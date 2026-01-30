Honda präsentiert neues „H“-Zeichen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Honda hat angekündigt, ein neues „H“-Zeichen als Symbol für das Automobilgeschäft einzuführen, das künftig auf Elektrofahrzeugen (EV) und Hybridfahrzeugen (HEV) zu sehen sein wird. Die Umstellung soll mit den nächsten Fahrzeuggenerationen ab 2027 beginnen und schrittweise auch in anderen Bereichen des Unternehmens umgesetzt werden, darunter Verkaufsstandorte, Kommunikationsmaßnahmen und Motorsportaktivitäten.

Das neue H-Zeichen spiegele Hondas Fokus auf Elektrifizierung und intelligente Technologien wider, heißt es. Es solle verdeutlichen, wie das japanische Unternehmen die derzeitige Transformationsphase der Automobilbranche gestalten will, während es weiterhin neuen Wert für seine Kunden liefern möchte.

Die Ursprünge des H-Zeichens reichen bis ins Jahr 1963 zurück, und es wurde im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet. Die aktuelle Version wurde erstmals im Zusammenhang mit den nächsten Generationen von Elektrofahrzeugen vorgestellt, darunter die Honda 0 Series. Das Design symbolisiere zwei ausgestreckte Hände und stehe für Hondas Engagement, die Mobilitätsmöglichkeiten zu erweitern und die Bedürfnisse von Menschen weltweit zu erfüllen, so das Unternehmen.

Honda plant, das neue H-Zeichen schrittweise in allen Bereichen des Automobilgeschäfts einzuführen.

„Die Elektrifizierung wird sich verzögern“

Das Unternehmen hat im letzten Jahr seine ehrgeizige Elektroauto-Strategie wegen der schwächeren Marktentwicklung in dem Bereich zurückgefahren. Die Japaner kostet die Anpassung der Pläne viel Geld. Künftig stehen wieder stärker Antriebe mit Verbrennungsmotoren im Fokus.

„Die Elektrifizierung wird sich verzögern, daher müssen wir unsere zukünftigen Investitionspläne, einschließlich Stückzahlen und Modellzahlen, erheblich überarbeiten“, sagte im November der stellvertretende Vorsitzende Noriya Kaihara. „Wir gehen davon aus, dass das Marktumfeld deutlich schwieriger werden wird. Es dürfte ziemlich schwierig werden, die bisherigen Absatzziele für Elektrofahrzeuge zu erreichen.“

Bis 2030 will Honda 2,2 bis 2,3 Millionen Hybridfahrzeuge verkaufen. In den vier Jahren ab 2027 sollen weltweit 13 Hybridmodelle der nächsten Generation eingeführt werden. Parallel werden weiter auch Vollstromer vorangetrieben. Einen Ausblick auf die geplanten E-Autos geben die Studien Honda 0 SUV und 0 Saloon, die ab diesem Jahr kommen sollen. Die Limousine und das SUV der 0 Series werden Honda zufolge globale Modelle sein, es sollen aber nicht alle geplanten sieben Mitglieder der Familie in jeder Region angeboten werden.