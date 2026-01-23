Dacia Spring bleibt vorerst neben neuem Elektro-Kleinwagen im Verkauf

Dacia hat die Einführung eines weiteren Elektroautos nach dem kleinen SUV Spring angekündigt. Das Modell hat als Basis den neuen Twingo des Mutterunternehmens Renault. Dacia wird damit bald zwei Vollstromer ähnlicher Größe im Programm haben. Der Spring soll perspektivisch auslaufen, sich bis dahin aber dank seiner kürzlichen erneuten Aufwertung und dem niedrigen Preis weiter gut verkaufen.

Das zweite Elektroauto der rumänischen Günstigmarke soll bis Mitte des Jahres vorgestellt werden und 2026 zu einem anvisierten Preis von 18.000 Euro starten. Der Spring kostet hierzulande aktuell regulär 16.900 Euro, bis März zieht der Hersteller davon im Rahmen einer Aktion 5000 Euro ab. In Deutschland kostet das Modell nach Abzug der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie derzeit einige nur 5900 Euro.

Beide E-Autos von Dacia werden neben dem Twingo in Renaults Werk in Slowenien vom Band rollen. Die neue Elektro-Baureihe von Dacia wird Teasern zufolge bei den Proportionen dem Twingo ähneln, jedoch unter anderem mit einer vertikaleren Heckklappe für einen vielseitigeren Laderaum aufwarten. Die zwei künftigen E-Autos der Rumänen sollen sich eher durch ihr Design als durch ihre Technologie unterscheiden.

Dacia-Produktchef Patrice Lévy-Bencheton erklärte gegenüber Autocar, dass die Baureihen nebeneinander bestehen könnten, da sie zwar beide Elektrofahrzeuge des A-Segments (Kleinstwagen) seien, „sich aber dennoch deutlich unterscheiden – das wird deutlich, wenn wir das Auto vorstellen: Größe, Form usw.“. Das neue Modell werde etwas größer als der 3,7 Meter lange Spring ausfallen und wie der neue Twingo um die 3,8 Meter lang sein.

„Beide Angebote sind sinnvoll und bleiben auf dem Markt“

Lévy-Bencheton stellte in Aussicht, dass beide E-Modelle etwa ein Jahr lang nebeneinander bestehen bleiben, wobei der Spring „je nach Situation“ in Bezug auf lokale Anreize und Nachfrage in verschiedenen Märkten auslaufen soll. „Die beiden Angebote sind sinnvoll und bleiben auf dem Markt, und es ist dann Aufgabe des Verkaufsteams, sie zu positionieren“, sagte er. Dacias Vertriebs- und Marketingchef Frank Marotte fügte hinzu, dass die beiden E-Autos „zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlichen Designs angeboten würden – „und wir werden herausfinden, was die Kunden kaufen werden“.

Der Spring basiert auf dem Renault City K-ZE, der seit 2019 in verschiedenen Märkten weltweit verkauft wird und mit nur geringfügigen Anpassungen für europäische Kunden aus China nach Europa importiert wird. Das neue Elektroauto von Dacia hingegen wurde laut dem Bericht in Europa speziell für den lokalen Markt entwickelt. Beim zugrundeliegenden neuen Batterie-Twingo hat Renault allerdings auf China-Know-how zurückgegriffen, um ihn möglichst schnell in Serie zu bringen.

Dass der Spring erst kürzlich abermals aktualisiert und aufgewertet wurde, obwohl ein neues Elektroauto vor der Einführung steht, ist der besonderen Marktsituation geschuldet. Es erscheine vielleicht etwas seltsam, das Produkt so spät in seinem Lebenszyklus noch zu aktualisieren, räumte Motte ein. Es sei aber wichtig, das Auto auf dem neuesten Stand zu halten, um seine Position auf dem Markt und seine kommerzielle Attraktivität zu sichern.

„Wir haben den Spring verbessert, denn in der Welt der Elektrofahrzeuge muss man sein Produkt verbessern, egal um welches es sich handelt, wenn man seinen Wert erhalten will“, so der Manager. „Wir sind fest davon überzeugt, dass dies notwendig ist – andernfalls kann man bei einigen Mitbewerbern deutlich sehen, dass der Wert sinkt, weil die Technologie nicht mehr auf dem neuesten Stand ist.“ Man wolle das Produkt ständig aktualisieren und es technologisch auf dem neuesten Stand halten.