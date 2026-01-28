Bundesumweltminister Schneider: „Welches Aus vom Verbrenner-Aus?“

Trotz der geplanten Aufweichung des EU-„Verbrenner-Verbots“ sollten die Autohersteller weiter in die Elektromobilität investieren, fordert Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) im Gespräch mit Auto Motor und Sport. Die von der EU geplanten neuen, aufgeweichten Vorgaben sei kein Ende des „Verbrenner-Aus.“
Die EU-Kommission hat Ende 2025 das „Automobilpaket“ vorgelegt. Die Politiker kommen in ihrem Vorschlag für die künftige Gesetzgebung dem Sektor mit aufgeweichten CO2-Zielen entgegen: Der CO2-Ausstoß von neuen Pkw soll 2035 nur um 90 und nicht um 100 Prozent gesenkt werden. Damit können weiter auch Verbrennerfahrzeuge für die Neuzulassung verkauft werden, während das frühere Vorhaben praktisch die Umstellung auf Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge bedeutet hätte.
„Welches Aus vom Verbrenner-Aus? Wenn unsere Automanager das glauben würden, wäre das ein großer Fehler“, warnt Schneider gegenüber Auto Motor und Sport. „Im Übrigen wird das nicht nur die EU regeln, sondern vor allem der Markt – nicht nur in Europa, sondern auch in China und anderen Teilen des Weltmarkts. Wir ermöglichen den Übergang, aber die Unternehmen stehen in der Verantwortung, exzellente Produkte herzustellen, die weltweit gekauft werden.“
Er habe „volles Vertrauen, dass die Industrie das verstanden hat“, so Schneider. „Ich kann verstehen, dass man auf abgeschriebenen Produktionsmaschinen bewährte Technik herstellen und damit hohe Gewinne machen will. Aber man darf den Zug der Zeit nicht verpassen, wenn man ökonomisch vorne bleiben will.“
Mit Blick auf den Hochlauf der Elektromobilität forderte der SPD-Politiker die Autoindustrie auf, sich finanziell „an dieser gemeinsamen Kraftanstrengung“ beteiligen. „Wir haben uns flexibel gezeigt. Jetzt sind die Firmen am Zug, und da lasse ich dann auch für den Standort Deutschland keine Ausreden mehr zu.“
E-Fuels sind für den Bundesumweltminister kein Weg, um Verbrenner länger im Markt zu lassen. „Die sind viel zu teuer und haben im Vergleich zu batterieelektrischen Antrieben eine fünf- bis sechsmal schlechtere Energieeffizienz. Das bedeutet, dass Sie mit derselben Menge Strom im Elektroauto sechsmal so viel fahren können, als wenn Sie damit E-Fuels produzieren und dann tanken.“
Kommentare
Gunnar meint
Der EU+EFTA+UK-Schnitt lag 2025 bei 19,5% BEVs.
Norwegen: 95,90%
Dänemark: 68,50%
Island: 41,20%
Niederlande: 40,20%
Malta: 37,90%
Finnland: 37,20%
Schweden: 36,50%
Belgien: 34,70%
Luxemburg: 26,90%
UK: 23,40%
Portugal: 23,20%
Liechtenstein: 23,10%
Schweiz: 22,80%
Österreich: 21,30%
Frankreich: 20,00%
Deutschland: 19,10%
Irland: 18,90%
Slowenien: 11,20%
Zypern: 10,10%
Spanien: 8,80%
Ungarn: 8,50%
Litauen: 7,50%
Polen: 7,20%
Lettland: 7,10%
Estland: 6,60%
Italien: 6,20%
Griechenland: 6,20%
Tschechien: 5,60%
Rumänien: 5,60%
Bulgarien: 4,90%
Slowakei: 4,70%
Kroatien: 1,80%
Gunnar meint
Die Länder, die jetzt schon über 30% liegen, werden unter Garantie 100% BEV Anteil in 10 Jahren schaffen.
Wer zwischen 30% und 20% hat, könnte es knapp werden, 90% sollten aber gesetzt sein.
Alle Länder, die aktuell unter 20% haben, benötigen noch größere Anstrengungen, um in die Nähe dieser Zielmarken zu kommen. Es sind leider vor allen Dingen die kaufkraftärmeren Ostblock-Länder + südeuropäische Länder, die noch Nachholbedarf haben.
Futureman meint
Gute Übersicht, die zeigt, dass je kälter das Klima ist umso höher ist die Marktdurchdringung.
Wurde nicht immer gesagt, E-Autos sind nichts für kaltes Wetter? Wieder eine Theorie widerlegt.
South meint
Da hat er vollkommen recht, man könnte sogar noch einen draufsetzen. Erstens. Das jetzt 10% Verbrenner offengelassen werden, heißt noch lange nicht, dass der Verbrenner auch überlebt. Denn es lohnt sich schlicht nicht, den ganzen Puffer für reine Verbrenner zu verschwenden, dass wird eher der letzte Anteil PHEV oder sogar eher Range Extender abdecken. Zweitens. Es lohnt sich schlicht auf Dauer nicht, einen so kleinen Rest-Verbrennermarkt technisch zu bespielen. Drittens und das wichtigste. Aktuell ist es den Bürgern schwer zu verkaufen, dass Verbrenner vollständig verschwinden, weil es eben auch ehrlicherweise noch nicht für 100% der Kunden eine aktuelle Lösung ist. Wenn aber in wenigen Jahren E Autos dominieren, die Preise und Ladesituation deutlich verbessert hat, dann ist das vermittelbar und das Verbot kommt zu 100%. Sollte die E Autos sogar einen deutlichen technischen Sprung machen, dann könnte das sogar sehr schnell gehen.
Der Verbrenner ist heute schon am ste rb en. Die einzige Frage ist nur noch, gibt es einen Knick Effekt, Mercedes nannte es den Ketchup Effekt… ich nenn ihn den Genickbruch für den Verbrenner….
BEV meint
10% Verbrenner stimmt doch so auch nicht, es steht ja im Text:
„Der CO2-Ausstoß von neuen Pkw soll 2035 nur um 90 und nicht um 100 Prozent gesenkt werden.“
das heißt, wenn mans auf dem Papier so hinmogelt, dass die Verbrenner (PHEV) weniger Ausstoß haben, kann man mehr verkaufen … auch REX ist denkbar
Dem Wasserstoff dürfte da die Luft ausgehen, da haben die alten Männer ja keinen Grund jetzt noch auf Wasserstoff zu setzen, wenn sie die nächsten Jahre auch weiter noch Verbrenner durchs Land schieben können. Denn da bin ich mir sicher, die 10% werden nicht die Autos für den kleinen Mann sein, sondern das werden die richtig dicken und teuren sein.
South meint
Nein, so war es auch nicht gemeint. Auch in meinem Text steht ja auch deutlich, dass es eben eher nicht reine 10% Verbrenner sein werden, sondern eher PHEV oder REX … gut, und dass dies dann eher bei teuren Autos der Fall sein wird… würde ich auch so sehen, für Kleinwagen mit geringer Marge werden sie den Freiraum nicht verschwenden.
Ich glaub sogar, dass das alles kaum eine Rolle spielen wird… den PHEV und REX sind teuer im Unterhalt und Betrieb. Letztens erst einen Artikle gelesen, dass die PHEV den Zenit schon wieder überschritten haben sollen. Nur aufgrund der Dienstwagenförderung in der BRD wird der noch so verkauft…
eBikerin meint
Ehrlich gesagt halte ich diese Diskussion für absolut sinnlos. Wir haben 2026 – schau mal was es aktuell schon an 750 bis über 800km WLTP Autos gibt. Und wie schnell die laden. Was wird wohl noch bis 2035 so alles kommen?
Ich denke, dass es 2035 noch Verbrenner zu kaufen geben wird, aber eben sehr ausgesuchte und damit teure Exoten die eigentlich total egal sind, weil es irgendwelche Drittwagen sind, die nur im Sommer bei schönem Wetter mal am Wochenende aus der Garage dürfen.