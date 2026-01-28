BYD bekräftigt Pläne für sportliches Kompakt-Elektroauto

Gerüchte über einen besonders sportlichen Kompaktwagen des chinesischen Stromer-Riesens BYD gibt es laut AutoExpress schon länger. Nachdem sich das Unternehmen zuletzt auf Familienautos und SUVs konzentriert hatte, scheinen die Pläne für ein leistungsstarkes Fahrzeug nun wieder an Fahrt aufzunehmen.

Bono Ge, der BYD-Ländermanager für Großbritannien, kündigte kürzlich eine Bekanntgabe innerhalb der nächsten zwei Monate an. Das neue Modell solle über sehr gute Eigenschaften verfügen sowie sich sportlich und potent anfühlen. Ge zufolge sind sportliche Merkmale besonders für Kunden in Westeuropa wichtig, da diese dort als attraktiv wahrgenommen würden.

Das Unternehmen möchte mit dem neuen Produkt die identifizierte Nachfrage nach sportlichen Kompaktwagen bedienen. Ge erklärte diesbezüglich: „Ich kann nicht viele Details verraten, aber in maximal zwei Monaten werden wir Ihnen mehr Informationen über unsere Überlegungen geben.“

Es wird erwartet, dass das Fahrzeug Inspirationen des Ocean-M-Konzepts von 2024 (Artikelbild) übernimmt. Diese Studie basierte auf einer neuen Plattform für die Marke und verfügt über einen Hinterradantrieb. Technische Spekulationen deuteten damals auf eine Leistung von etwa 221 kW/ 301 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in circa 5 Sekunden hin.

Das Design des Konzepts wies eine hohe Gürtellinie und markante Oberflächen an der Front und den Seiten auf. Merkmale wie ein großer Heckflügel, ein Aero-Diffusor und Side-Blades könnten laut AutoExpress auch am nun diskutierten Serienmodell zu finden sein.

Abschließend betonte Ge gegenüber dem Autoportal die Kundenorientierung des Unternehmens. Das Ziel sei es, die Bedürfnisse der Käufer genau zu verstehen und entsprechende Produkte zu entwickeln. „Unsere Aufgabe ist es, ein Produkt zu bauen, das den Kunden gefällt – das ist der Grund, warum sie unsere Autos kaufen.“ Mehr Informationen zu dem in Aussicht gestellten Kompakt-Sportler werde man bald veröffentlichen.