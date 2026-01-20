Umfrage zu neuer E-Auto-Kaufprämie: Fast jeder Zweite hält sie für sozial ungerecht

Union und SPD haben eine neue Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride beschlossen, die Details wurden kürzlich vorgestellt. Die Maßnahme stößt bei fast jedem zweiten Bundesbürger aus sozialen Gründen auf Ablehnung. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Insa für die Bild-Zeitung (Dienstagausgabe) hervor.

Demnach halten 45 Prozent der Befragten die Prämie für sozial ungerecht oder eher sozial ungerecht. Gut ein Drittel (35 %) findet sie sozial gerecht oder eher sozial gerecht. Auch bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Prämie überwiegen die Skeptiker: 44 Prozent halten sie nicht für sinnvoll, 40 Prozent hingegen schon.

Gespalten zeigten sich die Befragten bei der Frage, ob die Prämie den Absatz von E-Fahrzeugen steigern wird. Jeweils 43 Prozent erwarten einen höheren Absatz beziehungsweise rechnen nicht damit. Für die Umfrage wurden vom 16. bis 19. Januar 2026 insgesamt 1002 Wahlberechtigte befragt.

Die neue E-Auto-Kaufprämie der Bundesregierung wird Privatpersonen angeboten. Wer sein Elektroauto oder bestimmte Plug-in-Hybride sowie E-Autos mit Reichweitenverlängerer ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen hat oder zulässt und unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegt, kann je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße Fördermittel in Höhe von 1.500 bis 6.000 Euro beantragen.