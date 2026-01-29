Carwow-Umfrage zur staatlichen Elektroauto-Förderung: Rabatte pushen Stromer-Kauf

Eine Umfrage des Portals Carwow unter seinen Nutzern zeigt, dass finanzielle Anreize die Kaufentscheidung für Elektroautos maßgeblich beeinflussen. Besonders Hersteller, die zusätzlich zur neuen staatlichen E-Auto-Kaufprämie eigene Boni oder Rabatte anbieten, können sich im Wettbewerb klar absetzen.

Fast 60 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich aufgrund der staatlichen Förderung eher für ein Elektroauto entscheiden würden – 47 Prozent sogar deutlich eher. Noch größer ist der Effekt, wenn Hersteller selbst aktiv werden: 73 Prozent würden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Marke entscheiden, wenn diese zusätzlich zur staatlichen Prämie weitere Preisnachlässe anbietet.

„Unsere Daten zeigen sehr klar: Der Preis ist aktuell der entscheidende Hebel für den Durchbruch der Elektromobilität“, so Philipp Sayler von Amende, CEO von Carwow Deutschland. „Hersteller, die ergänzend zur staatlichen Förderung eigene Rabatte oder Boni anbieten, verschaffen sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Verbraucherinnen und Verbraucher vergleichen sehr genau und belohnen Marken, die mit entsprechenden Preisnachlässen einen weiteren Anreiz zur E-Auto-Förderung schaffen und den Umstieg dadurch finanziell attraktiv machen.“

Deutlich wird auch eine klare Präferenz für vollelektrische Fahrzeuge: 63 Prozent der Befragten würden sich für einen reinen Stromer entscheiden, während Plug-in-Hybride nur für 18 Prozent infrage kommen.

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten in Deutschland bleibt der klassische Autokauf weiter vorn: 47 Prozent würden ein E-Auto kaufen, nur 30 Prozent bevorzugen Leasing. „Dass sich fast jede zweite Person aktuell eher für den Kauf als für Leasing entscheidet, zeigt: Viele Menschen wollen langfristige Planungssicherheit und Transparenz bei den Kosten. Gerade in einem noch jungen Markt wie der Elektromobilität ist Vertrauen ein zentraler Faktor“, sagt Sayler von Amende.

Weitere zentrale Ergebnisse der Carwow-Umfrage: 59 Prozent der Teilnehmer sind durch die staatliche Prämie eher bereit, ein E-Auto zu wählen (47 % „deutlich eher“, 12 % „etwas eher“). 73 Prozent würden sich eher für eine bestimmte Marke entscheiden, wenn der Hersteller zusätzlich zur staatlichen Förderung einen Bonus anbietet. 63 Prozent bevorzugen ein vollelektrisches Fahrzeug, nur 18 Prozent einen Plug-in-Hybriden. 47 Prozent würden ein E-Auto kaufen, 30 Prozent bevorzugen Leasing.