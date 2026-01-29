Limitierte Sonderedition: Kia PV5 Cargo mit Würth-Handwerkerausbau

Aus Anlass des 80. Firmenjubiläums von Würth wird Kias neuer Elektro-Transporter PV5 in einer Sonderedition angeboten, die einen professionellen Würth-Handwerkerausbau beinhaltet. Die gemeinsame Aktion von Kia, Würth und der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk (SDH) ist auf 80 Fahrzeuge limitiert, die bis zum 31. März 2026 bestellt werden können.

Das Angebot gilt für alle verfügbaren Ausführungen des Modells und richtet sich an gewerbliche Kunden, insbesondere an Elektriker. Die Käufer erhalten 25 Prozent Nachlass auf den Fahrzeugpreis sowie einen hohen Rabatt auf die Würth-Einrichtung.

Der knapp 4,70 Meter lange PV5 L2H1 soll mit einem 4,4 m³ großen Laderaum mit niedrigen Einstiegskanten punkten (seitlich 399 mm, hinten 419 mm), hat eine Reichweite von bis zu 416 Kilometern und lässt sich in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Aktuell stehen zwei Batterievarianten zur Wahl (51,5 und 71,2 kWh) sowie die drei aufeinander aufbauenden Ausstattungslinien Essential, Plus und Elite.

Zur Serienausstattung gehören in der Ausführung Essential, die ausschließlich in Kombination mit dem 51,5-kWh-Akkupack erhältlich ist, ein großformatiges Infotainment- und Navigationssystem (32,7 cm/12,9 Zoll), Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Smart-Key, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, Dämmerungssensor, Regensensor, elektronische Parkbremse, elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion, beheizbare Außenspiegel und ein Batterievorheizsystem sowie eine Palette moderner Assistenzsysteme.

Für den Handwerker-Einsatz soll die Ausführung Plus besonders geeignet sein, da hier neben weiteren Komfortelementen wie Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Lenkradheizung und induktiver Smartphone-Ladestation die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) zum Serienumfang gehört, die eine 230-Volt-Steckdose (max. 3,6 kW) im Laderaum beinhaltet.

Der Würth-Handwerkerausbau umfasst bei der Sonderedition des PV5 Cargo unter anderem einen passenden Holzboden mit integrierten Zurrösen, Regalsysteme links und rechts mit Fächern und Schalen für Werkzeuge und Kleinteile, eine Airline-Zurrschiene zur Ladungssicherung, Schlauchhalter, LED-Innenbeleuchtung, zwei Werkzeugkoffer sowie eine mobile Powerstation Würth Mopo700 (700 W Ausgangsleistung, Nennenergie 504 Wh).

Durch den Preisnachlass biete die Sonderedition hochattraktive Konditionen, wirbt Kia. So koste beispielsweise der PV5 Cargo Plus mit 71,2-kWh-Batterie sowie einer Wärmepumpe und Allwetterreifen als Sonderausstattung samt der Würth-Einrichtung inklusive Einbau regulär 41.446,86 Euro netto (inkl. MwSt. 49.321,76 Euro). Das Jubiläumsangebot reduziere den Preis um über 28 Prozent auf 29.669,50 Euro netto (inkl. MwSt. 35.306,71 Euro). Der Kundenvorteil betrage damit 11.777,36 Euro netto.

Kia Deutschland vertreibt den PV5 Cargo über ein neu aufgebautes spezialisiertes Händlernetz mit inzwischen über 100 Standorten. Wie bei der Marke üblich gewähren die Südkoreaner für den Elektro-Transporter sieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km) und acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km). Standard ist zudem das 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update. Karten- und andere Softwareaktualisierungen sind auch als Over-the-Air-Update (OTA) verfügbar.