Neuer BMW iX3 fährt bei Sommer-Reichweitentest in Norwegen am weitesten

Beim laut den Verantwortlichen weltgrößten Elektroauto-Reichweitentest „El Prix“ des norwegischen Automobilverbands NAF und des Fachmediums Motor Anfang Juni galt nicht das Fahrzeug mit der größten absoluten Reichweite als Testsieger. Entscheidend war, wie gut die tatsächlich erzielte Reichweite im Verhältnis zur offiziell angegebenen WLTP-Reichweite ausfiel.
Als klarer Testsieger ging der Elektro-Van Xpeng X9 hervor. Das neue Modell aus China erzielte mit 646 Kilometern gegenüber einer offiziell ermittelten und beworbenen WLTP-Reichweite von 580 Kilometern eine positive Abweichung um 11,4 Prozent.
Die Testfahrt fand dem Angaben zufolge bei trockenen Straßen sowie Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad statt. Die Testroute bestand aus einer ausgeglichenen Mischung aus Stadt, Landstraße und Autobahn. Auf letzteren sind Norwegen im Ausnahmefall bis zu 110 km/h erlaubt.
Am anderen Ende der Skala lag das in China gebaute große SUV-Coupé MG IM6. Das Modell erzielte 446 Kilometer bei einer angegebenen WLTP-Reichweite von 505 Kilometern und verzeichnete damit eine negative Abweichung von 11,7 Prozent. Nils Sødal vom NAF zeigte sich überrascht über dieses Ergebnis, insbesondere weil der ebenfalls getestete MG S6 3,4 Prozent mehr Reichweite als im Prospekt genannt schaffte.
Meist nur geringe Reichweiten-Abweichungen
Der Xpeng X9 und MG IM6 hoben sich damit deutlich von den übrigen Fahrzeugen ab. Die große Mehrheit der insgesamt 24 getesteten Modelle wies nur geringe Abweichungen gegenüber den offiziellen Reichweitenangaben auf. Laut Sødal ermöglichen E-Autos an Sommertagen im Großen und Ganzen Reichweiten, die den offiziellen Werten entsprechen.
Die größte tatsächlich gefahrene Distanz erzielte die neue Elektro-Generation des Mittelklasse-SUVs BMW X3. Der iX3 legte 781 Kilometer zurück und übertraf damit die für die konkret getestete Variante angegebene WLTP-Reichweite von 770 Kilometern. Damit war es das Elektroauto mit der höchsten absoluten Reichweite im Testfeld. Es habe zeitweise danach ausgesehen, als könne der E-BMW noch deutlich weiter fahren, so Sødald. Im Verlauf des Tages habe sich dieser Vorsprung jedoch verringert. Unabhängig davon bezeichnete er das Ergebnis als gut.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Na da hat der iX3 der versammelten Konkurrenz mal wieder gezeigt, wo der Bartel den Most holt 😁
War nicht anders zu erwarten… bestes BEV aktuell… und das sogar als SUV…
Sobald der neue i3 Neue Klasse kommt, können die anderen mal so richtig einpacken…
Und diesen Feature-Vorteil hat BMW jetzt erst einmal die nächsten Jahre… Chapeau…
South meint
Naja, das ist ja das große Fragezeichen. In der Tabelle wird ja nach WLTP vs. tatsächlich Reichweite sortiert, also wer weiter kommt als WLTP „versprochen“ und da liegt ganz klar der Xpeng X9 vorne. Also nicht dass ich dem Testresultat da war abgewinnen könnte, aber das ist mal das nüchterne Ergebnis.
Die Überschrift ist auch so lala. Der Schluss, dass der iX3 die höchste Reichweite hat ist erstmal an sich auch korrekt, aber eben auch Banane, denn er hat ja auch immerhin den größten Accu. Fraglich zudem, wie groß der Reichweitenvorteil kosten- und fahrtechnisch erkauft werden musste, wenn ein Konkurrenzmodell dafür vielleicht 50km weniger weit kommt, aber ansonsten deutlich besser sein könnte. Zudem wird der iX3 aufgrund der nachteiligen SUV Form bei höheren Geschwindigkeiten vermutlich schlechter abschneiden. Ein reiner Reichweitenvergleich ist ein Witz, denn die Kunden kaufen ja ein Auto nicht nur wegen der Reichweite.
Und da gehts schon los. Es sind ja nicht einmal alles Modelle und wie gesagt, enorm wichtige Parameter wie Ladeleistung, Preis… etc…. enthalten.
Ich will jetzt BMW hier nicht schlecht machen, aber so ein Darstellung ist nicht ehrlich.
In Kürze. Der Test ist dafür gedacht, dass man sieht, wie weit man eben in der Praxis kommt, denn man kriegt meist nur die WLTP und hier auch nur für wenige ausgewählte Modelle. Mehr aber auch nicht… was aber wirklich gut an dem Test ablesen kann, vorbei sind die Zeiten der geringen Reichweiten. Kaum mehr ein Modell unter 450km…. die eAutos sind heute wirklich Praxis und Langstreckentauglich, wobei ich persönlich kein Modell mehr ohne 800V kaufen würde, denn dann sind sie auch komfortabel langstrecktauglich. Das wäre neben dem Preis, die wichtigste Zusatzinfo….
Paule meint
bestes Elektroauto – glaube ich nicht. der iX3 dem Lucid Air Grand Touring nicht mal ansatzweise das Wasser reichen.
JuergenII meint
Könnte es vielleicht auch an der Akkugröße gelegen haben? Denn was die Abweichung vom WLTP Wert angeht war sowohl Mazda als auch Toyota teilweise deutlich besser. Mir fehlt, und das wäre wirklich aussagekräftig gewesen, der tatsächliche Verbrauch über die Strecke.
Future meint
Der Testsieger ist also der Xpeng X9. Das ist beeindruckend, aber sicherlich haben die wenigsten in Deutschland damit gerechnet. Andererseits ist die aktuelle Kampagne von XPeng vermutlich allen aufgefallen. Die haben das Marketing hochgefahren im Land.
Der BMW fährt echt sehr weit mit seinem viel zu großen Akku und das wird die Reichweitenängste der vielen Dieselfahrer hoffentlich mal verringern, damit die endlich den auch noch den Absprung schaffen. Gestern ist mir der BMW mit seinen eigentlich niedlichen Hasenzähnen zum ersten Mal hier in meinem Stadtteil begegnet. Ich muss sagen, auf den Fotos wirkt er deutlich besser und auch kleiner. In der Realität erscheint er schon sehr wuchtig, wenn er da vor der privaten Kita steht. Aber so fühlen sich die lieben Kleinen wohl besonders sicher. Das ist ja das wichtgste.
eBikerin meint
„Der Testsieger ist also der Xpeng X9 und Der BMW fährt echt sehr weit mit seinem viel zu großen Akku “
Dann schauen wir mal: Xpeng X9 – 98 kWh Brutto – BMW iX3 115 kWh Brutto
Xpeng – 15,17 kWh/100km (Hinterradantrieb)
iX3 – 14,72 kWh/100km (Allrad)
Naja wir haben wohl verschiedene Ansichten wie man den Sieger berechnet. Und warum der BMW einen viel zu großen Akku hat, weisst natürlich nur du. Aber ich kann dich beruhigen, der BMW iX3 40 hat dann auch nur noch 86 kWh Brutto und hat trotzdem 67 km mehr WLTP als der XPeng.
Jörg2 meint
eBikerin
Und wenn Du Dir nochmal die Testkriterien dieses Test ansiehst!?
So in Richtung „WLTP vs. Realität“…
Mäx meint
Ich vermute es wurde einfach nur die Tabelle angeschaut, und da steht der XPeng dann auf Platz 1, weil er eben am meisten Mehrreichweite liefert, also über WLTP.
Paule meint
bereits 2025 getestet (noch mit den alten Akku)
Tesla Model 3 LR RWD
702 km WLTP
721 km Test
+ 2,7%
Tesla Model Y LR AWD
586 km WLTP
652 km Test
+ 11,3%
Future meint
Mir persönlich ist der Sieger egal, solange es kein VW ist, aber im Text steht: »Als klarer Testsieger ging der Elektro-Van Xpeng X9 hervor.« Es ist gleich der 2. Absatz von oben. Warum will man sowas einfach nicht wahrhaben in Deutschland.
McGybrush meint
Ich hatte mal den iX3 für ein Wochenende da ich an den i3 interessiert bin. Aber der Verbrauch war deutlich höher als jede Pressewerte.
Ich hatte an dem Wochenende eine Fahrt von 2x 40km gemacht.
Sonniges Wetter (20C’ ohne Klima)
die exakt die gleiche Strecke nochmal mit meinem Model 3 LR gefahren.
Der iX3 hatte 21.4kW und 9% Akku von dem 108kWh verbraucht.
Mein Model 3 LR hat 14.5kW Verbraucht und 8% Akku von 65kWh Akku verfahren. (2020 150.000km 65kW / 85% Nutzbar nach Degradation von vorher 74kWh Neu).
Da kann doch was nicht mit dem
iX3 gestimmt haben. Der hätte bei mir nur etwas über 500km geschafft. 30km 130km/h auf der Autobahn und 10km Innenstadt. Bei 20C‘
Gunnar meint
Ein SUV bei 130 km/h braucht nun mal mehr Energie als eine Limousine bei 130 km/h
MrBlueEyes meint
Du vergleichst jetzt echt ein MidSize-SUV mit einer Limousine?
Wenn das Satire sein soll, dann bitte kennzeichnen :)
Wenn man es berechnet, kommt der iX3 bei 130 Km/h auf ca. 21,5 KWh… und das Model 3 RWD LR auf ca. 16,5 KWh…
Passt also alles ins Bild, deine Beobachtungen, aber ist ja auch logisch bei SUV vs. Limousine…
wosis meint
Der Vergleich des Verbrauchs einer RWD Limousine mit einem AWD SUV ist natürlich quatsch. Natürlich wird letzterer mehr Verbrauchen. Außerdem sagt ein Vergleich von zwei Fahrten an zwei Tagen nichts aus: Temperatur? Wind?Durchschnittsgeschwindigkeit? Dazu gibt es ja WLTP, um vergleichbare Werte zu haben.
Paule meint
Warum ist der Vergleich Quatsch? Wenn ich mich für ein Auto entscheiden muss sind es genau solche Vergleiche, die mich zu einer Entscheidung bringen. Vorteil Reichweite: RWD-Limousine. Das ist das Ergebnis des Vergleiches.
Vergleiche sind dazu da, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Vergleiche als Quatsch zu bezeichnen, weil nicht nahezu identische Dinge verglichen werden – ist Quatsch.
Future meint
Das Model 3 ist extrem effizient. Das hat der aktuelle Test des billigsten Modells auf electrive vom letzten Wochenende gerade wieder eindrucksvoll bestätigt.
Allerdings ist Verschwendung eben auch mit der Elektromobilität immer noch da. Es gibt eben immer noch viel zu viel von allem im Land: zuviele Rohstoffe für die großen Akkus, zu viel billigen Strom für die SUVs. Der Ressourcenverbrauch ist weiterhin viel zu hoch. Die Autos müssen noch viel grüner werden – beim Model 3 sieht man doch, das sowas möglich ist. Und natürlich gibt es auch noch ein paar andere sehr sparsame und ressourcenschonende Fahrzeuge für alle, die nichts amerikanisches mehr kaufen wollen.
M. meint
„Ich hatte mal den iX3 für ein Wochenende da ich an den i3 interessiert bin.“
Ja, genau. Dich interessiert eine Limo, also testest du einen SUV.
Wer würde das nicht so machen?
David meint
Das sind Hardcore Tesla-Fans, die alle Tests exakt danach drehen, dass Tesla gut aussieht. Umso erstaunliche, dass sie es diesmal nur geschafft haben, bei Mercedes die reichweitenschwächste Version zu bekommen. Bei BMW gab’s nur ein Modell. Sicher haben sie dort die dicksten Walzen aufgezogen, so sind sie eben, nur die Tesla laufen immer mit den besten Rädern und den besten Reifen.
Aber es war nichts zu machen. Der Reichweitennachteil von Tesla ist so dermaßen groß, dass man es nicht mehr mehr gewagt hat, sie aus dem letzten Test zu erwähnen. Vor allem, weil dann eine Diskussion entbrannt wäre, wie das denn jetzt nach der Entfeinerung mit den Schwachlastzellenn aussähe.
Also unterm Strich ein irrelevanter Test. Doch wenigstens wird er in Norwegen selbst ins letzte Kaff die Nachricht transportieren, dass Tesla einfach nicht mehr mithalten kann.
McGybrush meint
Du sagst Harcore Tesla Fan…
Du bist Hardcore Gegener.
Du bist quasi mit Deinem eigenen Argument Quitt was beide Seiten angeht. Auf Deutsch… Du bist kein Prozent besser. Nur halt vom anderen Lager.
Aztasu meint
Nein, er ist Realist. Tesla ist an Mittelmäßigkeit nicht zu überbieten. Das ist alles
Mäx meint
Du hast Verfolgungswahn bzw. siehst Gespenster.
Immer die erste Vorstufe zum Schwurbeln.
Und demnächst wird dann Tichy und Konsorten zitiert.
Die WLTP Angabe beim BMW steht dabei; da diese immer Konfigurationsspezifisch ist, kann man sehr gut zurückverfolgen welche Reifen da drauf waren, sehr wahrscheinlich 21″ Räder weil man da bei um die 770km Reichweite rauskommt.
Außerdem ist es nicht die Schuld der Tester, dass Vorführwagen/Testwagen vollvoll ausgestattet sind und mit hübschen großen teuren Rädern, aber dann entsprechend abkacken in Sachen Verbrauch/Reichweite.
Das hat dann nichts mit einer großen Weltverschwörung der Tesla Fans zu tun.
Übrigens war kein Tesla dabei diesmal.
Paule meint
„Übrigens war kein Tesla dabei diesmal.“
Puuuh. Da hat BMW aber noch mal Glück gehabt! ;-)
Referendar meint
Glückwunsch BMW!
South meint
Ok, durften der VW Konzern und Tesla nicht teilnehmen? Was sagt denn der Test überhaupt aus?
Und mal angemerkt. Wer die Reichweitenbremsen wie SUV und Allrad weglässt kommt sogar noch weiter… dann würde wohl der i3 vorneliegen… wenn denn Reichweite das wichtigste Kriterium sein sollte… ja auch immer fraglich, ob’s denn auf ein paar Kilometer mehr oder weniger überhaupt ankommt…
Mäx meint
Das norwegische Magazin macht diesen Test seit einigen Jahren 1x im Sommer und 1x im Winter.
Dass nicht immer alle Fahrzeuge aller Hersteller bei jedem Test dabei sein können ist doch wohl klar oder?
Oft werden vor allem neue Fahrzeuge getestet, da das einfach interessanter ist als der 5. Test eines 3 Jahre alten Fahrzeugs.
Letztes Jahr waren z.B. Model 3 und Y dabei, dieses Mal eben nicht.
Ich bin mir nicht sicher ob die Route immer gleich ist, aber dann könnte man zumindest grob mit den Werten aus den letzten Jahren der Sommerreichweiten vergleichen (mit bestimmter Unsicherheit wegen Temperatur und Wetter).
ID.alist meint
NAF ist das Norwegische ADAC Pendant.
ID.alist meint
Die Route scheint immer gleich zu sein, sowohl im Winter wie im Sommer.
Rob meint
Liegt wohl daran das immer nur neue Modelle getestet werden.
Interessant könnte zum Beispiel sein, wie sich verschiedene Modelle bei vergleichbaren Bedingungen im Hinblick auf die offiziellen Reichweitenangaben schlagen.