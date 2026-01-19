VW ID.4: Erlkönigfotos geben Ausblick auf angepasstes Design

VW arbeitet an einem größeren Update für sein elektrisches Mittelklasse-SUV ID.4. Das Facelift bringt neue, verbesserte Technik, vor allem aber auch ein aktualisiertes Design. Die Baureihe wird sich künftig wie alle Vollstromer bei der Optik weniger von den herkömmlich angetriebenen Modellen unterscheiden.
Erste Erlkönigfotos zeigen einen Crossover, dessen teilweise noch getarnte Frontpartie zum Entwurf für das kommende kleine Elektro-SUV ID. Cross zu passen scheint. Das Heck wirkt im Vergleich zum aktuellen, 2020 eingeführten ID.4 kaum verändert. Unter dem Strich dürfte das E-Auto aber mit der Überarbeitung künftig wie eine Batterie-Variante des als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angebotenen Tiguan wirken. Bisher weist der ID.4 die eigenständige Designsprache von VWs Elektroauto-Familie ID. auf.
Es handelt sich laut dem Portal Carscoops nicht um eine komplette Neugestaltung, da man bei einer Modellpflege nur begrenzt Änderungen vornehmen könne. Im Innenraum seien die größten Veränderungen im Alltag zu spüren: Physische Tasten und Schalter sollen eine wichtige Rolle spielen und ein neues Armaturenbrett, bessere Materialien sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche geboten werden. Einen ersten Eindruck von dieser Ausrichtung sollen die offiziellen Fotos des neuen ID. Polo-Innenraums geben.
Auch die Software erhält dem Bericht zufolge ein Upgrade mit einem verbesserten, Künstliche-Intelligenz-gestützten Sprachassistenten, und das derzeit unterdimensionierte digitale Kombiinstrument wird größer. Unter der Karosserie befindet sich die überarbeitete MEB+-Plattform, die mit LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) für mehr Effizienz und potenziell mehr Reichweite ausgestattet sein soll. Die Antriebsstränge sollen „eher leichte“ Aktualisierungen als dramatische Veränderungen erfahren.
Der überarbeitete ID.4 wird Ende 2026 erwartet. 2028 soll dann eine komplett neue Version des erfolgreichen elektrischen SUV mit 800- statt 400-Volt-Architektur auf den Markt kommen. Spätestens dieses Modell dürfte den Namen ID. Tiguan tragen, da VW neben der Designsprache auch die Namensgebung seiner klassischen Baureihen und E-Autos angleicht.
Die bisherige SUV-Coupé-Variante des ID.4 namens ID.5 wird laut Berichten nicht überarbeitet und mit dem anstehenden Facelift der Mittelklasse-Baureihe eingestellt.
Kommentare
Tt07 meint
Gähn…mal wieder Design aus der Abteilung „biedere Hausmannskost“.
David meint
Verbesserungen auf hohem Niveau. Wir reden ja immerhin vom Marktführer und von einem der beliebtesten Fahrzeuge. Auf Basis der überlegenen Plattform MEB. Das war sicher der beste Schachzug, selbst in der frühen Phase der Elektromobilität konsequent auf günstige Produktion und eine universelle Plattform zu setzen.
hu.ms meint
Die Überlegenheit z.b. gegenüber Stellantis ist bald dahin. Deren neue grosse akkus sind bereits in den ersten modellen tu haben.
EdgarW meint
@ecomento, ihr habt mindestens eine sehr wichtige Änderung übersehen.
Was sicher kommt: der Motor der kleineren Varianten wird, wie bei allen MEB-Fahreugen bei der Umstellung auf MEB+, vom alten APP310 auf den neuen APP350 umgestellt. Dieser ist, wie der APP550, bei Motorisierungen oberhalb 200 kW bereits Serie, sehr viel effizienter als der alte (und schwächere) Vorgänger und komt im Verbund mit einem neuen Inverter. Beim APP350 ist der Inverter jedoch noch nicht mit SiC-Halbleitern realisiert, beim APP290 (MEB+-Frontantriebsvariante) soll das ja der Fall sein. Der neue Inverter im ID.4 kommt also im Huckepack mit dem neuen Motor, APP350. Gerne mal nach „wiener motoren symposium app350“ im Web suchen.
Mir völlig schleierhaft, warum Ecomento über APP350 noch icht berichtet hat, APP290 wurde immerhin im Artikel zum ID.Polo am 11.9.25 erwähnt.
Was vor fast 3 Jahren mal für „die E-Antriebssysteme der Zukunft“ vorgestellt wurde, war obendrein einen Ersatz für das ineffiziente und teure, aus diskreten Schläuchen Ventilen etc aufgebaute Heizungs-/Lüftungssystem in Form einer integrierten Lösung entwickelt wurde. Im Prinzip ähnlich Teslas „Octovalve“. Zu VWs Lösung hat man zwischenzeitlich zwar nichts mehr gehört, bei erfolgreicher Entwicklung müsste es nun aber in allen MEB+-Fahrzeugen, auch den kleinen Fronttrieblern (dort gab’s ja noch keinen „Blick in die EIngeweide“), Einzug finden. Euer Artikel damals zum Thema:
https://ecomento.de/2023/02/20/volkswagen-group-technology-entwickelt-gesamtantriebssystem-fuer-e-autos/
Letzteres sollte dann auch die bisherigen Effizienzschwächen der Wärmepumpe beheben helfen. Hoffe ich jedenfalls. Und, neben den geringeren Fertigungskostenn, eine bessere Wartbarkeit ergeben. Drücken wir die Daumen.
CaptainPicard meint
Dass 2028 der Nachfolger kommt halte ich für unwahrscheinlich und die Info für veraltet. Das war vielleicht früher mal der Plan aber seit der SSP verschoben wurde rechne ich nicht vor 2030 mit dem Nachfolger. Und es wäre ja auch komisch dem ID.4 jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2026 (also wird es eh Ende des Jahres bis die ausgeliefert werden) so ein massives Update zu spendieren, wenn man zwei Jahre später schon den Nachfolger veröffentlicht.
Besser-BEV-Wisser meint
Aufgrund der Touchtasten am Lenkrad beim ID4 haben uns für einen Enyaq entschieden. Der hat richtige Tasten.
Daher glaube ich das ein Innenraumupdate nach ID.Polo Vorbild einen große Verbesserung bringt. Und auch die Verkaufszahlen pusht.
Ben meint
Bei den neuen VW Lenkrädern kann man halt nicht mehr die Lautstärke schnell mit einer Swipe Bewegung verstellen und auch die Geschwindigkeit kann man nicht mehr mit einem Swipe um 10km/h verstellen oder man muss die Taste gedrückt lassen.
Bessere Lösung wäre ein Scrollrad wie bei den Teslas gewesen.
ID.4 statt Golf meint
@Ben: Als ID.4 (Mj 2022)Fahrer kann ich dazu nur sagen, dass für mich die Swipe Funktion die an sich guten Touch Tasten „kaputt“ macht. Das Swipen führt ständig zu Fehlbedienungen die ich optisch überprüfen muss. Das hatte ich vorher im Golf 7 so nicht. Gerade die +-10 Schritte sind ja richtig gut – auch wenn es manchmal gerne auch nur 5er Schritte sein dürften. An die Doppelfunktion mit dem differenzierten Klickpunkt gewöhnt man sich schnell. Blöd ist die ACC Taste in der Mitte die unbeabsichtigt aktiviert sowie das Sound rechts/links für laut/leise ist und hoch-runter für vor/zurück – das ist einfach Dumm. Ich begrüße daher ausdrücklich, dass es wieder haptische Tasten werden – das Layout würde ich aber trotzdem anders wählen als die VW Designer.
@Besser-Wisser: Im Skoda bringen die haptischen Knöpfe aber den Nachteil das der Tempomat auf einen extra Hebel wandert statt einfach mit dem Daumen zu fahren. Das war für mich ein KO gegen Skoda – ich würde daher eher den Ford Explorer statt dem Elroq nehmen.
M3P_2024 meint
Ohje, never ein Ford Explorer gegen einen Elroq oder Enyaq, da würd ich selbst den ID.4 vorziehen. Ford ha ja nur die Nachteile vom MEB übernommen und mit extraportion Klavierlack und noch Billigstplastik noch schlimmer gemacht.
Ein separater Tempomathebel find ich nach wie vor die angenehmste Variante, zumindest wenn sie so intuituv ist wie bei meiner 2013er A-Klasse.
CJuser meint
Ich bin ja mal gespannt, was man beim „GTX“ macht. Die Bezeichnung soll ja wieder entfallen. „GTI“ passt nicht zu einem Modell mit Allrad. Ich würde mir nur wünschen, wenn man zukünftig auch bei den ID.-Modellen eine „R-Line“-Ausstattung anbietet.
ID.alist meint
Ich glaube nicht, dass es einen ID.4 GTI geben wird. Könnte sein, dass bei den schwereren Fahrzeugen alles beim GTX bleibt.
brainDotExe meint
Sieht schonmal gut aus, das Außendesign ist deutlich ansprechender als vorher. Sieht wieder aus wie ein typischer VW, sehr gut, das gefällt.
Envision meint
Schade, fand die (aussen)Opik schon modern und ansprechend, mich hat eher die Technik gestört, jetzt gibt wohl die bessere Technik, dafür im altbackenden Verbrennerdesign.
South meint
Ist ja schon mal gut, dass die VW’ler die größten Designsünden angehen, aber mittlerweile ist es auch die Technik. Modelle die nicht 800V laden können werden definitiv schneller veralten und an Wert verlieren. Ich würde mir ganz sicher keinen Neuwagen auf den alten Plattformen kaufen, nur weil VW mit SSP nicht in die Puschen kommt…. und man muss sich bewusst sein, dass bei E Autos der Luftwiderstand eine große Rolle spielt. Wer’s nicht unbedingt braucht, ein SUV ist die schlechtere Wahl, vom Preis und vom Verbrauch her…
ID.alist meint
Irgendwie scheint die mehrheit der Käufer Weltweit nicht deiner Meinung zu sein. Meist verkauftes EV is ein 400V SUV.
Ansonsten, fällt mir schwer einen 800V SUV zu finden der vergleichbar zum ID.4 wäre. Und ja, wenn man mit dem Kofferaum klar kommt, ist ein CLA besser, aber es ist komplett was anderes.
ChriBri meint
Das sehe ich auch so… auch wenn ich mit dem Ioniq6 ein 800V System fahre, kann der nächste auch gerne ein – gut eingestelltes – 400V System sein. Ich meine, dass jeder sehr genau auf sein Fahrprofil schauen und dann bewerten sollte, ob 800V tatsächlich der alles entscheidende Punkt sind
Andi EE meint
Fährt aber schon nicht jeder 400km am Tag und hat zudem keine Möglichkeit an einer Wallbox zu laden.
CaptainPicard meint
Bei Bjorn’s 1.000 km Test hat der ID.7 mit 400 Volt-Technik den Ioniq 6 mit 800 Volt geschlagen, in der Praxis ist das jetzt nicht so entscheidend.
ID.alist meint
Nicht bei den Auto-Quartett fanatiker.
Ben meint
Neuste Folge nextmove anschauen bitte.
Aussage von Steffan Müller, sinngemäß, die MEB haben in Sachen Ladezeit so gut aufgeholt da lohnt sich 800V erst bei Strecken ab 1000km und selbst da spart man vieleicht 10min.
Pse meint
Muss nicht unbedingt 800V sein, 700V oder sogar 600V wird reichen, niemand erwartet 950V :-).
Mal schauen was kommt, da technisch ist es kein Problem, SIC Inverter haben 1200V, und da die bei APP350 (was definitiv ein Antrieb für 400V ist) drinnen sind, macht es kein sinn sich auf 400V einzuschränken.
Da man bereits mit MEB 400V ausreizt (ID7, 91kWh brutto) wäre es logisch über 400V zu laufen.
Im Übrigen die 96 Zellen im MEB+ entry (3×32 Einheitszellen bei ID.Polo) liegen bei NCM bei 355V, beim laden sind es 393V, also schon da sind die ziemlich dran an 400V. Mit der 4ten spalte (wie auf IAA gezeigt) werden es statt 52kWh fast 70kWh, aber mit Spannung liegt man bei 475V, beim laden sogar 525V. 2P kann man nicht machen, da mit 276V wird mann definitiv kein Ladekönig. Bei 2P musste man dann 192 Zellen mit eine Kapazität von 104kWh haben um bei 400V zu bleiben, dies wird aber die Spitzenladeleistung bei 500A ziemlich einschränken.
Oder man benutzt andere Zellgrösse und die Berechnung sieht dan ganz anders aus. Auf der IAA optisch waren es die Selben Zellen.
South meint
Mein nächstes Auto wird 800V haben, ganz einfach, weil es geht. Ich stehe doch nicht an nem Lader rum, wenn es technisch nicht sein muss, nur damit VW vorne drauf steht. Und 10 Minuten mehr sind eine Menge. Denn, die ersten 10 Minuten macht man immer Pause, auch zu Verbrennerzeiten, man steht quasi genau die letzten Minuten sinnlos rum.
Und der nächste Denkfehler. Es wird durchaus Kunden geben die schwerpunktmäßig Schnellladen, weil sie eben keinen Zugang zu einem Schnarchlader haben. Da reden wir nicht von ein paar Minuten im Jahr.
Das wird also aber Kompaktklasse definitiv Standard werden und ein Auto was das nicht kann, wird weniger Wert sein… zumal es heute schon Autos gibt, die das können, also kein wird vielleicht evtl. kommen… der ID.4 ist da technisch zu alt…
hu.ms meint
Schwepunktmässige schnellader sind sehr wenige wie die 19.1% BEV-quote zeigt. Das sind zu 90% AC-WB lader – ganz entspannt – ohne umwege – für 30ct/kwh – über nacht…. :-))
hu.ms meint
Aussen- desing ist das eine – viel wichtiger ist, dass die touch-tasten ( lenkrad, unter infotainment) wieder haptisch werden und noch ein paar kleinigkeiten wie die fensterheber-schalter oder das anzeige-display hinter dem lenkrad zurück ins amaturenbrett.
Da hat man unter Diess einfach übers ziel hinausgeschossen, was den geschmack / die anforderungen der käufermehrheit betrifft !
Wo es bei der bedienung hingeht sollte schon beim ID.Polo zu sehen sein.
Simon meint
Der Innenraum kommt 100% auch im ID.Tiguan.