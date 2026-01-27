Nissan stellt solarbetriebenen Ariya als Konzept vor

Zum Clean Energy Day 2026 hat Nissan einen solarbetriebenen Ariya vorgestellt. Das neue Konzeptfahrzeug ist auf der Motorhaube, dem Fahrzeugdach und der Heckklappe mit Photovoltaikmodulen ausgestattet, die Sonnenlicht direkt in Strom umwandeln.

Der solarbetriebene Wagen mit dem rein elektrischem Crossover der Japaner als Basis wurde gemeinsam von Ingenieuren des Nissan Advanced Product Planning Teams in Dubai und des Nissan Powertrain Planning Teams in Barcelona entwickelt.

In Praxistests habe das Konzeptfahrzeug ein „enormes“ Potenzial des Systems gezeigt. So lieferten die Solarpaneele, die sich über eine Gesamtfläche von 3,8 Quadratmetern erstrecken, unter idealen Bedingungen eine zusätzliche Reichweite von bis zu 23 Kilometern pro Tag. In Städten mit hoher Sonneneinstrahlung – wie beispielsweise Barcelona – generierte das System pro Tag durchschnittlich 17,6 Kilometer zusätzliche Reichweite durch Solarenergie. In Dubai waren es pro Tag im Schnitt sogar 21,2 Kilometer, in London immer noch 10,2 Kilometer.

Je nach Nutzung ließen sich die Ladezyklen um 35 bis 65 Prozent reduzieren. Zudem konnte bei einer zweistündigen Fahrt über 80 Kilometer 0,5 kWh saubere Energie erzeugt werden, was einer zusätzlichen Reichweite von drei Kilometern ohne Emissionen entspricht.

Am Anfang des Projekts habe die Frage gestanden „Was wäre, wenn sich Elektrofahrzeuge selbst aufladen könnten?, erklärt Nissan. Dies sei der Auslöser für eine neue Partnerschaft mit dem niederländischen Unternehmen Lightyear gewesen, das die Solarzellentechnologie lieferte, die von den Nissan-Ingenieurteams implementiert wurde.

Erste Langstreckentests – darunter eine 1550 Kilometer lange Fahrt von den Niederlanden bis nach Barcelona hätten bereits gezeigt, dass durch die Integration von Solarzellen die jährlichen Ladevorgänge für Pendler mit einer jährlichen Fahrleistung von 6000 Kilometern in Idealfall von 23 auf acht reduziert werden könnten.

„Der solarbetriebene Nissan Ariya steht für unsere Überzeugung, dass Innovationen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen“, sagt Shunsuke Shigemoto, Vice President ePowertrain & ICE, Technology Research & Advanced Engineering & Chief Powertrain Engineer bei Nissan AMIEO. „Wir erforschen, wie Fahrzeuge erneuerbare Energien selbst erzeugen können und eröffnen unseren Kundinnen und Kunden damit neue Möglichkeiten – mehr Freiheiten, weniger Abhängigkeit von Ladestationen und eine sauberere Zukunft. Dieses Konzeptfahrzeug ist nicht nur ein technischer Meilenstein, sondern eine Vision, wie Nissan die nächste Phase der Elektromobilität anführen will.“

Das neue Konzeptfahrzeug spiegele das langfristige Engagement für eine sauberere und besser vernetzte Welt wider, so Nissan. Durch die Erforschung der Solarladetechnologie als integrierte Lösung für Elektrofahrzeuge setze man seinen Innovationskurs fort, um bis 2050 das globale Ziel der CO2-Neutralität über den gesamten Lebenszyklus der Produkte und Geschäftsaktivitäten zu erreichen.