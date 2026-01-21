Volkswagen-Konzern: Globaler BEV-Anteil steigt 2025 von 8 auf 11 Prozent

Die Volkswagen Group hat alle Details zu den Auslieferungszahlen für 2025 veröffentlicht. 8,98 Millionen Fahrzeuge wurden weltweit ausgeliefert, was einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (9,03 Mio.) entspricht. Deutlichen Zuwächsen in Europa (+4 %) und Südamerika (+12 %) stehen Rückgänge in Nordamerika (-10 %) und China (-8 %) gegenüber. In Europa wurde dabei der Marktanteil auf einen neuen Höchststand von rund 25 Prozent ausgebaut.

983.100 rein mit Batterie betriebene Elektrofahrzeuge (BEV) wurden ausgeliefert, ein Plus von 32 Prozent (2024: 744.600). Der globale BEV-Anteil ist damit gegenüber Vorjahr deutlich gestiegen von 8 auf 11 Prozent. In Europa gab es starke Zuwächse (+66 %), die dortige BEV-Marktführerschaft wurde weiter ausgebaut (Marktanteil rund 27 %). Ein deutliches Wachstum gab es auch in den USA (+46 %), in China dagegen eine rückläufige Entwicklung (-44 %).

Volkswagen betont 55 Prozent mehr BEV-Auftragseingänge in Europa als im Vorjahr.

Treiber seien unter anderem neue Modelle wie Škoda Elroq, Audi A6 e-tron und VW „The New Transporter“. Der BEV-Auftragsbestand in Europa sei um 21 Prozent auf mehr als 200.000 Fahrzeuge gestiegen. Der BEV-Anteil am Gesamtauftragsbestand liege bei rund 22 Prozent. Die Auftragseingänge über alle Antriebsarten seien um rund 13 Prozent gestiegen.

Meistverkaufte vollelektrische Fahrzeuge 2025:

Auch Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) waren 2025 stärker gefragt: 424.987 Einheiten wurden weltweit ausgeliefert, damit lag der Volkswagen-Konzern bei dieser Antriebsart rund 58 Prozent über dem Vorjahr. Die Nachfrage nach Teilzeit-Stromern mit Stecker legte vor allem in Europa stark zu (+72 %).

Insbesondere die intensive Wettbewerbssituation in China sowie die Zölle und der Entfall der Elektro-Förderung in den USA hätten das Geschäft beeinträchtigt, erklärt Marco Schubert, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. Auf der anderen Seite habe man die Position in Europa trotz neuer Wettbewerber weiter ausgebaut. Dasselbe gelte für Südamerika. „Sehr erfreulich“ sei das dynamische Wachstum bei den vollelektrischen Fahrzeugen. „Wir treffen mit unseren neuen Modellen über alle Antriebsarten hinweg den Kundengeschmack und sind damit gut aufgestellt für das Jahr 2026“, so Schubert.

„Die Volkswagen Group war 2025 robust in der Spur – und das in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Mit rund neun Millionen ausgelieferten Fahrzeugen bleibt unser Absatz stabil: Das liegt an unseren attraktiven Produkten, über alle Marken und alle Antriebsarten hinweg“, so Konzernchef Oliver Blume.