Fastned bietet App-Nutzern 10-Prozent-Rabatt

Der Schnellladeanbieter Fastned baut sein Netzwerk weiter aus und hat zum Jahresende die Zahl von 50 deutschen und 400 europaweiten Standorten überschritten. Im Zuge der Expansion verkündet das niederländische Unternehmen einen neuen Preisvorteil für registrierte App-Kunden: Ab dem 19. Januar 2026 gibt es einen Rabatt von zehn Prozent pro Kilowattstunde (kWh) auf alle Ladevorgänge, die über die Fastned-App mit einer Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden.

„Uns bei Fastned ist es wichtig, Schnellladen im Alltag so komfortabel und einfach wie möglich zu machen. Damit das gelingt, braucht es eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit exzellentem Kundenerlebnis, fairen Preisen und ohne langfristige Bindung … Da immer mehr Elektrofahrer:innen uns über die Landesgrenzen hinweg als ihren bevorzugten Schnellladepartner wählen, möchten wir über unseren App-Discount ein zusätzliches attraktives Angebot schaffen, das genau diese Bedürfnisse im Alltag unterstützt“, so Linda Boll, Country Director Fastned Deutschland.

Damit reduziert sich laut der Fastned-App der Preis beim Elektroauto-Schnellladen von regulär 73 auf 65 Cent/kWh. Wer ein Abo mit einer Grundgebühr von 11,99 Euro/Monat hat, für den werden mit Rabatt nur noch 51 Cent/kWh abgerechnet.

Neben dem konkreten Preisvorteil erhielten Elektrofahrer in der Fastned-App zusätzliche Services, die das elektrische Fahren im Alltag erleichtern, wirbt das Unternehmen. „Über die App lassen sich Routen bequem und verlässlich planen, inklusive Bilder der Schnellladestationen, Einrichtungen und ihrer Umgebung. Mit Autocharge startet der Ladevorgang nach einer initialen Registrierung über die App automatisch, sobald das Fahrzeug an der Fastned-Ladestation angeschlossen ist – weitere Schritte sind nicht nötig. Zudem erhalten Nutzer:innen hilfreiche Hinweise und Tipps, wie sie ihre Lade- und Reisezeiten optimieren können, sodass jede Fahrt effizienter und entspannter wird.“

Das neue Preismodell gewährt Nutzern der Fastned-App einen reduzierten Kilowattstundenpreis, sobald sie in der App eine Debit- oder Kreditkarte als Standard-Zahlungsmittel hinterlegen. Das gilt sowohl für Bestands- als auch Neukunden und ohne monatliche Grundgebühr. Der Rabatt gilt sowohl für App-initiierte Ladevorgänge als auch für Autocharge-Sessions.

Mit dem neuen Angebot unterstreiche man den Anspruch auf eine kundenorientierte und transparente Preisgestaltung beim Schnellladen, erklärt Fastned. „Besonders Kund:innen, die regelmäßig bei Fastned laden, erhalten eine zusätzliche Belohnung für ihre Treue – ganz ohne Abo-Bindung.“