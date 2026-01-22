Dacia Spring: „Erstmals ist ein Elektroauto günstiger als ein Verbrenner“

Dacia hat im Januar ein neues Förderprogramm für das kleine Elektro-SUV Spring gestartet: Renaults Günstig-Tochter gibt einen „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“. Die Basisversion ist somit im Barkauf ab 11.900 statt regulär 16.900 Euro erhältlich. Mit der kürzlich vorgestellten neuen Elektroauto-Kaufprämie des Bundes wird der Spring zum E-Schnäppchen.

Mit dem aktuellen Nachlass sei der Spring „das günstigste Auto überhaupt“, unterstrich ein Sprecher kürzlich gegenüber der Automobilwoche. Erstmals sei ein Elektroauto günstiger als ein Verbrenner. Das Unternehmen wolle mit dem Modell Volumen machen, das sei aber in den aktuellen Zeiten nicht einfach. „Wir wollen mit dem Angebot vor die Welle kommen“, so der Sprecher.

Viel Vorsprung hatten die Rumänen nicht, da nur kurz nach dem Start ihres Angebot die neue staatliche E-Auto-Prämie vorgestellt wurde. Letztere richtet sich an Privatkunden und unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden Fahrzeugs mit rein elektrischem oder extern aufladbarem Hybridantrieb. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.

Mit der Förderung des Bundes und der Dacia-Prämie sinkt der Preis des Spring rechnerisch auf bis zu 5900 Euro. Wie lange die Elektroauto-Aktion des Autobauers über den bisher festgelegen Zeitraum hinaus gilt, ist offen. „Wir hätten dies auch früher machen können, aber wir haben den Zeitraum bewusst gewählt“, erklärte der Sprecher. „Wenn etwas von der Regierung kommt, muss man das Angebot neu bewerten.“

Später bestätigte das Unternehmen, dass der 5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus vorerst parallel zur staatlichen deutschen Stromer-Förderung im Angebot bleibt. Diese Zusage gelte „bis auf Widerruf“. Dacias Elektro-Bonus gilt in der aktuellen Fassung für Kauf- und Leasingverträge von neuen Spring, die zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 2026 abgeschlossen werden. Die Zulassung muss spätestens bis zum 30. September 2026 erfolgen.