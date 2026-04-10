Daimler Truck setzt 742 Elektrofahrzeuge im ersten Quartal 2026 ab

Im ersten Quartal 2026 hat der Daimler Truck-Konzern 68.849 Einheiten (Q1 2025: 75.758) abgesetzt. Das entspricht einem Minus in Höhe von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Das Segment Mercedes-Benz Trucks hat im Q1 2026 mit 34.486 Einheiten zum Konzernabsatz (Q1 2025: 30.645) beigetragen. Trucks North America verzeichnete einen Absatz von 29.432 Einheiten (Q1 2025: 38.992). Der Absatz von Daimler Buses belief sich in Q1 2026 auf 4.972 Einheiten (Q1 2025: 6.206).

Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen stieg im ersten Quartal 2026 um 26 Prozent auf 742 Einheiten (Q1 2025: 590/+26 %). Weitere Details dazu veröffentlichte der Nutzfahrzeughersteller nicht.

Mit der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April 2026 beziehen sich die Absatzzahlen nur noch auf fortgeführte Aktivitäten.

Daimler Truck wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals im Mai detailliert über die finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen des ersten Quartals auf Konzern- und Segmentebene berichten.