Kia Meta Turismo ist möglicher Vorbote eines neuen Elektro-Flaggschiffs

Kia plant laut einem Bericht ein neues besonders herausragendes Fahrzeug als Orientierungspunkt für Design und Technologie. Einen ersten Ausblick auf das „Halo“-Car gab AutoExpress zufolge bereits das Ende vergangenen Jahres präsentierte Meta Turismo Concept. Die digitale Studie wurde zunächst ohne große Einordnung präsentiert. Nach den Worten von Jochen Paesen, dem neuen Leiter des Advanced Design bei Kia, könnte es sich um eine Vorschau auf ein kommendes vollelektrisches Flaggschiffmodell handeln.

Auf die Frage, ob Kia für ein solches Fahrzeug bereit sei, erklärte Paesen gegenüber AutoExpress, man halte den Zeitpunkt für richtig. „Wir denken, es ist der richtige Zeitpunkt, diese Ideen voranzutreiben, sie zu erforschen, mit ihnen zu arbeiten und die Antworten zu finden, nach denen wir suchen.“ Das Konzept sei dabei nicht die einzige Lösung, sondern Teil eines größeren Suchprozesses.

Der Meta Turismo sei ursprünglich eine interne Studie gewesen, die ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden habe. Ziel sei es gewesen, zu untersuchen, wie sich ein emotionaleres Fahrzeug gestalten lasse, ohne die Kernwerte der Marke zu verlieren. Dabei spiele auch die Frage eine Rolle, wie sich Begeisterung in einer zunehmend digitalen Welt definieren lasse.

Paesen beschreibt das Konzept als ein Zusammenspiel von Gegensätzen. Es könne, je nach Stimmung, als leistungsorientierte Maschine verstanden werden, richte sich aber zugleich an eine Generation, die mit digitalen Welten aufgewachsen ist. Dieses Prinzip der „vereinten Gegensätze“ sei ein wichtiges Werkzeug für die Designarbeit.

Inhaltlich beschäftige sich das Konzept mit einer emotionaleren Formensprache und mit Fahrzeugtypen, die Kia bislang nicht im Portfolio hat. Gleichzeitig werde der Einsatz von Technologie hinterfragt. „Weniger Bildschirme, ein reichhaltigeres Erlebnis“, so Paesen.

Namensseitig hat sich Kia zwar die Bezeichnungen EV7 und EV8 schützen lassen, doch das neue Modell könnte auch außerhalb der bestehenden Nomenklatur positioniert werden. Möglich wäre zudem eine Rückkehr des Namens „Stinger“, schreibt AutoExpress.