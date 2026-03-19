Europa verzeichnet starken Anstieg bei Elektro-Lkw und -Bussen im Jahr 2025

2025 wurden in Europa fast 24.000 elektrische Lkw und Busse registriert, was einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Fahrzeuge erreichten Marktanteile von 4,5 Prozent bei Lkw und 25 Prozent bei Bussen. Das berichtet die Umweltforschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT).

Ein treibender Faktor hinter dieser Entwicklung ist die Einführung der ersten CO₂-Standards der EU für schwere Nutzfahrzeuge. Diese traten im Juli 2025 in Kraft und verlangen eine Reduktion der CO₂-Emissionen von neuen Lkw über 16 Tonnen um 15 Prozent im Vergleich zu 2019.

Laut Eamonn Mulholland, Senior Researcher beim ICCT, „ist der Lkw- und Bussektor in Europa auf einem stabilen Übergang, wobei Elektrobussen die Führung zukommt“. Besonders hervorzuheben ist, dass 58 Prozent der im Jahr 2025 verkauften Stadtbusse elektrisch waren. In einigen Ländern, darunter Slowenien, Rumänien, die Niederlande, Estland und Dänemark, wurden ausschließlich emissionsfreie Stadtbusse gekauft.

Auch im Bereich der mittleren Lkw und Transporter zwischen 3,5 und 12 Tonnen zeigte sich ein starker Anstieg. Der Marktanteil von Null-Emissions-Fahrzeugen in diesem Segment verdoppelte sich fast, von 10 Prozent im Jahr 2024 auf 21 Prozent im Jahr 2025. Der Anstieg war vor allem bei schweren Transportern zu verzeichnen, die mehr als die Hälfte der Verkäufe in diesem Bereich ausmachten.

Der Markt für schwere Elektro-Lkw über 12 Tonnen zog ebenfalls an, nachdem die CO₂-Standards im zweiten Halbjahr 2025 in Kraft traten. Im vierten Quartal stieg der Anteil der Verkaufszahlen von Null-Emissions-Lkw in diesem Segment auf 2,7 Prozent, verglichen mit 1,5 Prozent im gleichen Zeitraum 2024.

Besonders Mercedes konnte den Marktanteil im Bereich der schweren Elektro-Lkw deutlich steigern. Der Hersteller erzielte einen starken Anstieg der Verkäufe des eActros-Modells, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehr als verdreifachten und das deutsche Unternehmen zum größten Verkäufer von elektrischen Schwerlast-Lkw in der EU machten.

Europa baut so seine Stellung im globalen Markt für emissionsfreie Nutzfahrzeuge aus. Weltweit zeigen andere Regionen das potenzielle Ausmaß der Elektrifizierung auf, selbst im Segment der schweren Lkw. So überstieg in China der Absatz emissionsfreier schwerer Lkw im Jahr 2025 die Marke von 450.000 Einheiten und erreichte einen Marktanteil von 25 Prozent.

„Der Markt für emissionsfreie Lkw in Europa entwickelt sich positiv“, sagt Felipe Rodriguez, Leiter des Programms für Schwerlastfahrzeuge des ICCT für Europa und China. „Es wird entscheidend sein, diese Dynamik jetzt aufrechtzuerhalten – unterstützt durch die CO₂-Normen der EU –, um emissionsfreie Schwerlast-Lkw aus der Pilotphase in den Mainstream zu bringen. Internationale Beispiele wie China zeigen, wie schnell Märkte wachsen können, wenn politische und marktbezogene Rahmenbedingungen aufeinander abgestimmt sind.“