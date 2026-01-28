Ford Explorer und Capri: Einstiegsversionen erhalten LFP-Batterie, überarbeitete E-Motoren

Ford wertet seine in Köln produzierten Elektroauto-Baureihen Explorer und Capri auf: Die Einstiegsversionen mit Standard-Reichweite profitieren von einer neuen Batterietechnologie und überarbeiteten Elektromotoren. Sowohl das SUV Explorer als auch der SUV-Crossover Capri bieten dadurch künftig eine höhere Reichweite, mehr Leistung und Drehmoment sowie größere Flexibilität beim Laden.

Der modifizierte Antriebsstrang ermöglicht ein Reichweitenplus von bis zu 70 Kilometern. Der Explorer Standard Range legt nun mit einer Ladung bis zu 444 Kilometer nach WLTP-Norm zurück, der Capri Standard Range steigert seinen Aktionsradius von 393 auf bis zu 464 Kilometer. Das Auffüllen des Stromvorrats von 10 auf 80 Prozent der Batteriekapazität dauert an einer Schnellladesäule mit 110 kW Gleichstrom 28 Minuten.

Neben der Reichweite legen die Standard-Range-Versionen von Explorer und Capri auch bei der Motorleistung zu: Sie steigt von bisher 125 kW (170 PS) auf 140 kW (190 PS), das Drehmoment erhöht sich von 310 auf 350 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolvieren beide Modelle so in 8 Sekunden und damit fast eine Sekunde schneller als bislang.

Die Basis zu diesen Verbesserungen bilden die neuen Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP). Gegenüber den zuvor verbauten Nickel-Mangan-Cobalt-Akkus (NMC) weisen LFP-Batterien eine höhere Lebensdauer auf und lassen sich mit erheblich weniger seltenen Rohstoffen herstellen. Ford unterstreicht: „Da sie sich dauerhaft ohne Kapazitätseinbußen auf 100 Prozent aufladen lassen, profitieren Fahrer von Explorer und Capri zudem von maximaler Flexibilität bei ihrer Ladestrategie: Sie benötigen weniger Ladestopps, können Langstrecken gelassen angehen und die volle Reichweite ihres Elektroautos ausschöpfen.“

Für den Explorer Standard Range werden als Energieverbrauch gemäß WLTP-Norm 15,4 – 16,4 kWh/100 km angegeben, für den Capri 14,8 – 15,7 kWh/100 km. Die bisherigen Preise bleiben bestehen: Der Explorer kostet hierzulande weiter ab 39.900 Euro, der Capri mindestens 42.400 Euro.