Kaufland und Milence starten Partnerschaft für Ladezentrum mit Ökostrom

Kaufland geht in Zusammenarbeit mit dem Ladestationsbetreiber Milence den nächsten Schritt in der umweltfreundlichen Belieferung seiner Filialen mit Elektro-Lkw. Milence plant, im zweiten Quartal dieses Jahres einen Ladepark in unmittelbarer Nähe des Verteilzentrums in Barsinghausen zu eröffnen.

Seit 2024 beliefern drei elektrische Lkw von Barsinghausen aus Kaufland-Filialen im Raum Hannover. Bislang standen direkt am Logistikzentrum zwei mobile Ladeeinheiten zur Verfügung. Nun erhalten die E-Lkw der Kaufland-Logistik Zugang zu einem öffentlichen Ladepark für E-Lkw in unmittelbarer Nähe zum Verteilzentrum. Am Milence-Ladepark können mit Strom betriebene Lkw an vier 400-kW-Ladesäulen aufgeladen werden. Es ist vorgesehen, die Ladekapazität in Zukunft zu erweitern.

Mit der geplanten Eröffnung der E-Ladestation in Barsinghausen werden sechs weitere E-Lkw für die Kaufland-Logistik zum Einsatz kommen. Die vier Ladestationen ermöglichen den verstärkten Einsatz von E-Lkw mit größerer Reichweite, sodass auch weiter entfernte Filialen in Norddeutschland von Barsinghausen aus beliefert werden können.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzlast sparen die neun Elektro-Lkw laut Kaufland nun rund 700 Tonnen CO2 pro Jahr ein und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Dabei lade man in die Fahrzeuge 100 Prozent zertifizierten Ökostrom.

„Wir wollen unsere Logistik bei Kaufland nachhaltig und zukunftsorientiert aufstellen. Dafür setzen wir auf starke Allianzen. Diese Partnerschaft zwischen Kaufland und Milence ist im Lebensmitteleinzelhandel bisher einmalig und eröffnet uns die Möglichkeit, auch an weiteren Standorten die notwendige Ladeinfrastruktur auszubauen. Mit Milence, einem Premium-Partner mit einem europaweiten Ladenetzwerk, können wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Reduktion in der Logistik leisten“, sagt Pascal Siegmund, Leiter SCM International Transport Logistics bei Kaufland.

„Unsere Partnerschaft mit Kaufland zeigt, wie Frachteinkäufer die Elektrifizierung von Lkw beschleunigen können, indem sie die Nachfrage bündeln und ihren großen und kleinen Transportpartnern die ersten Schritte zur Elektrifizierung ihrer Flotte ermöglichen“, so Tobias Prenzel, Business Development and Partnership Lead bei Milence, ein Joint Venture der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, Traton (MAN, Scania) und Volvo Group.

Kaufland geht mit Milence erstmals eine Partnerschaft mit einem Ladestationsbetreiber an einem seiner Logistikstandorte ein. Milence betreibt ein europaweites öffentliches Ladenetz für Elektro-Lkw. Die Ladestation in Barsinghausen befindet sich direkt neben dem Lager und soll schrittweise auch um Megawatt-Ladepunkte erweitert werden, wenn die Zahl der E-Lkw steigt. „Dies bietet Kaufland eine großartige Gelegenheit, seine Strategie für E-Lkw zu skalieren und in Zukunft mit zusätzlichen Fahrzeugen an diesem Standort zu expandieren“, heißt es. „Die enge Partnerschaft ermöglicht es Kaufland als Premium-Kunde von Milence, seine E-Lkw priorisiert zu laden.“

Seit Beginn der Filialbelieferung mit Elektro-Lkw Ende 2023 hat die Kaufland-Logistik den Angaben zufolge über 1,5 Millionen Kilometer elektrisch zurückgelegt.