Neuer BMW iX3 fährt bei Sommer-Reichweitentest in Norwegen am weitesten

Beim laut den Verantwortlichen weltgrößten Elektroauto-Reichweitentest „El Prix“ des norwegischen Automobilverbands NAF und des Fachmediums Motor Anfang Juni galt nicht das Fahrzeug mit der größten absoluten Reichweite als Testsieger. Entscheidend war, wie gut die tatsächlich erzielte Reichweite im Verhältnis zur offiziell angegebenen WLTP-Reichweite ausfiel.

Als klarer Testsieger ging der Elektro-Van Xpeng X9 hervor. Das neue Modell aus China erzielte mit 646 Kilometern gegenüber einer offiziell ermittelten und beworbenen WLTP-Reichweite von 580 Kilometern eine positive Abweichung um 11,4 Prozent.

Die Testfahrt fand dem Angaben zufolge bei trockenen Straßen sowie Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad statt. Die Testroute bestand aus einer ausgeglichenen Mischung aus Stadt, Landstraße und Autobahn. Auf letzteren sind Norwegen im Ausnahmefall bis zu 110 km/h erlaubt.

Am anderen Ende der Skala lag das in China gebaute große SUV-Coupé MG IM6. Das Modell erzielte 446 Kilometer bei einer angegebenen WLTP-Reichweite von 505 Kilometern und verzeichnete damit eine negative Abweichung von 11,7 Prozent. Nils Sødal vom NAF zeigte sich überrascht über dieses Ergebnis, insbesondere weil der ebenfalls getestete MG S6 3,4 Prozent mehr Reichweite als im Prospekt genannt schaffte.

Meist nur geringe Reichweiten-Abweichungen

Der Xpeng X9 und MG IM6 hoben sich damit deutlich von den übrigen Fahrzeugen ab. Die große Mehrheit der insgesamt 24 getesteten Modelle wies nur geringe Abweichungen gegenüber den offiziellen Reichweitenangaben auf. Laut Sødal ermöglichen E-Autos an Sommertagen im Großen und Ganzen Reichweiten, die den offiziellen Werten entsprechen.

Die größte tatsächlich gefahrene Distanz erzielte die neue Elektro-Generation des Mittelklasse-SUVs BMW X3. Der iX3 legte 781 Kilometer zurück und übertraf damit die für die konkret getestete Variante angegebene WLTP-Reichweite von 770 Kilometern. Damit war es das Elektroauto mit der höchsten absoluten Reichweite im Testfeld. Es habe zeitweise danach ausgesehen, als könne der E-BMW noch deutlich weiter fahren, so Sødald. Im Verlauf des Tages habe sich dieser Vorsprung jedoch verringert. Unabhängig davon bezeichnete er das Ergebnis als gut.