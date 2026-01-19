VW ID.4: Erlkönigfotos geben Ausblick auf angepasstes Design

VW arbeitet an einem größeren Update für sein elektrisches Mittelklasse-SUV ID.4. Das Facelift bringt neue, verbesserte Technik, vor allem aber auch ein aktualisiertes Design. Die Baureihe wird sich künftig wie alle Vollstromer bei der Optik weniger von den herkömmlich angetriebenen Modellen unterscheiden.

Erste Erlkönigfotos zeigen einen Crossover, dessen teilweise noch getarnte Frontpartie zum Entwurf für das kommende kleine Elektro-SUV ID. Cross zu passen scheint. Das Heck wirkt im Vergleich zum aktuellen, 2020 eingeführten ID.4 kaum verändert. Unter dem Strich dürfte das E-Auto aber mit der Überarbeitung künftig wie eine Batterie-Variante des als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angebotenen Tiguan wirken. Bisher weist der ID.4 die eigenständige Designsprache von VWs Elektroauto-Familie ID. auf.

Es handelt sich laut dem Portal Carscoops nicht um eine komplette Neugestaltung, da man bei einer Modellpflege nur begrenzt Änderungen vornehmen könne. Im Innenraum seien die größten Veränderungen im Alltag zu spüren: Physische Tasten und Schalter sollen eine wichtige Rolle spielen und ein neues Armaturenbrett, bessere Materialien sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche geboten werden. Einen ersten Eindruck von dieser Ausrichtung sollen die offiziellen Fotos des neuen ID. Polo-Innenraums geben.

Der ID.4 bekommt einen neuen Namen, eine neue Optik und verbesserte Technik. https://t.co/drYr278Deh — InsideEVs.de Deutschland (@insideevsde) January 17, 2026

Auch die Software erhält dem Bericht zufolge ein Upgrade mit einem verbesserten, Künstliche-Intelligenz-gestützten Sprachassistenten, und das derzeit unterdimensionierte digitale Kombiinstrument wird größer. Unter der Karosserie befindet sich die überarbeitete MEB+-Plattform, die mit LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) für mehr Effizienz und potenziell mehr Reichweite ausgestattet sein soll. Die Antriebsstränge sollen „eher leichte“ Aktualisierungen als dramatische Veränderungen erfahren.

Der überarbeitete ID.4 wird Ende 2026 erwartet. 2028 soll dann eine komplett neue Version des erfolgreichen elektrischen SUV mit 800- statt 400-Volt-Architektur auf den Markt kommen. Spätestens dieses Modell dürfte den Namen ID. Tiguan tragen, da VW neben der Designsprache auch die Namensgebung seiner klassischen Baureihen und E-Autos angleicht.

Die bisherige SUV-Coupé-Variante des ID.4 namens ID.5 wird laut Berichten nicht überarbeitet und mit dem anstehenden Facelift der Mittelklasse-Baureihe eingestellt.