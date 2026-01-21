Dacia bestätigt: Spring kostet mit Förderung vorerst nur noch 5900 Euro

Mit der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie wird das ohnehin schon sehr günstige kleine Batterie-SUV Dacia Spring nochmals erschwinglicher. Renaults Günstig-Marke gewährt seit Januar einen eigenen Elektroauto-Bonus in Höhe von 5000 Euro. Dadurch beträgt der Listenpreis des Basismodells nur noch 11.900 statt regulär 16.900 Euro. Wie das Unternehmen jetzt bestätigt, bleibt die Aktion parallel zur staatlichen Förderung bestehen.

Die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie richtet sich an Privatkunden. Sie unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden Fahrzeugs mit rein elektrischem oder extern aufladbarem Hybridantrieb. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.

Mit der Förderung des Bundes und der Dacia-Prämie kann der Preis des Spring somit rechnerisch auf 5900 Euro sinken. Auf der Website des Herstellers wird darauf hingewiesen, dass der unternehmenseigene Elektro-Bonus unabhängig von staatlichen Programmen gewährt werde. Allerdings könne die Aktion im Fall neuer Fördermaßnahmen angepasst werden – das ist vorerst aber nicht geplant.

Ein Sprecher bestätigte gegenüber dem Portal Elektroauto-News.Net, dass der 5000-Euro-Bonus für den Spring parallel zur staatlichen Förderung weiterhin angeboten werde. Diese Zusage gelte ausdrücklich „bis auf Widerruf“. Dacias Elektro-Bonus gilt in der aktuellen Fassung für Kauf- und Leasingverträge von neuen Spring, die zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 2026 abgeschlossen werden. Die Zulassung muss spätestens bis zum 30. September 2026 erfolgen.

Der in China produzierte, 3,70 kurze Spring kommt seit der jüngsten Aktualisierung als erstes Auto in der ganzen Renault-Gruppe mit LFP-Akkupack (Lithium-Eisenphosphat) zu den Kunden. Er bietet zudem stärkere Elektromotoren mit bis zu 75 kW/102 PS Leistung. Die neue 24,3-kWh-LFP-Batterie ermöglicht weiter bis zu 226 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Dafür erhöht sich die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von 30 auf maximal 40 kW. Damit kann der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent in 29 Minuten gelingen – und damit rund eine Viertelstunde schneller als bisher.