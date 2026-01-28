Weltweiter Verkauf von Elektroautos wächst 2025 um etwa 30 Prozent

Der weltweite Absatz von Elektroautos ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Rund 13,7 Millionen neue Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb wurden ausgeliefert, etwa 3,1 Millionen mehr als 2024. Das entspricht einem Wachstum von rund 30 Prozent, wie eine Analyse der Berater von PwC Autofacts und Strategy zeigt.

China bleibt demnach mit großem Abstand der wichtigste Markt. Knapp 9 Millionen neue Elektroautos wurden dort verkauft, was einem Wachstum von 33 Prozent entspricht und damit nur noch leicht über dem globalen Durchschnitt liegt. Europa folgt mit 2,6 Millionen Neuzulassungen und ebenfalls rund 30 Prozent Wachstum.

Innerhalb Europas lagen Deutschland, Großbritannien und Frankreich vorn. In der Bundesrepublik stiegen die Verkäufe auf 545.000 Fahrzeuge, ein Plus von 43 Prozent. Großbritannien kam auf 473.000 neue Elektroautos bei einem Zuwachs von 24 Prozent, Frankreich auf 327.000 Fahrzeuge und 12 Prozent Wachstum.

„In Europa und im Leitmarkt Deutschland sehr dynamische Zuwächse“

„Wir sehen in Europa und im Leitmarkt Deutschland sehr dynamische Zuwächse“, sagte Harald Wimmer von PwC der Zeit. Treiber seien ein breiteres Angebot attraktiver und leistungsfähiger Modelle. Fahrzeug- und Batteriehersteller hätten ihre Hausausgaben gemacht, während eine einheitlichere Designsprache und Namensgebung zusätzlich helfe.

In den USA wurden im Gesamtjahr 1,2 Millionen neue Elektroautos verkauft, was einem leichten Rückgang entspricht. Nach dem Auslaufen steuerlicher Vorteile Ende September brach der Absatz in den Vereinigten Staaten ein, im vierten Quartal lag er 31 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Marktanteile unterscheiden sich stark: Elektroautos machen in China rund ein Drittel des Marktes aus, in Europa 19 Prozent und in den USA 8 Prozent. Werden auch Plug-in-Hybride und Hybride ohne Stecker einbezogen, liegt Europa mit 63 Prozent vorn, vor China mit 54 Prozent, während die USA mit 22 Prozent zurückbleiben.

Für die kommenden Jahre erwarten Experten weiter deutliches Wachstum, allerdings mit geringerer Dynamik. Plug-in-Hybride könnten dabei ihren Höhepunkt bereits überschritten haben, so PwC. „Der Hochlauf der Elektromobilität hält an und verändert weltweit die Märkte“, sagte Jörn Neuhausen von Strategy. Der nächste Schritt werde ein ganzheitlicher Ansatz sein, der über das Elektroauto hinausgehe – beispielsweise mit bidirektionalem Laden, das die Fahrzeuge in mobile Stromspeicher verwandelt.