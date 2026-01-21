ADAC-Wintertest 2026: So stark schrumpft die E-Auto-Reichweite

Der ADAC hat nach 2025 auch in diesem Jahr erneut untersucht, wie reisetauglich Elektroautos für Familien unter winterlichen Bedingungen sind. Im Test standen 14 aktuelle Modelle, die sowohl eine WLTP-Reichweite von mindestens 500 Kilometern als auch eine Familienbewertung von mindestens Note 3,0 im ADAC Autotest erfüllen.
Die Tests fanden im ADAC-Testlabor Elektromobilität statt. Dort simulierten die Ingenieure die Fahrt von München nach Berlin bei 0 Grad Außentemperatur auf der Autobahn A9, inklusive Steigungen, Gefällen und realistischem Verkehrsaufkommen. Ziel war es, alle Fahrzeuge unter identischen Bedingungen zu vergleichen.
Bei Winterkälte und Autobahntempo zeigte sich, dass kein Auto die rund 580 Kilometer ohne Zwischenstopp bewältigen kann. Die meisten Familienautos benötigten mindestens zwei Ladepausen von jeweils 20 Minuten. Ausnahmen bildeten der Audi A6 und der Smart #5, die mit nur einem Stopp ans Ziel kamen.
Der Sieg geht an den Audi A6 Avant e-tron in der Version Performance, er überzeugte mit einem Verbrauch von 23,2 kWh und schaffte 441 Kilometer nonstop. Nach 3 Stunden und 49 Minuten Fahrt lädt er in 20 Minuten Strom für weitere 300 Kilometer nach. „Das ist enorm viel und so viel, wie kein anderes Auto im Testfeld nachlädt“, so der ADAC. Der direkte Konkurrent BMW i5 Kombi schneidet auf der Langstrecke deutlich schlechter ab: Er kommt 90 Kilometer weniger weit, verbraucht 2,4 kWh mehr auf 100 Kilometer und lädt beim Stopp nur Strom für 184 Kilometer nach – 115 Kilometer weniger als der Audi.
Der Smart #5 zeigt, dass hohe Ladeleistung oft von der Ladesäule begrenzt wird. Die maximale Herstellerangabe liegt bei 400 kW, die Test-Säule liefert aber nur 300 kW. Trotzdem erreicht der Smart die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent in 17 Minuten und 16 Sekunden und erhält Strom für 264 Kilometer. Nachteilig wirkt sich der hohe Verbrauch von 28,9 kWh des SUV aus.
Das Tesla Model Y ist mit 22,2 kWh Verbrauch am effizientesten, kann aber mit der Ladegeschwindigkeit des Audi nicht mithalten. Ein längerer Stopp von 25 bis 30 Minuten wäre in der Praxis ausreichend, entfiel jedoch im ADAC-Test zur Vergleichbarkeit.
Am unteren Ende rangiert der BYD Sealion 7 AWD Excellence mit einem extrem hohen Verbrauch von 35,3 kWh pro 100 Kilometer. Auch der Volvo EX90 verbraucht 31,6 kWh, schafft aber dank der 107-kWh-Batterie noch 360 Kilometer Reichweite.
Die Ergebnisse auf einen Blick
|Modell
|Basispreis
|Testreichweite
|Nachladung in 20 Minuten
|Testverbrauch
|ADAC-Urteil
|Audi A6 Avant e-tron performance
|77.250 Euro
|2,3
|1
|2,1
|1,9
|Tesla Model Y Premium AWD
|52.990 Euro
|2,6
|2,9
|1,8
|2,5
|VW ID.7 Tourer Pro
|54.905 Euro
|3
|2,7
|2,2
|2,7
|Smart #5 Premium
|50.900 Euro
|3
|1,6
|4,1
|2,9
|Polestar 4 Long Range Single Motor
|61.900 Euro
|2,9
|2,8
|3,5
|3
|BMW i5 Touring eDrive40
|72.200 Euro
|3,1
|3
|3
|3,1
|Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD
|51.650 Euro
|3,3
|2,2
|3,5
|3,1
|Kia EV6 84 (kWh) RWD
|49.990 Euro
|3,4
|2,4
|3,9
|3,3
|Porsche Macan
|80.700 Euro
|3,3
|2,5
|4,1
|3,3
|Skoda Elroq 85
|43.900 Euro
|3,4
|3,3
|2,9
|3,3
|Mercedes EQE SUV 350+
|86.811 Euro
|3,3
|3
|4,5
|3,5
|Opel Grandland Electric 97 kWh
|51.750 Euro
|3,3
|3,6
|3,6
|3,5
|Volvo EX90 Twin Motor AWD
|91.700 Euro
|3
|3,2
|5,1
|3,6
|BYD Sealion 7 Excellence AWD
|60.990 Euro
|3,6
|3,4
|5,5
|4
Auffällig ist die Leistung der 800-Volt-Systeme, die besonders hohe Ladeleistungen ermöglichen. Fahrzeuge wie der Audi A6 und der Smart #5 profitieren davon. Auch 400-Volt-Systeme, wie im VW ID.7 Tourer, zeigen eine solide Ladeperformance von über 200 Kilometern in 20 Minuten.
„Interessant ist die Erkenntnis, dass alle konkurrenzfähigen Fahrzeuge mit einer Wärmepumpe ausgestattet vorfuhren. Eine Wärmepumpe ist quasi ein Muss und gehört daher inzwischen bei vielen Fahrzeugen zur Serienausstattung“, so der ADAC.
Ein geringer Stromverbrauch hat nicht nur Reichweitenvorteile, sondern reduziert auch Kosten. So liegen die Stromkosten im ADAC-Test für die gleiche Strecke beim BYD um 60 Prozent höher als beim sparsamen Tesla Model Y.
In der Gesamtauswertung erhält kein Fahrzeug die Bestnote „sehr gut“. Am nächsten dran ist der Audi A6 Avant e-tron, gefolgt vom Tesla Model Y mit „gerade noch gut“. Zehn weitere Autos, darunter VW ID.7 und Opel Grandland, bekommen ein „befriedigend“. Nur Volvo EX90 und BYD Sealion 7 schneiden mit „ausreichend“ ab.
Die ausführlichen Ergebnisse des „Winter-Stresstests“ hat der ADAC hier veröffentlicht.
Kommentare
Fred Feuerstein meint
Das eigentlich spannende ist ja, dass der Porsche Macan so derart schlecht in der Klimakammer abschneidet. Da bringt ihm das tolle 800 V System nichts, da das Fahrzeug halt ineffizient ist,
MrBlueEyes meint
Generell eine gute Orientierung für die Langstreckentauglichkeit ist der Vergleich auf evDataBase mit deren „1-Stopp-Distanz“
(100% Start -> erste Etappe –> 15 Minuten laden –> Zweite Etappe bis „leer“)
Da erreicht der iX3 als einziger ein 5-Sterne-Rating…
Kleiner Vergleich: („1-Stopp-Distanz“)
BMW iX3: 742 Km
A6 e-tron Avant: 688 Km
Model Y AWD: 556 Km
Da sieht man ebenfalls, wo der Bartel den Most holt 😅
MrBlueEyes meint
„Da erreicht der iX3 als einziger ein 5-Sterne-Rating…“
„Einer der Wenigen“ wäre korrekter…
Dagobert meint
Was genau versteht der ADAC in diesem Test unter „Autobahntempo“? Eine konkrete Angabe dazu findet sich im Artikel nicht. Ebenso fehlt eine transparente Information zur eingestellten Innenraumtemperatur.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in der Kältekammer offenbar kein realitätsnaher Fahrtwind simuliert wird (lt. Bildern der Kammer im ADAC Artikel). Dieser hat jedoch einen erheblichen Einfluss auf den Heizbedarf, da er die erzwungene Konvektion und damit die Wärmeverluste deutlich erhöht. Ohne Angabe der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit und der Randbedingungen sind die Ergebnisse daher nur sehr eingeschränkt aussagekräftig.
Die ausgewiesenen Verbrauchswerte erscheinen mir insgesamt unrealistisch niedrig. Ich bin mit unserem Smart #1 im Winter zweimal rund 100 km Autobahn gefahren. Dabei lagen die Verbräuche immer bei etwa 35 kWh/100 km. Ein Hin- und Rückweg ohne Nachladen war nicht möglich. Das entspricht in der Praxis keiner Autobahnreichweite von 200 km bei 160–180 km/h Tempomat (ca. 135 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit), 22 °C Innenraumtemperatur und Außentemperaturen um den Gefrierpunkt.
Wenn selbst ein Smart #5 im ADAC-Test lediglich 28,9 kWh/100 km verbraucht haben soll, drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein sehr realitätsfernes Fahrprofil zugrunde gelegt wurde, das mit tatsächlichem Autobahnbetrieb wenig zu tun hat.
MrBlueEyes meint
Steht alles auf der ADAC-Seite… diese zu finden und zu lesen, wäre sicher schneller gegangen als die Fragen hier zu stellen…. ;-)
MrBlueEyes meint
„Dabei lagen die Verbräuche immer bei etwa 35 kWh/100 km.“
Doch, das kommt beim #5 im Winter und bei 160 bis 180 Km/h sehr gut hin.
Der ist halt aerodynamisch absolut schlecht… das könnte man vorher rausfinden…
Cw-Wert 0,27… Stirnfläche ca. 2,67 m²… Gewicht 2270 Kg… Nebenaggregate Winter 5KW:
– 160 Km/h: errechneter Verbrauch: 34,38 KW/h auf 100 Km
– 180 Km/h: errechneter Verbrauch: 40,84 KW/h auf 100 Km
Da hat ein iX3 bei diesen Geschwindigkeiten rund 3 bis 4 KWh weniger Verbrauch… und dazu noch den viel größeren Akku…
Die Physik lässt sich nun einmal nicht austricksen… aber zumindest vorher grob abschätzen… ;-)
Andi EE meint
@ADAC … bitte nicht 20 Minuten nachladen, sondern den Verbrauch nachladen. Sonst ist das eine krasse Verfälschung der Realität.
Marcel meint
Deine veralteten Fascho-Mobile schaffen es trotzdem nicht mal auf Mittelmaß.
Aber hey, dafür werden sie bald Roboter. Wann war das noch mal?
R2D2 meint
Zwei Stopps für 580 KM. Und bei Start und Ziel muss man nochmal laden. Das zeigt wo das Problem beim BEV ist. Und im Test waren wirklich gute E-Autos dabei…
MrBlueEyes meint
Ein paar zusätzliche Anmerkungen:
1) Geladen wurde nur an einem 300 KW Charger… wenn der iX3 oder CLA oder oder oder demnächst mit getestet werden, dann sollte das auf jeden Fall mit einem 400 KW Charger passieren… sonst verfälscht das die Performance der Fahrzeuge, die diese Ladeleistung abrufen können…
2) Interessant wäre, die notwendige Leistung der Nebenverbraucher zu kennen… ich habe ja eine Excel zum berechnen der Verbräuche und Reichweiten… interessanterweise stimmen die Verbräuche bei angenommenem Schnitt von 116 Km/h (laut ADAC) und der Leistung der Nebenverbraucher bei angenommenen 5 KW (Testtemperatur 0°C) ziemlich gut zusammen…
3) Aus meiner Tabelle lässt sich ableiten, dass der iX3 das Ding haushoch gewonnen hätte, UND dass ein kommender i3 potenziell in der Lage wäre, fast ohne Stopp durchzufahren… dieser Test nächstes Jahr wird spannend…
MichaelEV meint
Wenn iX3/CLA nebeneinander am 400kW-Charger laden, könnte man die Leistung auch von 300 auf 200kW reduzieren;-)
David meint
Naja, erstens ist es ein ADAC Test und dieser Verein hat die Elektromobilität noch nicht verstanden. Sie simulieren alles auf einem Prüfstand, aber die Frage ist, woher sie die Widerstände bekommen. Antwort: Sie lassen das Auto einmal ausrollen. Anders gesagt: man misst einmal unter nicht zu kontrollierten Bedingungen und multipliziert die Messfehler dieser Messung mit dem Faktor 1000.
Zudem hatten sie ihre eigenen Empfehlungen vergessen, die da lauten, alle 2 Stunden eine Pause zu machen. Wenn man das macht, hat man keine Ladepausen, sondern nur Pausen. Zudem sind die aktuellen Geschäftsfahrzeuge nur mit dem Audi vertreten gewesen. Zumindest der Mercedes CLA wäre ja schon verfügbar.
Man beachte aber – natürlich unter Berücksichtigung der starken Messfehler -dass trotzdem zwei Chinesen ganz hinten liegen. Mit über 50 % mehr Verbrauch gegenüber den effizientesten Wagen in diesem sogenannten Test. Das hatte man auch schon in seriösen Tests als Ergebnis.
ID.alist meint
Du hast wohl nicht alles gelesen oder?
Die simulieren die fahrt auf einen Rollenprüfstand um die Ergebnisse vergleiche zu können. Alle Autos fahren dieselbe Strecke von Berlin nach München. Den Steigungsverlauf sowie der Geschwindigkeitsverlauf ist zuvor in eine echte Fahrt gemessen worden.
Und zumThema Messfehler und Ausrollen:
Die Fahrwiderstandswerte (f0, f1, f2) eines Fahrzeuges sind im CoC-Papier unter den Positionen 47.1.3.0 bis 47.1.3.2 aufgeführt, und diese werden im Prüfstand hinterlegt.
Die haben Elektromobilität viellicht ncht verstanden, aber die Wissen was die tun müssen um Autos zu vergleichen, nicht so wie manch YT’er.
Fred Feuerstein meint
Wer glaubt denn Da.vid bei seinen Ausführungen? Ist doch schon hinlänglich bekannt dass seine Faktennähe maximal auf dem Niveau von T.rump liegt.
Aber danke für die Richtigstellung!
MichaelEV meint
Man muss in da schon vorstehen. Redet die ganze Zeit andere Produkte in den Himmel und am Ende kommt der ADAC daher und lässt alles als Märchen dastehen.
Und dann noch der Kontext dazu (neue Modelle haben höhere Reichweiten, AWD statt RWD mit höherem Verbrauch, Model 3 wird nochmal deutlich besser abschneiden), das tut weh.
David meint
Diese Fahrten sind nicht real gemacht worden. Sie sind simuliert worden. Dass das Streckenprofil durch eine echte Fahrt genommen wurde, spielt keine Rolle. Denn das ist ja bei allen gleich. Der ADAC testet hier keine Winterreichweite, sondern macht eine Modellrechnung mit Idealwerten.
Die Strecke wird einmal mit irgendeinem Referenzauto „eingemessen“ und dann für alle als fix angenommen. Aero ist aber nicht absolut, sondern hängt vom Fahrzeug selbst ab. Wandnähe, Unterboden, Spurbreite – jedes Auto reagiert anders. Das wird komplett plattgebügelt.
Dazu kommen Fahrwiderstände aus dem CoC. Herstellerwerte, die muss man erst einmal glauben. Aber wenn, wurden sie unter Idealbedingungen ermittelt. Warm, normiert, Sommerlogik. Im Wintertest. Genau da liegt der zweite und dritte systematische Fehler.
Am Ende fehlen genau die Effekte, die im Winter Reichweite kosten: kalte, dichtere Luft, die auf einen echten Karosseriekörper wirkt, steife Reifen, kalte Lager, also echte Wechselwirkungen zwischen Auto und Umgebung. Der Prüfstand kann das nur pauschal, nicht fahrzeugspezifisch.
Ergebnis: glattgezogene Zahlen, wenig Realität und als Aussage über echte Winterreichweite eher so mittel.
Tatsächlich hatte der ADAC auf Kritik mal darauf hingewiesen, dass er das mit einem Ausrolltest abgleicht. Aber ein einmaliger Ausrolltest ist ebenso unseriös. Zumal die Bedingungen nicht kontrolliert sind. Es ist also nicht ein Tunnel ohne jegliche Windeinflüsse und es ist nicht sichergestellt, dass das Fahrzeug in allen Komponenten wie Achsen, Lager und Getriebe eine definierte Temperatur hat.
Übrigens hatte damals, als Tesla noch eine Rolle in Deutschland spielte, die Tesla Gemeinde sich mit meinen Argumenten gegen diesen Test ausgesprochen. Denn wie auch jetzt war damals der Tesla mit über 22 kWh auf 100 km ermittelt worden. Das konnte ja gar nicht sein, weil die eigene Bordanzeige war noch nie über 17 gegangen bla bla bla. Jetzt ist man fast vom Markt und man sieht deutlich, egal was man von diesem sogenannten Test hält, wie überlegen der Audi ist. Natürlich werden BMW und der Mercedes mindestens ähnlich gut abschneiden.
MrBlueEyes meint
Werter ADAC, diesen Test bitte gleich mit dem iX3 wiederholen, sobald verfügbar…
Der wird dann auf Platz 1 stehen… es gilt nur noch zu klären, WIE derbe er alle anderen abzieht… :-)
ID.alist meint
Den Test haben die schon letzten Winter gemacht. Ich schätze in Januar 27 wirst Du den iX sehen können.
Effendie meint
Wenn ich die WLTP Werte anschaue vom iX3 wird es dort keine große Überraschung im Zuge der Effizienz geben. Das testen auf dem Prüfstand ist wesentlich vergleichbarer als in der freien Wildnis. Die Ladeleistung wird auch beim PPE auf 390KW Ladeleistung und Kapazität auf 113 Kwh steigen siehe Porsche Cayenne. Der Reichweitengewinn kommt fast zu 90% aus der größeren Kapazität 94,9 zu 108,7.Gespannt bin ich natürlich, auf die ersten echten Test in freier Wildnis.
MrBlueEyes meint
Ja natürlich… Akku ist das neue Hubraum… sprich, Akku ist nur durch noch mehr Akku zu ersetzen :)
Aber genau deshalb ist BMW ja aktuell Benchmark… die Kombination aus großem Akku, super Ladeperformance und Effizienz sind das Geheimnis… bei allen anderen Mitbewerbern krankt es immer an irgendeiner dieser 3 Punkte…