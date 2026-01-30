Neue Mercedes-Benz S-Klasse in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen ab 130.660 Euro erhältlich

Mercedes-Benz hat die neue S-Klasse vorgestellt. Mit mehr als 50 Prozent neu entwickelter, überarbeiteter und verfeinerter Fahrzeugumfänge liefere die Edellimousine das umfassendste Update innerhalb einer S‑Klasse-Generation, werben die Schwaben. Sie bieten die Baureihe auch wieder mit Plug-in-Hybridantrieb an.

Außen sorgen erstmals ein optional beleuchteter Mercedes-Stern auf der Motorhaube, ein um 20 Prozent größerer, beleuchteter Kühlergrill und neue „Digital Light“-Scheinwerfer der nächsten Generation im Doppelstern-Design mit Micro-LED-Technologie für ein rund 40 Prozent größeres, hochaufgelöstes Beleuchtungsfeld und eine markante Lichtsignatur.

Das eigens entwickelte Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) sei der „Supercomputer“ der neuen S‑Klasse, erklärten die Entwickler. „Es steuert alle Domänen und vernetzt sämtliche Systeme zu einem intelligenten Ökosystem. In Verbindung mit der Mercedes‑Benz Intelligent Cloud ermöglicht es Over-the-Air-Updates für zahlreiche Fahrzeugfunktionen und hält die S‑Klasse digital auf dem neuesten Stand und zukunftsfähig.“

Umfangreiche Sensorik und eine leistungsstarke neue Rechnerarchitektur ermöglichten Fahr- und Parkassistenz der nächsten Generation. MB.Drive Assist pro unterstütze dabei ein nahtloses Punkt-zu-Punkt-Fahrerlebnis, auch im dichten Stadtverkehr – zum Marktstart in China, in den USA etwas später und in weiteren Märkten, sobald es die Vorschriften erlauben.

Der serienmäßige „MBUX Superscreen“ und die neueste MBUX-Generation bringen den Künstliche-Intelligenz-basierten Assistant „Hey Mercedes“ mit natürlicher Dialogführung, eine Zero-Layer-Oberfläche und MBUX Surround Navigation auf Basis von Google Maps in die S‑Klasse. Mercedes wirbt zudem mit einem „Boardroom auf Rädern“: Ein erstklassiges Business-Erlebnis im Fond mit „First-Class-Fond“, zwei 33,3-Zentimeter-Displays, zwei abnehmbaren MBUX-Fernbedienungen und integrierter Videokonferenztechnik würden den Fond in einen voll vernetzten Arbeitsplatz verwandeln – oder in einen ruhigen persönlichen Rückzugsraum.

Neue elektrifizierte Antriebe –von V8- und Reihensechszylinder-Benzin- und Dieselmotoren bis zu einem Plug-in-Hybrid – sollen die typische S-Klasse Laufruhe bieten. Airmatic oder die optionale E-Active Body Control mit intelligenter Dämpfung sowie die Hinterachslenkung mit serienmäßig 4,5° und optional bis zu 10° Lenkwinkel sollen für Komfort und Agilität sorgen.

Innovationen wie der beheizbare Sicherheitsgurt, die Digital Vent Control und ein neuer elektrischer Innenluftfilter mit Energizing Air Control steigerten den Alltagskomfort, das Wohlbefinden und die Innenraumatmosphäre“, heißt es weiter. Die neue S-Klasse setze zudem „die Sicherheitsführerschaft“ von Mercedes‑Benz mit einem weiterentwickelten adaptiven Rückhaltesystem fort, einschließlich Pre-Safe-Impuls-Gurtstraffern und bis zu 15 Airbags.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Neben Benzin- und Diesel-Modellen bietet Mercedes die neue S-Klasse in zwei teilelektrischen Versionen an. Der S 450 e Limousine mit EQ Hybrid Technologie bietet Hinterradantrieb mit einer Systemleistung von 320 kW (435 PS), beschleunigt in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 250. Rein elektrisch sind nach WLTP-Norm 118 Kilometer möglich. Der S 580 e 4Matic Limousine mit EQ Hybrid Technologie nutzt einen 430 kW (585 PS) starken Allradantrieb (4,4 Sek. 0-100 km/h, max. 250 km/h) und kann nur mit Strom 103 Kilometer zurücklegen.

Die neue Mercedes-Benz S‑Klasse kann online konfiguriert und bestellt werden, los geht es mit dem S 350 d 4Matic Limousine zum Listenpreis ab 121.356,20 Euro. Die beiden Plug-in-Hybridversionen S 450 e Limousine mit EQ Hybrid Technologie und S 580 e 4Matic Limousine mit EQ Hybrid Technologie kosten ab 130.662,00 beziehungsweise 148.809,50 Euro.

„Die S-Klasse hat seit jeher die automobile Innovation definiert. Mit MB.OS und seinen KI-gesteuerten Funktionen tritt unser Flaggschiff in eine neue Ära der Intelligenz ein. Jeder Sitzplatz bietet ein gehobenes Mercedes-Benz Erlebnis, das vom MBUX Virtual Assistant, dem MB.DRIVE Angebot mit fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen und dem Rücksitz-Entertainment der nächsten Generation unterstützt wird. Diese Verbindung von modernster Software und Ingenieurskunst stellt sicher, dass die neue S‑Klasse weiterhin der Maßstab für Innovation, Sicherheit und Komfort bleibt“, so Technologie- und Entwicklungschef Jörg Burzer.

Neue S-Klasse als Basis für Robotaxis

Im Rahmen der Vorstellung der neuen S-Klasse erklärte Mercedes‑Benz sich zum Vorreiter einer neuen Ära des automatisierten Fahrens. Man beschleunige die Entwicklung eines Robotaxi-Ökosystems, die neue S-Klasse sei dafür das ideale Fahrzeug: Denn sie vereine Luxus, Sicherheit und Spitzentechnologie. Das Topmodell baue auf einem sogenannten Fail-Safe-System auf und integriere Redundanzen für Lenkung, Bremsen, Rechenleistung und Stromversorgung. Zusammen mit dem Mercedes‑Betriebssystem MB.OS schaffe es die perfekte Grundlage für einen fahrerlosen Shuttle-Service in Amerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten.

Mercedes‑Benz und Nvidia arbeiten gemeinsam mit Uber an der Schaffung eines Robotaxi-Ökosystems, das auf der neuen S‑Klasse basiert. Nvidia wird zu dem Zweck seine Architektur Nvidia Drive Hyperion und die Full‑Stack-Software Nvidia Drive AV L4 implementieren. Diese wird zusätzlich durch die offenen Künstliche-Intelligenz-Modelle, Simulationstools und Datensätze von Nvidia Alpamayo erweitert, „um ein sicherheitsorientiertes Robotaxi-Erlebnis zu erzielen“.

Mercedes‑Benz und Nvidia sind auch Partner bei der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen. „Die neue Generation fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme von Mercedes‑Benz nutzt die Expertise von Nvidia in KI-gestützter Softwareentwicklung“, heißt es.

Bereits Ende letzten Jahres kündigte der Autohersteller ein weiteres L4-Projekt in Zusammenarbeit mit Momenta an, um ein Robotaxi-Erlebnis auf Basis der neuen S‑Klasse zu entwickeln. Der Mobilitätsanbieter Lumo, eine Tochtergesellschaft des Technologieunternehmens K2, plant damit Shuttle-Services zunächst in Abu Dhabi zu betreiben. Die ersten S‑Klasse-Robotaxis sollen in diesem Jahr auf den Straßen getestet werden. Weitere Städte sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Mercedes‑Benz ist Pionier des sicheren autonomen Fahrens. Der nächste Schritt unserer Roadmap ist es, auf Basis der neuen S‑Klasse einen Robotaxi-Dienst zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir starke, branchenführende Unternehmen als Partner an unserer Seite. Für uns markieren diese Kooperationen den Einstieg in den Robotaxi-Markt – mit der S‑Klasse und MB.OS als perfekte Plattform“, sagt Burzer.