Neue Elektroauto-Förderung ab 2026 vorgestellt

Das neue E-Auto-Förderprogramm für Privatpersonen der Bundesregierung wird konkret: Wer sein Elektroauto oder bestimmte Plug-in-Hybride sowie E-Autos mit Reichweitenverlängerer ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen hat oder zulässt und unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegt, kann je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße Fördermittel in Höhe von 1.500 bis 6.000 Euro beantragen.
Auf entsprechende Eckpunkte hat sich die Bundesregierung im neuen Jahr verständigt. Förderfähig sind sowohl Kauf als auch Leasing von Neuwagen. Die vorhandenen Mittel in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro reichen für geschätzt 800.000 geförderte Fahrzeuge im Zeitraum von 2026 bis 2029. Für die Förderung maßgeblich ist das Datum der Neuzulassung ab dem 1. Januar 2026. Die Förderanträge können rückwirkend gestellt werden, das Online-Portal dazu soll im Mai 2026 freigeschaltet werden.
„Wir wollen mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt tun, für unsere europäische Automobilindustrie und für die Haushalte, die sich ohne Unterstützung noch kein Elektroauto leisten konnten. Nachdem die Bundesregierung bereits viel getan hat, um E-Autos als Firmenwagen attraktiv zu machen, unterstützt dieses Förderprogramm gezielt Privatleute“, erklärt Schneider.
Der Umweltminister weiter: „Das ist ein starker Anschub für die Elektromobilität in Deutschland. Und es ist ein Anschub für unsere heimische Automobilwirtschaft, die starke Elektroautos im Angebot hat. Im vergangenen Jahr waren etwa 80 Prozent der bei uns neu zugelassenen Elektroautos und Plug-in-Hybride aus europäischer Produktion. Auch die Top-Ten der neu zugelassenen E-Fahrzeugmodelle zeigen, wie stark die deutsche Autoindustrie ist. In diesem Jahr werden noch weitere und auch günstigere Modelle der deutschen Hersteller auf den Markt kommen.“
Gefördert werden private Haushalte beim Kauf oder Leasing eines Neufahrzeugs mit einem rein batterie-elektrischen Antrieb oder bestimmte Fahrzeuge mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb beziehungsweise Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb und Verbrennungsmotor als Stromgenerator zur Reichweitenverlängerung („Range-Extender“). Die Förderung erfolgt unabhängig vom Listenpreis.
Die Basisförderung beträgt 3.000 Euro für batterieelektrische Fahrzeuge beziehungsweise 1.500 Euro für Plug-in-Hybride oder Range-Extender-Modelle. Damit die beiden Letzteren förderfähig sind, dürfen sie nicht mehr als 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder müssen eine elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern haben.
Für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2027 wird eine Umstellung der Förderung für danach neu zugelassene Plug-in-Hybride geprüft, die sich an den CO2-Emissionen im realen Betrieb orientiert – „um einen möglichst großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und einen Anreiz für eine möglichst weitreichende Nutzung des elektrischen Antriebs zu geben“, heißt es. Alle geförderten Fahrzeuge müssen mindestens 36 Monate gehalten werden.
Soziale Staffelung
Die Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen. Als Nachweis dienen die Steuerbescheide der Vorjahre. Die Summe entspricht ungefähr einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 4.800 Euro bei ledigen Personen und 5.400 Euro bei Ehepaaren. Die Einkommensgrenze erhöht sich um 5.000 Euro je Kind auf bis zu 90.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen.
Für Haushalte mit maximal 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen gibt es einen Aufschlag auf die Basisförderung von 1.000 Euro, für Haushalte mit maximal 45.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen von weiteren 1.000 Euro. Pro Kind erhöht sich außerdem die Fördersumme um 500 Euro, insgesamt um maximal 1.000 Euro. Je nach Fahrzeugart, Familiengröße und Einkommen ist somit eine Förderung zwischen 1.500 Euro und 6.000 Euro möglich.
Die soziale Staffelung gilt für Kauf und Leasing gleichermaßen. Das heißt, auch beim Leasing kann die Anschaffung eines reinen Stromers mit bis zu 6.000 Euro unterstützt werden.
Antragsverfahren
Der Antrag auf Förderung kann erst nach der Zulassung des Fahrzeugs gestellt werden. Die Antragstellung muss spätestens ein Jahr nach der Zulassung auf den Antragsteller erfolgen.
Um die Bearbeitungszeit zu verkürzen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, wird der Prozess laut den Verantwortlichen möglichst digitalisiert umgesetzt: „Alle erforderlichen Unterlagen und Informationen (zum Beispiel Einkommensteuerbescheid) können von den Antragstellern in digitaler Form eingereicht werden.“
Kommentare
MichaelEV meint
Das positivste an dieser Nachricht ist, dass die Katze endlich aus dem Sack ist.
Solange hoffentlich kein Politiker den Eindruck schürt, dass es Verbesserung oder Erweiterungen der Zielgruppen geben könnte, kann die (Aussicht auf) Förderung zumindest keinen Schaden mehr anrichten.
Andre meint
Mindesthaltedauer 36 Monate, also 3 Jahre. Immerhin.
LOL meint
wie soll das überprüft werden? sortiert da jemand alle paar Wochen die Leitzordner oder ist das mittlerweile digital? ;-)
MrBlueEyes meint
Beim Kauf/Verkauf eines KfZ wird das automatisch an das KBA gemeldet… 😉
Die Auswertung der Zeitspanne sollte dann selbst das KBA hinbekommen…
LOL meint
„Als Nachweis dienen die Steuerbescheide der Vorjahre. “
das ist ja auch wieder Lustig, was heißt denn VorjahrE ? Wieviele Jahre und welche Jahre? Einen Bescheid für 2025 hat sicher noch keiner. Aber bis das bei der BAFA umgestzt ist, vergeht sicher auch noch einiges an Zeit, da stellt man sich die Frage wie das sozalschwache unterstüzten soll, wenns die Kohle erst Wochen oder Monate später gibt
Bürokratie ohne Ende, wie kanns auch anders sein, die denken sich so einen Unfug aus, dass man am Ende wieder 100 Beamte zusätzlich einstellen kann
LOL meint
„Haushaltsnettoeinkommen von 4.800 Euro bei ledigen Personen und 5.400 Euro bei Ehepaaren.“
und wieviele davon können sich dann ein neues Auto leisten? geschweige denn eins vom deutschen Premiumhersteller?
die Preise der Autos werden dadurch sicher nicht sinken
brainDotExe meint
Es zwingt niemand die Leute beim Premiumhersteller zu kaufen. Opel und VW haben ebenfalls einige BEVs im Programm.
LOL meint
gibts deutsche Hersteller, die sich selbst nicht als Premium sehen?
brainDotExe meint
Opel und VW.
brainDotExe meint
Smart quasi auch noch.
LOL meint
da Opel zu Stellantis gehört, würde ich das nicht dazu zählen
VW wird davon noch am ehesten profitieren, da es aktuell bei den IDs auch keine Händlerrabatte gibt, da ist eine Förderung dann auch transparent
allerdings gabs ja auch Rabatte im Konfigurator, die es dann eben nicht mehr gibt und somit wird das Auto auch nicht günstiger sondern für die meisten teurer
brainDotExe meint
„da Opel zu Stellantis gehört, würde ich das nicht dazu zählen“
Nur weil Opel zu Stellantis gehört, bedeutet das nicht, dass es kein deutscher Hersteller ist.
Das KBA stuft Opel als heimische Marke ein und Opel ist historisch stark in Deutschland verwurzelt. Von daher würde ich Opel definitiv als deutschen Hersteller zählen.
„allerdings gabs ja auch Rabatte im Konfigurator, die es dann eben nicht mehr gibt“
Du kannst in die Zukunft sehen?
Aber ja, Rabatte sind meist hoch volatile Marktinstrumente. Aber wenn die beispielsweise nur um das Maß gesenkt werden wie die Förderung kompensiert, wird der Preis für den Endkunden nicht teurer.
MichaelEV meint
„wird der Preis für den Endkunden nicht teurer“
Also wäre es schon ein Erfolg, wenn die BEVs mit Förderung effektiv nicht teurer werden? Wow!
Für die nicht förderfähigen Haushalte wird es dann aber trotzdem teurer.
brainDotExe meint
Sicher wäre das ein Erfolg. Es würde die Margen der Hersteller verbessern, welche aktuell oft noch nicht so viel Gewinn mit BEVs wie mit Verbrennern machen.
Es muss halt ein Mittelweg gefunden werden, allen Recht machen kann man es mit der aktuellen Förderung nicht.
Mein pragmatischer Vorschlag wäre gewesen:
MwSt Befreiung oder Senkung für alle BEV Neuwagen bis max. 60.000 Basis-Netto-Listenpreis.
MichaelEV meint
Ist dir zumindest positiv anzurechnen, dass du es hier schaffst Klartext zu reden.
Ansonsten darf jeder Steuerzahler selber entscheiden, wie er diesen Vorgang bewertet.
Deine Idee würde ein Vielfaches der 3 Milliarden € benötigen. Und das von einem CDU-Wähler (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt); mit der Schuldenbremse hätte es noch nicht mal diese 3 Milliarden gegeben.
brainDotExe meint
Sicher würde eine MwSt Befreiung mehr kosten. Die Schuldenbremse ist Geschichte, wie du dich sicher erinnerst. (Ist in der aktuellen geopolitischen Lage auch gut so, das sage ich als CDU Wähler).
Alternativ habe ich ja die MwSt Senkung ins Spiel gebracht, z.B. Senkung von 19% auf 10%.
Man muss sich immer vor Augen führen was eigentlich der primäre Zweck der Förderung ist: Mehr Elektroautos auf die Straße bringen.
LOL meint
unfassbar diese Regierung
man schafft es einfach nicht mehr einfache und effektive Hebel zu finden, die langfristig unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze erhalten
Haubentaucher meint
Letzendlich eine Subvention der Autoindustrie und obendrauf geht ein großer Teil des Steuergeldes ins Ausland. Im Gegenzug wird beim D-ticket um jeden Cent gefeilscht. Wer CxU wählt dem ist nicht mehr zu helfen.
LOL meint
du weist schon, dass die SPD auch daran beteiligt war und für so einigen Unfug in dem Gesetz verantwortlich sein dürfte?
Die Frage wen man beim nächsten mal überhaupt noch wählen soll, dürften sich mittlerweile viele stellen und mehr als jeder 4. hat sich schon anderweitig umgesehen
mipu meint
Hm, bin ich blind, oder gibt es keine Info dazu, ob man bei der Förderung auf europäische Hersteller eingeschränkt ist oder ob man theoretisch auch China-Mobile einbringen kann. Wie ist es mit europäischen Herstellern, die in China bauen lassen (z.B. Smart) oder Chinesen, die in Europa fertigen (z.B. bei Magna)?
Stefan meint
Es gibt keine Einschränkungen
LOL meint
wie schlau wir in Deutschland wieder sind, unfassbar …
wahrscheinlich weil unsere „deutschen“ Autos noch nicht mal alle in Deutschland geschweige denn in der EU gebaut werden. Besonders die günstigeren.
brainDotExe meint
„wie schlau wir in Deutschland wieder sind“
Du kannst nicht einfach sagen nur Autos die in Deutschland gebaut wurden sind förderfähig. Da haut dir die EU kräftig auf die Finger.
„wahrscheinlich weil unsere „deutschen“ Autos noch nicht mal alle in Deutschland geschweige denn in der EU gebaut werden. Besonders die günstigeren.“
Machen wir doch einfach mal den Faktencheck.
Von den Top 10 der BEV Neuzulassungen in Deutschland in 2025 sind 6 Made in Germany bzw. 8 Made in EU.
Platz 9 ist Made in China und Platz 8 Made in Germany und China.
MrBlueEyes meint
Was eine Farce… 🙄
Irgendwas von „„Wir wollen mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt tun,..“ palavern, dann aber PlugIn-Hybride und Range-Extender zulassen…
Diese Regierung ist ein Totalausfall…
Tt07 meint
volle Zustimmung mit einer kleinen Korrektur: diese (CDU-)Regierung ist ein Totalausfall
Besser-BEV-Wisser meint
Selten war eine Förderung so überflüssig…
Wenn ich meine Kollegen und Bekannte so höre schrecken die öffentlichen Ad-Hoc Ladepreise und der Tarifdschungel viele ab. Da muss man ran!
Das muss funktionieren wie an der Tankstelle. (Was ich persönlich Blöd finde, aber für sehr viele einfach den Umstieg erleichtert.)
brainDotExe meint
Das nennt sich selektive Wahrnehmung. Wenn ich wiederum meine Kollegen und Bekannten so höre, ist es eher Misstrauen in die Haltbarkeit der Akkus sowie hohen Anschaffungspreise (auch als Gebrauchtwagen).
Laden ist da eher kein Problem, die meisten haben schon eine Wallbox zu Hause.
M. meint
Einerseits Akku-Märchen glauben, aber eine Wallbox zu Hause?
Du kennst komische Leute.
brainDotExe meint
Die Wallbox gab’s halt kostenlos mit der 2021er Förderung, hat hier in der Straße jeder Zweite mitgenommen.
LOL meint
die warten immer noch auf die versprochenen Wunderakkus .. gibt ja schon wieder einen neuen, der das blaue vom Himmel verspricht
brainDotExe meint
Ne, die warten auf günstige Gebrauchtwagen. Da ist dann die (unbegründete) Skepsis gegenüber dem Akku nicht mehr so relevant, weil es nicht mehr so viel kostet.
MichaelEV meint
Preise können ja nicht das Thema sein, wenn die 3000€ nicht ausschlaggebend sind.
Ansonsten können ja die Autohersteller für Transparenz (und ggf. bessere Preise) sorgen, in dem sie den Neukunden eine Ladekarte mit dauerhaft attraktiven Konditionen mitgeben.