Umfrage zu neuer E-Auto-Kaufprämie: Fast jeder Zweite hält sie für sozial ungerecht

Union und SPD haben eine neue Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride beschlossen, die Details wurden kürzlich vorgestellt. Die Maßnahme stößt bei fast jedem zweiten Bundesbürger aus sozialen Gründen auf Ablehnung. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Insa für die Bild-Zeitung (Dienstagausgabe) hervor.
Demnach halten 45 Prozent der Befragten die Prämie für sozial ungerecht oder eher sozial ungerecht. Gut ein Drittel (35 %) findet sie sozial gerecht oder eher sozial gerecht. Auch bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Prämie überwiegen die Skeptiker: 44 Prozent halten sie nicht für sinnvoll, 40 Prozent hingegen schon.
Gespalten zeigten sich die Befragten bei der Frage, ob die Prämie den Absatz von E-Fahrzeugen steigern wird. Jeweils 43 Prozent erwarten einen höheren Absatz beziehungsweise rechnen nicht damit. Für die Umfrage wurden vom 16. bis 19. Januar 2026 insgesamt 1002 Wahlberechtigte befragt.
Die neue E-Auto-Kaufprämie der Bundesregierung wird Privatpersonen angeboten. Wer sein Elektroauto oder bestimmte Plug-in-Hybride sowie E-Autos mit Reichweitenverlängerer ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen hat oder zulässt und unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegt, kann je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße Fördermittel in Höhe von 1.500 bis 6.000 Euro beantragen.
Kommentare
Jensen meint
Förderung hin, Rabatte und Subvention her: Entscheidend ist doch letztendlich der Preis unter dem Strich.
brainDotExe meint
Jein, „Förderung“ ist oft das Zauberwort, was die Leute dazu bewegt unterm Strich doch mehr Geld auszugeben.
NeutralMatters meint
Die Rahmenbedingungen der neuen BEV-Förderungen sind sogar sozial gerechter, als die frühere Ausführung per Gießkanne.
Mimimi meint
Ich finde die Förderung zwar gut, versteh aber auch die Kritik, als Bsp:
Mein Kollege überlegt sich seit Jahren ein E-Auto als Zweitwagen anzuschaffen.
Seine Frau und er verdienen zusammen zu viel, um von der Förderung zu profitieren. (Haben noch eine Tochter)
Ich als (unverheirateter), kinderloser Mann (mit wahrscheinlich mehr Geld am Ende des Monats in der Tasche), bekomme immerhin 1500€.
Da hätte ich es denen eher gegönnt.
Und ich habe ja schon mein E Auto.
R2D2 meint
Was genau hindert deine zwei Gutverdiener mit Tochter einfach so ein E-Auto zu kaufen? Ich verstehe das dt. Gelabere einfach immer weniger. Früher waren nicht so viele **** unterwegs.
Mimimi meint
Hindernis: „Der alte läuft noch“.
Mit Prämie hätten Sie sich eher dazu bewegen lassen einen neuen zu Kaufen, obwohl es nicht nötig ist.
Warum jetzt beleidigt werden muss, verstehe ich nicht.
brainDotExe meint
Weil der letzte Anreiz fehlt. Ein gebrauchter Verbrenner ist meist deutlich günstiger in der Anschaffung als ein BEV Neuwagen.
„Förderung“ ist meistens das Zauberwort, was die Leute umstimmt dann doch mehr Geld auszugeben.
Hat bei mir auch so funktioniert.
Mäx meint
Oh Wunder. Die Hälfte die die Förderung nicht bekommt, weil es ihnen ohnehin schon deutlich besser geht als denen die überhaupt für die Förderung in Frage kommen, regen sich darüber auf, dass sie leer ausgehen.
Gelle brain.
Statt mal nach oben zu treten wird mal wieder (gut ist auch eine Bild Umfrage) nach unten getreten.
Bloß nicht über die Vermögenssteuer reden…pssst…nicht dass der arme Milliardär Döpfner auch nur ein kleines bisschen von seinem Vermögen abgeben müsste…
Calimator meint
Sie gehen nicht nur leer aus, sie müssen die Prämie auch bezahlen. Genauso wie diejenigen, die sich trotz Förderung kein neues E-Auto in der passenden Größe leisten können, oder diejenigen die schon letztes oder vorletztes Jahr ein E-Auto gekauft haben und leer jetzt ausgehen. Solche Subventionen sind fast immer Schwachsinnig und führen zu einer Kaufzurückhaltung vor Inkrafttreten und einer weiteren nach Auslaufen der Prämie. Dazwischen gibt es evtl. ein kurzes Hoch das aber lange Lieferzeiten zur Folge haben wird.
LOL meint
und beim Verkauf wird dann noch vorgerechnet, dass der Neupreis ja niedriger sei wegen der Förderung … ja so ist das
egal, ich kauf mir trotzdem ein neues, Made in Germany natürlich, das Beste oder Nichts. Ohne Logo auf der Haube