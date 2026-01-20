Citroën verdoppelt neue deutsche Elektroauto-Förderung

Citroën Deutschland begrüßt die neue Elektroauto- und Plug-in-Hybrid-Kaufprämie der Bundesregierung. Im Rahmen einer Aktion verdoppelt der Hersteller die staatliche Prämie beim Kauf eines Stromers.

„Ziel der Förderung ist es, Elektrofahrzeuge für möglichst viele Menschen bezahlbar zu machen – insbesondere für private Haushalte mit mittleren und niedrigeren Einkommen. Damit trifft die Förderung den Nerv der Zeit und ergänzt konsequent das Citroën-Angebot an komfortablen, alltagstauglichen und preislich attraktiven Elektrofahrzeugen“, so das Unternehmen.

Die staatliche Förderung richtet sich an Privatkunden. Sie unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden Fahrzeugs der Klasse M1 mit rein elektrischem oder extern aufladbarem Hybridantrieb. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.

Die Förderung wird nach der Fahrzeugzulassung durch die Halter selbst beantragt und nach Prüfung von der Bundesregierung ausgezahlt. Gültig ist sie rückwirkend für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals neu zugelassen wurden. Entscheidend ist nicht das Datum des Kaufvertrags, sondern der Zulassung. Der Antrag muss bis spätestens ein Jahr nach der Zulassung erfolgen. Die Förderung schreibt eine Mindesthaltedauer bei Kauf und Leasing von 36 Monaten vor.

Bestehen die Voraussetzungen für die staatliche Förderung, verdoppelt Citroën die vom Bund gewährte Subvention. Bei einer Berechtigung zur maximalen staatlichen Förderung bedeute dies etwa beim Kauf eines ë-C3 Urban Range in der Ausstattungsvariante „You“ einen Preisvorteil von bis zu 12.000 Euro. „So beträgt die wirtschaftliche Belastung für das Fahrzeug mit einem Kaufpreis von 19.990 Euro (UPE) nur noch 7.990 Euro“, wirbt Citroën.

Alle elektrischen Modelle von Citroën wie beispielsweise ë-C3 Aircross, ë-C4 oder C5 Aircross Elektro oder C5 Aircross Plug-in-Hybrid profitieren von der Förderung der Marke.

„Elektromobilität darf kein Luxus bleiben“, sagt Xavier Chardon, CEO von Citroën. Thomas Goldboom, Geschäftsführer von Citroën Deutschland: „Die neue staatliche Förderung unterstützt genau unseren Gedanken, Elektromobilität muss für alle erschwinglich sein. Wir freuen uns über diesen Schritt der Bundesregierung und gehen ihn doppelt mit. Mit unseren immer bewusst bezahlbaren Elektrofahrzeugen wird elektrische Mobilität für immer mehr Menschen möglich.“