Daimler Buses. Der Hersteller habe Ersatzfahrzeuge zugesagt, zusätzlich greife die RNV auf Busse von Subunternehmern zurück. Dennoch werde es weiterhin zu Ausfällen kommen. Die Situation sei „mehr als ärgerlich – sowohl für unsere Fahrgäste als auch für uns“, so der RNV-Sprecher.

Daimler Buses bestätigte gegenüber Electrive, dass sich mehrere Fahrzeuge der RNV wegen unterschiedlicher Fehlermeldungen im Service Center befinden. Die Busse würden schrittweise überprüft und nach Fehlerbehebung wieder eingesetzt. Der Hersteller unterstütze zudem mit Ersatzfahrzeugen und einem mobilen Serviceteam vor Ort und verwies darauf, dass bei neuen Technologien trotz Tests unvorhersehbare Probleme auftreten könnten. Im Rahmen der fortwährenden Produktbeobachtung treffe man die nötigen Ableitungen und lasse Verbesserungen fortlaufend in die Serienproduktion einfließen.