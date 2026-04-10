Daimler Truck setzt 742 Elektrofahrzeuge im ersten Quartal 2026 ab

Im ersten Quartal 2026 hat der Daimler Truck-Konzern 68.849 Einheiten (Q1 2025: 75.758) abgesetzt. Das entspricht einem Minus in Höhe von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.
Das Segment Mercedes-Benz Trucks hat im Q1 2026 mit 34.486 Einheiten zum Konzernabsatz (Q1 2025: 30.645) beigetragen. Trucks North America verzeichnete einen Absatz von 29.432 Einheiten (Q1 2025: 38.992). Der Absatz von Daimler Buses belief sich in Q1 2026 auf 4.972 Einheiten (Q1 2025: 6.206).
Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen stieg im ersten Quartal 2026 um 26 Prozent auf 742 Einheiten (Q1 2025: 590/+26 %). Weitere Details dazu veröffentlichte der Nutzfahrzeughersteller nicht.
Mit der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April 2026 beziehen sich die Absatzzahlen nur noch auf fortgeführte Aktivitäten.
Daimler Truck wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals im Mai detailliert über die finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen des ersten Quartals auf Konzern- und Segmentebene berichten.
Kommentare
Stephan meint
Mein Eindruck ist, dass da ein wenig „gebremst“ wird bei den BEV. Die Diesel-LKW sind ausentwickelt, Maschinen und Fertigungslinien stehen, da muss der Umsatz halt noch eine Weile „laufen“.
So lange hält man den Preis für die BEV halt hoch und beschränkt sich auf die Kunden, die entsprechend zahlungsbereit sind.
Und dann geht das große Jammern los, wenn die Chinesen das Geschäft machen.
Futureman meint
Endlich steigen die Zahlen von E-LKWs auch massiv an. Dazu hat die Meyer Werft gerade bekannt gegeben, das erste E-Kreuzfahrtschiff zu planen. Jetzt fehlen nur noch Flugzeuge.
David meint
Wie man hört, wird Daimler Buses 2029 die Produktion der Diesel-Stadtbusse beenden. Da muss man also etwas Geduld haben und nicht auf die aktuellen Zahlen gucken, sondern auch ein bisschen auf die Ziele und Vorgaben.
Transportplaner meint
Von wegen der Diesel-LKW ist tot. BEV-LKWs sind die Zukunft, aber eben noch nicht überall von heute auf morgen. BEV-LKWs sind auf bestimmten Relationen bereits konkurrenzfähig. Lange aber noch nicht überall. Use-Case und Infrastruktur müssen passen, ansonsten ist es eben noch nicht überall flächendeckend wirtschaftlich
elektromat meint
Das hört sich für mich Homeopatisch an.
Die sollen mal in die Gänge kommen – damit endlich die LKWs elektrisch rollen.