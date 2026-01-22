Dacia Spring: „Erstmals ist ein Elektroauto günstiger als ein Verbrenner“

Dacia hat im Januar ein neues Förderprogramm für das kleine Elektro-SUV Spring gestartet: Renaults Günstig-Tochter gibt einen „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“. Die Basisversion ist somit im Barkauf ab 11.900 statt regulär 16.900 Euro erhältlich. Mit der kürzlich vorgestellten neuen Elektroauto-Kaufprämie des Bundes wird der Spring zum E-Schnäppchen.
Mit dem aktuellen Nachlass sei der Spring „das günstigste Auto überhaupt“, unterstrich ein Sprecher kürzlich gegenüber der Automobilwoche. Erstmals sei ein Elektroauto günstiger als ein Verbrenner. Das Unternehmen wolle mit dem Modell Volumen machen, das sei aber in den aktuellen Zeiten nicht einfach. „Wir wollen mit dem Angebot vor die Welle kommen“, so der Sprecher.
Viel Vorsprung hatten die Rumänen nicht, da nur kurz nach dem Start ihres Angebot die neue staatliche E-Auto-Prämie vorgestellt wurde. Letztere richtet sich an Privatkunden und unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden Fahrzeugs mit rein elektrischem oder extern aufladbarem Hybridantrieb. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.
Mit der Förderung des Bundes und der Dacia-Prämie sinkt der Preis des Spring rechnerisch auf bis zu 5900 Euro. Wie lange die Elektroauto-Aktion des Autobauers über den bisher festgelegen Zeitraum hinaus gilt, ist offen. „Wir hätten dies auch früher machen können, aber wir haben den Zeitraum bewusst gewählt“, erklärte der Sprecher. „Wenn etwas von der Regierung kommt, muss man das Angebot neu bewerten.“
Später bestätigte das Unternehmen, dass der 5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus vorerst parallel zur staatlichen deutschen Stromer-Förderung im Angebot bleibt. Diese Zusage gelte „bis auf Widerruf“. Dacias Elektro-Bonus gilt in der aktuellen Fassung für Kauf- und Leasingverträge von neuen Spring, die zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 2026 abgeschlossen werden. Die Zulassung muss spätestens bis zum 30. September 2026 erfolgen.
Kommentare
Dagobert meint
Diese Meldung hatten wir bereits gestern in nahezu identischer Form.
Zudem muss man den Bonus überhaupt erst erhalten und finanziert wird er letztlich von der Allgemeinheit. Grundsätzlich lehne ich jede Form staatlicher Förderung von Konsumgütern ab. Individualmobilität ist ein privates Gut und kein Grundbedürfnis; sie sollte daher auch privat finanziert werden können und müssen. Wenn der Staat Mobilität fördern möchte, sollte er dies beim öffentlichen Verkehr tun.
Ob eine Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 45.000 € überhaupt zur realistischen Zielgruppe für einen Neuwagenkauf gehört, steht auf einem ganz anderen Blatt. Hier sprechen wir von einer Einkommensgruppe, die sich bereits an Alltagskosten wie einem Butterpreis von 1,89 € statt 1,45 € stößt.
David meint
Objektiv ist das Fahrzeug für viele ausreichend Und müsste so manchen Hausbesitzer zum Nachdenken bringen, weil man für dieses Auto nicht einmal eine richtige Wallbox braucht. Sicher werden auch so einige zuschlagen, aber nicht in dem Maße, wie es eigentlich vernünftig wäre. Viele haben eben doch noch reichlich Beton im Kopf.
Dunkel-O meint
„Viele haben eben doch noch reichlich Beton im Kopf.“
Mein Schwiegervater z.B. Der hat mit seinen 80 Jahren jetzt noch einmal einen neuen Verbrenner gekauft. Und das obwohl seine Tochter und ich mittlerweile 10 Jahre elektrisch fahren und derzeit zwei BEV haben. Ich habe ihm mehrfach die Vorteile aufgezeigt, aber was soll man machen stur bleibt stur.
Future meint
Das Thema geht jetzt langsam viral. Mal sehen, wie lange die Bild sich als wichtiger Meinungsmacher gegen Elektromobilität noch weigert, darüber zu berichten. Immer mehr große Medien berichten jetzt über das 5.900 Euro Auto. Dacias Jahresproduktion wird steigen, wenn es gleichzeitig beim Rabatt bleibt.
David meint
Du vergisst das 80 % der Leute auch im abgelaufenen Jahr einen Verbrenner gekauft haben. Für diese 80 % schreibt Bild.
Halber Akku meint
Locus Online wird wieder – wie immer – die Nachteile des Fahrzeuges deutlicher herausstellen als die Vorteile, damit weiterhin ein Verbrenner gekauft wird.
Halber Akku meint
Siehe als Beispiel der letzte Artikel zum Mazda 6e mit der Überschrift: „Mazdas Elektro-Kreuzer wäre mit einem Sechszylinder-Diesel noch besser“
Future meint
Auf SPON wurde dazu allerdings sehr neutral berichtet und auch ausgerechnet, was die Förderung für anderen Modelle bedeutet: »Das Elektromodell ID.3 (Listenpreis 33.300 Euro) kostet in so einem Fall 23.300 Euro – weniger als der aktuell billigste Verbrenner-Golf für 29.395 Euro.«
eBikerin meint
“ Mal sehen, wie lange die Bild sich als wichtiger Meinungsmacher gegen Elektromobilität noch weigert, darüber zu berichten“
8.1. 2026 Bild: Deutschlands billigster Neuwagen ist ein E-Auto.
Halber Akku meint
Das ist richtig. Der Artikel ist auch ganz gut geschrieben. Weshalb dann beim Laden am Ende des Berichts nur auf die Ladezeit über den Schuko Stecker mit dem Satz „Das ist das langsamere Verfahren und dauert rund zehn Stunden“ und nicht auf die anderen Ladezeiten eingegangen wird, bleibt halt wieder ein „Geschmäckle“. Denn der Satz bleibt beim weniger informierten Leser hängen und damit ist das Fahrzeug dann wieder nicht kaufbar.
Marcel meint
Dacia hat bereits Anfang Januar ausführlich über die Prämie berichtet. Trotzdem kaufen die Leute lieber richtige Autos.
Halber Akku meint
Was ist ein „richtiges“ Auto?
Marcel meint
Die Bild meine ich natürlich.