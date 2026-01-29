Fuhrpark-Studie: Elektrifizierung derzeit größte Herausforderung

Die Marktbeobachter von Dataforce haben in einer Studie zu deutschen Fuhrparks mit über 100 Fahrzeugen eine insgesamt stabile bis wachsende Entwicklung festgestellt. Rund 90 Prozent der befragten Flotten planen, ihren Fahrzeugbestand mindestens auf dem heutigen Niveau zu halten. Ein Drittel der großen Pkw-Flotten will weiter wachsen, während etwa 10 Prozent eine Reduzierung anstreben.

Treiber für diese Entwicklung ist vor allem das anhaltende Unternehmenswachstum. Mit steigenden Mitarbeiterzahlen wächst der Bedarf an verlässlicher Mobilität. Längere Haltedauern der Fahrzeuge tragen zusätzlich dazu bei, die Fuhrparkgrößen zu stabilisieren und kurzfristige Schwankungen abzufedern. Rückgänge bei der Fahrzeuganzahl werden vor allem dort erwartet, wo Unternehmen strukturell schrumpfen.

Der Dienstwagen bleibt dabei ein zentrales Instrument. In einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt spielt er weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften und ist für viele Unternehmen ein fester Bestandteil ihrer Personalstrategie.

Elektrifizierung, Kosten und Digitalisierung große Herausforderungen

Als größter Problembereich gilt die Elektrifizierung der Fuhrparks. Praktische Hürden wie eine unzureichende Ladeinfrastruktur, insbesondere am Wohnort der Mitarbeitenden, sowie der organisatorische Aufwand rund um das Heimladen erschweren die Umsetzung. Hinzu kommen Vorbehalte und Unsicherheiten, etwa in Bezug auf Reichweiten, sowohl bei Flottenverantwortlichen als auch bei Dienstwagenfahrenden.

Direkt hinter der Elektrifizierung folgen die steigenden Kosten für Fahrzeuge als zentrale Herausforderung. Höhere Fahrzeugpreise und Leasingraten, insbesondere bei batterieelektrischen Modellen, erschweren die Beschaffung. Viele Fuhrparkmanager berichten, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignete Fahrzeuge innerhalb der definierten Budgets zu finden.

Auch die Digitalisierung beschäftigt die Fuhrparks weiterhin intensiv. Medienbrüche, etwa durch papierbasierte Prozesse mit anschließendem Scannen, sind weit verbreitet. Organisatorische Veränderungen und die Einführung neuer Systeme machen die Digitalisierung zu einem dauerhaften Thema. Insgesamt nutzen 71 Prozent der großen Pkw-Flotten inzwischen eine dedizierte Software zur Verwaltung ihres Fuhrparks.

Bei der Fahrzeugbeschaffung arbeiten die meisten großen Fuhrparks mit mehreren Anbietern zusammen und pflegen häufig langjährige, vertrauensvolle Beziehungen. Das erschwert neuen Marktteilnehmern den Zugang, schließt Chancen jedoch nicht aus. Der kontinuierliche Wandel in den Fuhrparks eröffnet immer wieder Möglichkeiten für neue Anbieter, birgt aber zugleich das Risiko, bestehende Kunden zu verlieren.

Ein wettbewerbsfähiger Preis ist oft der erste Türöffner. Langfristig entscheidend sind jedoch reibungslose Abläufe und eine schnelle, kompetente Betreuung. Technische Fehler, Unstimmigkeiten bei Bewertungen oder als langsam empfundener Service haben laut der Studie bereits mehrfach zum Abbruch langjähriger Geschäftsbeziehungen und zur Suche nach neuen Anbietern geführt.