Europäische Firmen drängen auf Mautbefreiung für emissionsfreie Lastwagen

Ein breites Bündnis europäischer Unternehmen und Organisationen fordert die vollständige Umsetzung der Eurovignette-Richtlinie zugunsten emissionsfreier Lastwagen. In einem Schreiben an Minister drängen die Unterzeichner auf eine rasche Einführung von Maut- und Nutzerentgeltbefreiungen für Zero-Emission Trucks sowie dort, wo dies noch aussteht, auf eine Differenzierung der Lkw-Maut nach CO₂-Emissionen.

Schwere Nutzfahrzeuge werden als zentral für die europäische Logistik beschrieben, verursachen zugleich aber rund ein Viertel der Emissionen im Straßenverkehr, obwohl sie nur 2 Prozent der Fahrzeuge ausmachen. Der Umstieg auf emissionsfreie Lkw gilt in dem Schreiben als entscheidend, damit Europa seine industrielle Führungsrolle in diesem Bereich behaupten kann. Die Fahrzeuge seien in wichtigen Einsatzfeldern bereits kommerziell nutzbar – genannt werden Dutzende Modelle in Serienproduktion und Reichweiten von bis zu 600 Kilometern im Fernverkehr.

Zugleich verweisen die Unterzeichner darauf, dass die Gesamtbetriebskosten weiter sinken müssten, damit europäische Transportunternehmen emissionsfreie Lkw in großem Maßstab einsetzen. Als zentrale Chance bezeichnen sie die jüngste Verlängerung der Möglichkeit für Mitgliedstaaten, solche Fahrzeuge bis zum 30. Juni 2031 von Straßenbenutzungsgebühren und Maut zu befreien. „Wir drängen auf die rasche Umsetzung von Maut- und Nutzerentgeltbefreiungen für emissionsfreie Lkw“, heißt es in dem Schreiben.

Als Beispiel wird Deutschland genannt, wo die Befreiung emissionsfreier Lkw von der Straßenmaut bis Juni 2031 verlängert wurde. Eine vollständige Umsetzung der Richtlinie zusammen mit einer CO₂-basierten Lkw-Maut sei wichtig, um Betriebskosten zu senken und den Einsatz emissionsfreier Lkw im großen Maßstab zu ermöglichen. Gefordert wird ein aktives Handeln aller EU-Staaten, auch dort, wo Konzessionsvereinbarungen bestehen.

Aus Sicht der Unterzeichner kann der Umstieg auch dadurch unterstützt werden, dass neue Einnahmen aus der Mautreform genutzt werden. Das Schreiben spricht von einem „klaren Marktsignal“, das private Investitionen freisetzen und den Übergang zu einem sauberen und zukunftsfesten Straßengüterverkehr beschleunigen könne. Zu den Unterstützern gehören unter anderem Aldi, DHL Group, Nestlé, PepsiCo, Daimler Truck, Volvo Group, Ikea Supply AG und Kuehne+Nagel.